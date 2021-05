Nog een week en dan is het zover: Apple doet iOS 15 uit de doeken. In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van iOS 15, met de bespreking van de nieuwste geruchten en onze wensen.

iOS 15 verwachtingen: onze vooruitblik

Het is in juni de aankondiging waar de meeste Apple-gebruikers naar uitkijken: de onthulling van de nieuwste iOS-versie. Dit jaar staat iOS 15 op het programma. Er is inmiddels al een aantal functies gelekt, maar we verwachten dat Apple ook nog heel veel verrassingen in petto heeft. We zetten in deze vooruitblik de verwachtingen van iOS 15 en onze wensen op een rij.

Aftellen naar WWDC 2021

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2021 . Op maandag 7 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen.

#1 Vernieuwde vormgeving (die Apple al verklapt heeft)

Er zijn sterke aanwijzingen dat Apple in iOS 15 het design aan gaat passen. Dat zagen we bijvoorbeeld bij de aankondiging van de aankomende toegankelijkheidsfuncties (daarover later meer). Apple deelde alvast enkele screenshots en daarop zien we een iets aangepaste vormgeving voor de Instellingen-app. Verschillende schakelaars hebben allemaal hun eigen kader, terwijl dat soort opties in de huidige versie nog over de gehele breedte wit gemarkeerd zijn tegen een lichtgrijze achtergrond.

Dit is slechts een voorbeeld, maar kan een voorbode zijn van een algemene aangepaste stijl voor iOS 15. Er zijn ook wel suggesties geweest dat Apple voor de icoontjes bijvoorbeeld meer gaat kijken naar macOS Big Sur, waarbij de icoontjes meer diepte hebben dat de platte symbolen in iOS. Ook andere bronnen beweren enkele designtweaks, ook bij bijvoorbeeld de donkere modus. We verwachten geen drastische verandering, maar de afgelopen jaren heeft Apple bij grote iOS-updates wel al telkens wat kleine aanpassingen in de stijl doorgevoerd.

#2 Verbeterde notificaties

Volgens betrouwbare bronnen krijgt iOS 15 verbeterde notificaties. Je hebt dan zelf meer controle over welke meldingen wanneer verschijnen. Je zou aparte schema’s in kunnen stellen, waarbij je aangeeft of je iPhone wel of geen geluidje moet maken. Zie het als een uitbreiding van niet storen tijdens het autorijden of tijdens het slapen. Je zou verschillende routines kunnen instellen, op basis van je huidige activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een werkschema, waarin apps wel of geen geluidje mogen geven bij een pushbericht. De laatste keer dat Apple grote verbeteringen doorvoerde voor de meldingen, was in iOS 12.

Tegelijkertijd krijg je de optie om een automatisch antwoord te geven op een melding, op basis van je ingestelde voorkeuren. Dat kan nu alleen voor iMessage met de Niet storen tijdens autorijden-functie, maar volgens de bronnen kan dat straks voor meer situaties.

#3 Vernieuwd toegangsscherm: meer controle

In navolging van de verbeterde notificaties, gaat Apple vermoedelijk ook het toegangsscherm vernieuwen. Je krijgt daarmee direct de controle over de meldingen en het ingestelde schema. In een nieuw menu op het toegangsscherm (en overigens ook het Bedieningspaneel), krijg je snel toegang tot de instellingen voor je notificaties. Hoe het nieuwe toegangsscherm eruit gaat zien en welke functies er nog meer beschikbaar komen, is nog niet duidelijk. Mark Gurman hint erop dat de banners voor notificaties ook een vernieuwd design krijgen, dus mogelijk zie je dat ook terug op het toegangsscherm.

#4 iMessage-verbeteringen

Ieder jaar verbetert Apple ook een aantal standaardapps, zoals Woning, Herinneringen of Gezondheid. Maar Apple zou dit jaar ook extra focus willen leggen op iMessage en de Berichten-app. Volgens een betrouwbare bron wil Apple iMessage meer als sociaal netwerk presenteren en daarmee de concurrentie aangaan met WhatsApp. Het zou ons dan ook niet verbazen als iMessage meer functies van WhatsApp gaat krijgen. Wat daarbij ongetwijfeld meegespeeld heeft, is dat WhatsApp dit voorjaar een aantal keren negatief in het nieuws kwam vanwege de nieuwe voorwaarden én dat we nog altijd minder fysiek contact hebben vanwege de beperkingen.



In iOS 14 kreeg iMessage al enkele functies van WhatsApp, zoals direct antwoorden op berichten.

#5 Nieuwe privacyfuncties

Privacy is altijd een belangrijk onderwerp voor Apple. In iOS 14 heeft Apple veel nieuwe privacyfuncties toegevoegd, zoals de antri-reclametracking en de privacylabels in de App Store. Volgens Bloomberg werkt Apple aan een nieuw menu die blootstelt welke apps stilletjes informatie over jou verzamelen. Dat klinkt ons als een soort uitgebreide versie van de anti-reclametracking, waar dit voorjaar al veel om te doen was bij adverteerders en apps die daarvan afhankelijk zijn, zoals Facebook. Apple wil met de nieuwe functie het ongemerkt verzamelen van data tegen gaan.

#6 Nieuwe toegankelijkheidsfuncties

Zoals we eerder al zeiden, heeft Apple een reeks nieuwe toegankelijkheidsfuncties aangekondigd die later dit jaar naar onder andere de iPhone komen. Apple heeft niet gezegd dat het gaat om iOS 15, maar dat verwachten we wel. Zo kun je binnenkort achtergrondgeluiden op je iPhone afspelen voor rust en concentratie en worden de AirPods een beter gehoorapparaat. Ook krijgt de iPad eyetracking (als onderdeel van iPadOS 15) en kun je straks de Apple Watch bedienen met handgebaren (als onderdeel van watchOS 8).

#7 Foodtracking: weet wat je eet

Volgens een gerucht krijgt iOS 15 de mogelijkheid voor foodtracking standaard ingebouwd. Dit zou onderdeel zijn van de Gezondheid-app, waarmee je bij kan houden wat je eet en hoeveel calorieën dat is. Apple heeft al jarenlang een focus op gezondheid en beweging, dus dit klinkt als een logische volgende stap. Met de Apple Watch biedt Apple al allerlei tools om je meer te laten sporten en bewegen, maar zoals je weet gaat ieder pondje door het mondje. Wie weet dat er zelfs nog een Apple Watch-app bij komt om alles snel te registeren en bij te houden.

#8 Nieuwe wallpapers en meer opties

Wat we ongetwijfeld kunnen verwachten, is een set mooie nieuwe wallpapers. Apple maakt voor elke grote iOS-update nieuwe achtergronden en dat zal deze keer niet anders zijn. Maar dit jaar zou daar zomaar nog eens extra functies bij kunnen komen. Vorig jaar waren in een vroege versie van iOS 14 al nieuwe wallpaperfuncties uitgelekt, waarbij je zelf wallpapers met verlooptinten kan maken. Ook zou Apple wallpapers willen groeperen in zogenaamde collecties. In iOS 14 hebben we deze verbeteringen niet gezien, maar het zou ons niets verbazen als dit in iOS 15 alsnog realiteit wordt.

#9 Deze toestellen zijn waarschijnlijk geschikt

Ieder jaar is weer de vraag: welke toestellen zijn geschikt voor de grote iOS-update? Dit jaar vallen waarschijnlijk de iPhone 6s (Plus) en iPhone SE 2016 af. Er zijn al wat geruchten geweest die hierop wijzen, maar het definitieve antwoord horen we pas tijdens de WWDC. Met de vier nieuwe iPhone 13-toestellen in aantocht betekent dat dat er maar liefst twintig iPhones de update later dit jaar krijgen.

#10 Overige wensen voor iOS 15

Los van deze functies hebben we nog meer wensen voor iOS 15:

Verbeteringen voor widgets : We hopen dat Apple de widgets nog verder gaat verbeteren, zodat ze bijvoorbeeld interactiever zijn. Ook zien graag de mogelijkheid om het formaat van een widget aan te passen, zonder dat je deze helemaal moet verwijderen en een nieuw formaat toe moet voegen.

: We hopen dat Apple de widgets nog verder gaat verbeteren, zodat ze bijvoorbeeld interactiever zijn. Ook zien graag de mogelijkheid om het formaat van een widget aan te passen, zonder dat je deze helemaal moet verwijderen en een nieuw formaat toe moet voegen. Donkere app-icoontjes : Je kan sinds iOS 13 wel je iPhone in donkere modus zetten, maar lichte app-icoontjes blijven onveranderd. Inmiddels bieden veel ontwikkelaars al donkere versies van appicoontjes die je zelf in kan stellen, maar we zien het ook wel zitten dat dit automatisch aanpast aan de weergave-instelling voor je iPhone.

: Je kan sinds iOS 13 wel je iPhone in donkere modus zetten, maar lichte app-icoontjes blijven onveranderd. Inmiddels bieden veel ontwikkelaars al donkere versies van appicoontjes die je zelf in kan stellen, maar we zien het ook wel zitten dat dit automatisch aanpast aan de weergave-instelling voor je iPhone. Uitrol van Apple-functies die nog niet in Nederland zijn : We zien graag het veegtoetsenbord in het Nederlands werken, de komst van de Apple News-app.

: We zien graag het veegtoetsenbord in het Nederlands werken, de komst van de Apple News-app. Makkelijker apps verplaatsen : Het verplaatsen van apps op je beginscherm kan soms wat omslachtig zijn, helemaal als je ook widgets op je startscherm hebt staan. Bij het verslepen kan alles zomaar ineens op een andere plek verschijnen. Een oplossing hiervoor vinden we al bij de Apple TV: daar kan je een app meteen vanuit een menu naar een mapje verplaatsen.

: Het verplaatsen van apps op je beginscherm kan soms wat omslachtig zijn, helemaal als je ook widgets op je startscherm hebt staan. Bij het verslepen kan alles zomaar ineens op een andere plek verschijnen. Een oplossing hiervoor vinden we al bij de Apple TV: daar kan je een app meteen vanuit een menu naar een mapje verplaatsen. Schermdeling in FaceTime: Wat handig zou zijn is om je scherm te delen via FaceTime. Op de Mac is schermdeling al mogelijk, maar op de iPhone ontbreekt dat nog. Dat zou het overleggen en werken op afstand een stuk makkelijker maken.

Heb jij nog andere wensen voor iOS 15? Laat het ons weten in de reacties.