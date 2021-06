Apple’s plannen voor de smart home worden al jaren gedomineerd door HomeKit en de jaarlijkse verbeteringen die Apple daarvoor uitbrengt. Sinds een aantal jaren is daar ook de HomePod bijgekomen en ook de Apple TV speelt daar nog een rol in. Al deze platformen en systemen hebben ieder hun eigen naam, maar het zou zomaar kunnen dat daar binnenkort verandering in komt. Apple spreekt namelijk over een homeOS besturingssysteem in een vacature over Apple Music.



homeOS: vacature meldt nieuw besturingssysteem

Bloomberg meldde al eerder dat Apple de teams die werken aan de HomePod en Apple TV in 2020 gecombineerd zijn. Sinds een jaar is de software van de HomePod bovendien gebaseerd op tvOS, in plaats van iOS. Apple zou zich dan ook al een tijdje voorbereiden op flinke verbeteringen op het gebied van smart home. Al in 2019 schreven we dat Apple meer wil investeren in smart home en zelfs eigen producten op de markt wil brengen. Een overkoepelend besturingssysteem zou dan zeker niet misstaan en mogelijk krijgt dat de naam homeOS.

Sinds eind mei staat er een vacature online voor een senior iOS-engineer voor Apple Music. Dat is op zich niet zo spannend, maar in de omschrijving staat echter duidelijk de vermelding van homeOS.

You’ll get to work with system engineers across Apple, learning the inner-workings of iOS, watchOS, tvOS and homeOS, and optimizing your code for performance in ways only Apple can. […] The Apple Music Frameworks team owns the technology stack that enables the system-integrated Apple Music experience on all of our mobile platforms: iOS, watchOS, and homeOS.

Of er daadwerkelijk een apart homeOS komt, waar bijvoorbeeld tvOS en HomeKit onderdelen van zijn, is nog afwachten. Vorig jaar tijdens de WWDC werden de verbeteringen voor HomeKit, HomePod en tvOS al samen besproken, dus in dat licht is het zeker geen onverwachte ontwikkeling. Apple zou de term homeOS ook voornamelijk intern kunnen gebruiken, dat nu per abuis in een vacature terecht gekomen is.

Meer ontwikkelingen smart home

Dit jaar gaat wel Matter van start, het smart home-initiatief van onder andere Apple, Google, Amazon en Zigbee. Het is een nieuw platform dat de samenwerking tussen verschillende diensten veel makkelijker moet maken. Een andere recente ontwikkeling is Thread, een nieuw protocol waarmee apparaten met elkaar verbinding kunnen maken. De nieuwe Apple TV 4K 2021 heeft ondersteuning voor Thread.