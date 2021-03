Apple noemt iOS 15 en macOS 12 in WebKit-code

Een van de komende dagen kunnen we Apple’s officiële aankondiging van WWDC 2021 verwachten. De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie is hét moment om nieuwe versies van de verschillende besturingssystemen te onthullen. Dat iOS 15 op de planning staat, zal geen verrassing zijn. Maar uit de nu gelekte code van WebKit blijkt dat Apple bij macOS ook doorgaat met nummeren. We krijgen dus niet jarenlang macOS 11.x achter elkaar, maar Apple is van plan om dit jaar door te nummeren met macOS 12. Helaas is de bijbehorende codenaam van de opvolger van Big Sur daarmee nog niet onthuld.



Apple heeft de open source-code van WebKit alvast bijgewerkt, om zich voor te bereiden op de toekomstige vernieuwingen. Normaal gesproken vermeldt Apple de versienummers nog niet en verwijst ernaar met de afkorting ‘TBA’, kort voor ‘To Be Announced’. Dit jaar laat Apple echter een steekje vallen en noemt alvast de versienummers.

Aanwijzingen voor nieuwe functies zitten er helaas nog niet in – daarvoor zullen we toch echt tot juni moeten wachten, als het evenement naar verwachting weer plaatsvindt.

Dit jaar is Apple relatief laat met de aankondiging van de WWDC-datum. De voorgaande drie jaren gebeurde dat steeds op 13 of 14 maart, maar inmiddels is de maand maart alweer bijna voorbij en hebben we geen WWDC-datum, geen maart-event en zelfs geen nieuwe producten. Eén ding is vrijwel zeker: de kans dat het weer een virtueel evenement wordt met vooraf geregistreerde filmpjes, is vrij groot.