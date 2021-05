Apple heeft diverse nieuwe desktop-Macs in ontwikkeling. Het gaat om onder andere een krachtige nieuwe Mac Pro, maar ook een nieuwe Mac mini. De grotere versie van de nieuwe iMac is ook nog in de maak.

We horen de laatste tijd veel over de nieuwe MacBooks, maar ook op het gebied van desktops heeft Apple behoorlijk wat nieuwe modellen in het vooruitzicht. Deze week is de release van de iMac 2021, maar op een later moment worden er nog meer nieuwe desktop-Macs uitgebracht. Volgend jaar komt er een nieuw ontworpen krachtige high-end Mac Pro met Apple Silicon. Apple gaat ook een nieuwe krachtige Mac mini uitbrengen als opvolger van de huidige Intel-versie. De grote versie van de iMac is ook nog in aantocht, al weten we niet precies wanneer.



‘Nieuwe Mac Pro met Apple Silicon heeft tot 40-core chip’

Bloomberg spreekt over een “volledig nieuwe” Mac Pro. Mark Gurman deelt meerdere interessante details. De nieuwe Mac Pro krijgt een 20- of 40-core Apple Silicon-chip. Deze bestaat uit respectievelijk 16 en 32 high-performance cores, met vier of acht high-efficiency cores. Apple maakt haar chips altijd met twee soorten cores, die afhankelijk van het type gebruik in actie komen. Daarnaast bevatten de chips 64- of 128-core voor graphics.

Deze Mac Pro is dus echt bedoeld voor professionals die voor hun werk de meest zware taken moeten doen. De Mac Pro wordt veelal gebruikt door mensen uit de film-, muziek-, foto- en video-industrie. Qua design gaat het om een kleinere versie van de huidige Mac Pro, die door het kaasraspdesign een kenmerkend ontwerp heeft. De nieuwe Mac Pro wordt pas volgend jaar verwacht.

‘Nieuwe higher-end Mac mini met Apple Silicon’

Apple bracht eind vorig jaar al de Mac mini met M1-chip uit, maar het ging daarbij om de instapversie. Apple heeft daarom de Intel-versie in het assortiment gehouden, maar deze wordt op een later moment dus vervangen door een nieuwe krachtigere M1 Mac mini. Dit model heeft codenaam J374 en krijgt dezelfde chip als in de aankomende high-end MacBook Pro die voor deze zomer gepland staat. Ook krijgt dit model vier poorten (in plaats van twee).

Het is niet helemaal duidelijk wanneer Apple het nieuwe model van de Mac mini gepland heeft. Bloomberg houdt nog een slag om de arm en zegt dat Apple kan besluiten om de release uit te stellen of te annuleren. Maar uiteindelijk zal Apple de Intel-versie vervangen door een eigen variant.

‘Ontwikkeling grotere nieuwe iMac gepauzeerd’

Tot slot zegt Bloomberg nog dat Apple een nieuwe grotere iMac in de maak heeft, maar dat de ontwikkeling van dat model maanden geleden gepauzeerd was. Apple wilde de focus leggen op de 24-inch iMac die deze week verschijnt en pas daarna verder gaan met de nieuwe grotere versie. Andere details over de grotere iMac zijn er nog niet, maar mogelijk gaat het hier om een nieuw high-end model met snellere chip. Het zou de opvolger moeten worden van de 27-inch iMac.