Welke functies van iOS 15 mag je echt niet missen? We zetten de volgens ons beste functies voor je op een rij, die later dit jaar naar de iPhone komen.

In iOS 15 voegt Apple tientallen nieuwe functies toe. Van grote verbeteringen tot kleine aanpassingen: bij de jaarlijkse iOS-update verandert er vaak veel, waardoor het wat overweldigend kan zijn. In dit artikel vind je dan ook alleen de belangrijkste nieuwe iOS 15 functies. We focussen op de verbeteringen die er volgens ons echt uit springen en waar je naar uit kan kijken zodra de update later dit jaar beschikbaar komt. Je bent daardoor in één keer bijgepraat over de beste nieuwe functies in iOS 15.

#1 Verbeterde notificaties

In iOS 15 verbetert Apple de notificaties op meerdere manieren. Allereerst hebben de meldingen een nieuwe look gekregen, waardoor ze een stukje smaller zijn. Je ziet daardoor ook meer notificaties tegelijk op het scherm, zonder te hoeven scrollen. Bij meldingen van de Berichten-app zie je nu ook meteen de contactfoto van die persoon, in plaats van alleen het icoontje van de Berichten-app. Ook andere apps kunnen dit ondersteunen, zoals WhatsApp en Slack.

Je kan ook een gepland overzicht voor notificaties instellen. Je krijgt dan op een door jou gekozen moment een samenvatting van meldingen die minder belangrijk zijn. Zo word je gedurende de dag minder gestoord door meldingen die niet meteen actie vereisen, zonder ze helemaal te hoeven missen. Andere verbeteringen op dit vlak zijn tijdgevoelige notificaties die ook duidelijk gemarkeerd zijn (bijvoorbeeld van de Herinneringen-app) en de optie om meldingen te muten voor een uur.

#2 Focus: Niet storen en nog veel meer

En over meldingen gesproken: iOS 15 gaat je ook helpen om minder gestoord te worden. Dat kan met de nieuwe functie Focus, de overkoepelende term voor functies als Niet storen (ook tijdens het autorijden), de slaapfunctie en meer. Voor elk soort activiteit kun je een aparte focus aanmaken, waar tal van opties voor beschikbaar zijn. Je stelt bijvoorbeeld een vast schema per dag in of je bepaalt op welke dagen het schema niet geactiveerd moet worden (handig voor een apart niet storen-schema in het weekend). Maar het handige van Focus, is dat je ook kan aangeven dat meldingen van sommige personen of apps wél toegestaan zijn. Je kan zelfs aangeven welke schermen van je beginscherm automatisch verborgen moeten worden of niet.

Focus biedt dus veel meer opties dan alleen simpelweg Niet storen. De functie kan wat overweldigend zijn, maar als je er even voor gaat zitten en de tijd neemt om alles in te stellen, kan het erg goed van pas komen. Er zijn tal van momenten waarvoor je een andere Focus zou willen instellen, bijvoorbeeld tijdens het sporten (waarbij alleen bepaalde apps toegankelijk blijven) of juist terwijl je wil ontspannen.

#3 FaceTime en SharePlay: verbeteringen voor iedereen

Of je nou af en toe iemand belt via FaceTime of er sterk afhankelijk van bent: voor iedereen biedt iOS 15 in FaceTime wel wat handigs. De beste verbetering vinden we SharePlay. Daarmee kan je samen met anderen allerlei content delen. Je kan daardoor samen met gesprekspartners films en series kijken via Disney+ of muziek luisteren via Apple Music. Wat wij een hele handige functie vinden, is de mogelijkheid om je scherm te delen. Dit komt bijvoorbeeld heel goed van pas als je op afstand iemand wil helpen met zijn of haar iPhone. Denk aan je opa of oma of misschien wel je ouders.

#4 QuickPath in het Nederlands

QuickPath is het veegtoetsenbord dat Apple in iOS 13 al toegevoegd had. Maar we hadden er in Nederland niets aan, omdat Nederlands niet ondersteund werd. Daar komt met iOS 15 verandering in, want je kan eindelijk berichtjes en meer sturen door over de letters te vegen. Het veegtoetsenbord is al jarenlang een mogelijkheid in veel andere apps. Ook Google’s Gboard biedt al langer de mogelijkheid om te vegen, maar in iOS 15 kan het dus ook met Apple’s eigen toetsenbord.

Bekijk ook iOS 15 brengt QuickPath veegtoetsenbord naar Nederland: zo werkt het QuickPath is het veegtoetsenbord voor de iPhone en iPad. Met QuickPath kun je over het scherm vegen om woorden te maken. Vanaf iOS 15 werkt QuickPath ook in het Nederlands! Hoe werkt het veegtoetsenbord? Wij leggen het je uit.

#5 Livetekst: tekst herkennen in foto’s

Heb jij ook wel eens dat iemand jou een foto stuurt van iets waar een telefoonnummer of adres op staat? Het is dan onhandig om dit handmatig over te typen, helemaal als de foto op hetzelfde toestel staat als waar je het in wil typen. Met Livetekst kun je tekst in foto’s kopiëren en plakken. In één druk op de knop licht je de tekst op de foto uit, waarna je dit eenvoudig kan selecteren om bijvoorbeeld ergens anders te plakken. Gaat het om een telefoonnummer, dan kun je deze zelfs meteen bellen. Livetekst werkt op allerlei plekken: in je foto’s, screenshots, Safari en ook de voorvertoning in de Camera-app.

Bekijk ook Livetekst in iOS 15 herkent teksten op foto's en screenshots Met Livetekst kun je gemakkelijk een locatie, telefoonnummer, mailadres of andere tekst kopiëren van een foto of screenshot. In deze tip leggen we je uit hoe je het gebruikt op je iPhone en iPad.

#6 Privacy: bescherm je gegevens

Apple heeft ook de privacy in iOS 15 weer opgeschroeft. Er zijn diverse nieuwe functies bij gekomen die jouw gegevens beter beschermen. De meest handige zijn wat betreft ons het verbergen van je eigen e-mailadres en het afschermen van je gegevens in Mail. Met de eerste optie kun je je iPhone een willekeurig e-mailadres aan laten maken, die alle mailtjes doorstuurt naar jouw persoonlijke adres. Als je dus ergens een account aan wil maken, hoef je niet meteen je persoonlijke e-mailadres achter te laten. Mocht er bij die dienst dan een datalek zijn, dan hebben criminelen niet jouw echte e-mailadres in handen.

En over mail gesproken: daarin zit nu privacybescherming ingebouwd. Hiermee voorkomt de Mail-app dat onzichtbare pixels data over jou verzamelen. Zo kan de afzender niet zien of je de e-mail wel geopend hebt. Vervelend voor marketeers, maar beter voor jouw privacy.

Bekijk ook Zo gaat Apple je privacy verbeteren in iOS 15 Tijdens WWDC 2021 heeft Apple nieuwe privacyfuncties aangekondigd voor iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey en watchOS 8. Zo wordt het makkelijker om je data af te schermen en kun je beter controleren hoe een app met je privacy omgaat.

#7 Weer-app: een stralend nieuw design

De Weer-app krijgt voor het eerst sinds jaren een nieuw design. Er zijn tal van nieuwe schermvullende animaties die beter de huidige weersomstandigheden weergeven. Daarnaast is er nu ook meer informatie en geeft Apple extra context toe achter de cijfertjes. Zo zie je wat de waarde van de luchtkwaliteit precies betekent. Ook nieuw zijn de satellietbeelden en past de app zich dynamisch aan aan de weersomstandigheid. Belangrijke informatie op dat moment staat daardoor meteen bovenaan. Je leest er meer over in ons artikel over de Weer-app in iOS 15.

Bekijk ook Dit is er nieuw in de Weer-app in iOS 15: de 5 belangrijkste verbeteringen De Weer-app van Apple wordt onder handen genomen in de update naar iOS 15. We zetten de vijf belangrijkste verbeteringen voor de Weer-app in iOS 15 op een rij.

#8 Safari: in bijna alles nieuw

Safari is één van de standaardappsmet de grootste verbeteringen. De app heeft een geheel nieuw design gekregen, waarbij het meest opmerkelijk de verplaatsing van de adresbalk is. In plaats van bovenaan staat deze nu onderaan, zodat hij binnen handbereik is. Bovendien kun je nu eenvoudig tussen tabbladen vegen door over de adresbalk te swipen. Ook heeft Safari in iOS 15 nu de vernieuwde startpagina gekregen, die je misschien al kent van macOS Big Sur. Daarmee zie je al je favorieten, gedeelde links, Siri-suggesties en het privacyrapport bij elkaar.

#9 Apple Kaarten: aangepaste kleuren en meer

Apple zit nog middenin de transitie naar het eigen kaartmateriaal. Hoewel Apple in Nederland de afgelopen maanden al veelvuldig met Apple Kaarten-auto’s rondreed, komen de nieuwe kaarten dit jaar nog niet bij ons beschikbaar. Maar toch ziet de Kaarten-app er straks in iOS 15 anders uit. De kleuren zijn aangepast en zijn vaak wat feller en alles oogt wat ronder. Qua design neigt de app wat meer naar Waze, zonder dat het té cartoony wordt. Andere verbeteringen zijn de nieuwe 3D-weergave van de aarde en een nieuw menu waar je je favorieten, gidsen en voorkeuren bij elkaar vindt.

#10 Gezondheid: nu ook je gegevens delen met familie

Als je bijvoorbeeld bezorgd bent over de gezondheid van een familielid, kun je de gegevens van de Gezondheid-app met elkaar delen. Het is vergelijkbaar met het delen van de Activiteit-weergaven van de Apple Watch, maar dan voor allerlei andere data binnen de Gezondheid-app. Ook bekijk je met de Trends in één overzicht hoe de gegevens zich ontwikkelen en of bijvoorbeeld je gemiddeld aantal stappen omhoog of juist naar beneden gaat. Ook nieuw is dat de iPhone nu je balans tijdens het wandelen kan bijhouden en je waarschuwt voor de risico’s dat je misschien valt. Dit komt vooral van pas voor ouderen of instabielere mensen.

#11 iCloud+: nieuwe functies voor dezelfde prijs

iCloud+ is de nieuwe betaalde dienst van Apple, maar de kans dat je er al voor betaalt is vrij groot. Iedereen die namelijk al extra iCloud-opslag bijkoopt, stapt met iOS 15 over naar iCloud+. Daarmee krijg je naast de extra opslag ook meer privacyopties. Naast het eerder genoemde verbergen van je e-mailadres, krijg je ook toegang tot een soort VPN-dienst waarbij je surfgedrag niet meer gevolgd kan worden. Er zijn twee servers die ervoor zorgen dat niemand ziet wie je bent en welke website je bezoekt. En een andere leuke extra: je kan met het duurste abonnement een onbeperkt aantal HomeKit Secure Video-camera’s gebruiken.

Bekijk ook iCloud+: deze extra functies krijg je bij een betaald iCloud-lidmaatschap iCloud+ is Apple's nieuwste betaalde dienst, waar extra functies beschikbaar zijn op onder andere het gebied van privacy. We leggen je uit wat iCloud+ is, wanneer Apple ermee start en wat de prijs van iCloud+ is.

#12 Zoek mijn krijgt een boost

De Zoek mijn-app krijgt in iOS 15 allerlei extra functies. De meest handige vinden we de melding als je van huis vertrekt en iets vergeet. In combinatie met de AirTag kan je zo een waarschuwing krijgen als je bijvoorbeeld je sleutels vergeet terwijl je van huis vertrekt. Een andere fijne verbetering vinden we de mogelijkheid om een iPhone die uitgeschakeld is toch te kunnen volgen. Dat betekent dat je een zoekgeraakte iPhone sneller kan terugvinden.

Bekijk ook Deze 3 vernieuwingen komen naar de Zoek mijn-app in iOS 15 Een nieuwe Zoek mijn-functie in iOS 15 gaat je een melding sturen als je bijvoorbeeld je sleutelbos of iPhone ergens achterlaat bij vertrek. Het is één van de drie grote vernieuwingen voor het Zoek mijn-netwerk.

#13 Verbeterde Notities-app

De Notities-app is wat ons betreft een favoriet geworden op de iPhone. De app is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een veelgebruikte en veelzijdige app en in iOS 15 wordt de app nog een stukje beter. Je kan tags toevoegen aan je notities om ze makkelijker te vinden en je kan gebruikmaken van vermeldingen. Als je samenwerkt met meer mensen aan een enkele notitie, kan je met de vermeldingen iemand op de hoogte brengen van jouw specifieke toevoeging. Op de iPad krijg je ook de nieuwe snelle notities, die je ook eenvoudig op de iPhone kan bekijken.

Bekijk ook Zo maak je snel een nieuwe notitie op de iPad Op een iPad kun je snel een notitie maken. Dat kan op twee manieren: door met de Apple Pencil op het toegangsscherm te tikken óf met de nieuwe functie Snelle notities in iPadOS 15. Beide manieren leggen we hier uit.

#14 Nieuwe widgets voor diverse apps

Het afgelopen jaar zijn we fan geworden van de widgets en in iOS 15 voegt Apple er nog een aantal aan toe. Er komt een Contacten-widget, waarmee je snel contact kan maken met je favoriete personen uit je adresboek. Handig als je snel iemand wil bellen of een berichtje wil sturen. Ook komt er een Mail-widget die je meest recente e-mails toont en krijgt de Zoek mijn-app een eigen widget voor het volgen van je vrienden of persoonlijke voorwerpen. Als klap op de vuurpijl gaat iOS 15 ook suggesties voor widgets geven voor apps die je veel gebruikt en gaat het opnieuw ordenen van de slimme stapels een stukje makkelijker.

#15 Tweestapscodes zonder extra app

Veel diensten bieden voor extra beveiliging tweestapsverificatie aan, waarmee je naast een wachtwoord ook een eenmalige cijfercode nodig hebt om in te loggen. Maar je hebt daarvoor wel extra apps nodig die die codes voor je aanmaken. Dat zit nu in iOS 15 standaard ingebouwd in iCloud-sleutelhanger, zodat zelfs die codes automatisch ingevuld worden. Je moet daarvoor wel nog de accounts die in je sleutelhanger opgeslagen staan eenmalig instellen.