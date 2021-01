Eens in de paar jaar valt er bij een nieuwe grote iOS-updates een reeks toestellen af. Afgelopen jaar kregen alle toestellen nog de nieuwste versie, dus is de kans een stuk groter dat dat dit jaar gaat veranderen. Al eerder leek het erop dat de iPhone 6s en iPhone SE 2016 geen updates meer zouden krijgen en nu beweert een tweede bron hetzelfde. Welke toestellen krijgen wél iOS 15?



‘Geschikte iPhones voor iOS 15’

De informatie zou afkomstig zijn van een internet ontwikkelaar bij Apple. Volgens die bron vallen de toestellen met A9-chip dit jaar af. Dat betekent dus dat de iPhone 6s én iPhone SE 2016 dit najaar niet meer meedoen. Alle nieuwere iPhones krijgen dus vermoedelijk gewoon wel de update naar iOS 15, al weten we nog niet welke functies de update toevoegt.

Dit zijn volgens de bron de geschikte toestellen voor iOS 15:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Ook de iPhones van dit jaar, ook wel de iPhone 13 genoemd, zijn geschikt voor iOS 15.

Dat betekent dat deze modellen dus afvallen:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE 2016

Dat wil echter niet zeggen dat deze modellen nooit meer updates krijgen. Apple heeft het afgelopen jaar wel bewezen ook oudere toestellen die niet meer de nieuwste iOS-versie krijgen nog met enige regelmaat bijgewerkt worden met kleine beveiligingsupdates. Dat betekent dus dat zelfs deze oudere modellen nog veilig zijn om te blijven gebruiken, al weten we niet zeker of Apple deze plannen ook komend jaar doorzet.

‘Geschikte iPads voor iPadOS 15’

Apple gaat met iPadOS 15 de lijn doortrekken, zo beweert de bron. Dat betekent dat ook daar de modellen met A9-chip en ouder afvallen. Dat is slecht nieuws voor eigenaren van de iPad 2017, die in september 2021 vier en een half jaar oud is. Ook de iPad mini 4 en de iPad Air 2 maken vermoedelijk niet de overstap naar iPadOS 15.

Deze iPads zijn volgens de bron geschikt voor iPadOS 15, later dit jaar:

iPad Air 2020

iPad 2020

iPad Pro 2020

iPad 2019

iPad Air 2019

iPad mini 2019

iPad Pro 2018

iPad 2018

iPad Pro 2017

iPad Pro 9,7-inch

iPad Pro 12,9-inch (1e generatie)

Ook alle nieuwe iPads die dit jaar verwacht worden, zoals de iPad mini 2021 en de nieuwe iPad Pro 2021, krijgen de update naar iPadOS 15.

De modellen die dan afvallen zijn dus:

iPad mini 4

iPad 2017

iPad Air 2

Apple gaat iOS 15 en iPadOS 15 naar verwachting tijdens de WWDC 2021 onthullen. Die vindt vermoedelijk plaats in juni, al weten we nog niet in welke vorm en wat precies de datum wordt.

Bekijk ook WWDC 2021: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie in 2021 WWDC 2021 is Apple's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Elk jaar in juni kondigt Apple hier alle vernieuwingen op het gebied van software aan. Wanneer is WWDC 2021 en hoe gaat Apple het aanpakken? Dat lees je in dit overzicht van WWDC 2021.