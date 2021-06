Vanavond onthult Apple alle belangrijke softwarefuncties van 2021 tijdens de WWDC keynote. In dit artikel kun je meepraten over alle verwachte aankondigingen en discussiëren wat je ervan vindt zodra de aankondigingen worden gedaan tijdens de keynote van WWDC 2021!

Het belooft een zomers gebeuren te worden tijdens de keynote. Terwijl je nog wat op de barbecue gooit en een stokbroodje insmeert kun je tussendoor kijken naar de keynote van Apple. Het WWDC 2021-event staat (zoals het hoort) vooral in het teken van software, maar het event brengt misschien ook nog een paar verrassingen. Genoeg om alvast over te speculeren, je mening te geven en achteraf te bespreken wat er allemaal is meegevallen of tegengevallen. Wil je graag met andere iCulture-lezers discussiëren over de aankondigingen? In dit Praat mee-artikel kun je zowel voor, tijdens als na het event terecht!



Praat mee: Apple’s WWDC 2021 keynote-event

Zoals gebruikelijk gaat het event van start om 19:00 Nederlandse tijd. Tijdens de online presentatie van vanavond verwachten we de volgende aankondigingen:

Lees ook onze uitgebreide verwachtingen van de WWDC 2021-keynote.

Heb je al gestemd op onze poll? Daarin vragen we naar welke WWDC-aankondigingen jij het meest uitkijkt. Is het iOS 15, macOS 12 of misschien wel een nieuwe MacBook?

Kijk mee vanaf 19:00 vanavond

Om 19:00 uur vanavond trapt Apple af. Er zijn allerlei manieren om de livestream van het Apple-event te kijken. Dat kan via de Apple-website, de TV-app of YouTube. Het maakt daarbij niet uit wat voor apparaat je hebt: een iPhone, iPad, Mac, pc of smart-tv.

Kun je niet live kijken maar wil je wel op de hoogte blijven? In onze hub van Apple’s WWDC 2021-event vind je een liveblog tijdens de presentatie. We zetten daar de belangrijkste aankondigingen op een rij. Achteraf vind je hier ook een uitgebreide samenvatting, zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.