macOS is dit jaar alweer toe aan macOS 12, nadat Apple afgelopen jaar eindelijk de overstap maakte naar versie 11. In deze vooruitblik op macOS 12 lees je onze verwachtingen. Welke functies krijgen we dit jaar?

macOS 12 verwachtingen

macOS Big Sur, officieel macOS 11 Big Sur genoemd, was afgelopen jaar één van de grootste updates in jaren. Apple besloot daarom af te stappen van de macOS 10.X-naamgeving. In plaats daarvan kiest Apple voor nagenoeg dezelfde versienummering als bij andere besturingssystemen. Dat brengt ons daarom dit jaar bij macOS 12. Er zijn nog maar nauwelijks geruchten geweest over welke functies je in deze versie kan verwachten, waardoor deze macOS 12-vooruitblik vooral bestaat uit onze wensen en voorspellingen op basis van ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Desalniettemin is er genoeg om over te melden en nemen we je mee in onze verwachtingen van macOS 12.

Aftellen naar WWDC 2021

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2021 . Op maandag 7 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen.

Om te beginnen verwachten we dat de aankomende update een stuk minder groot is dan die van afgelopen jaar. Apple voerde een drastische wijziging door met het compleet nieuwe design in macOS Big Sur en in macOS 12 zal Apple daar vooral op voortborduren. We verwachten daarom dat Apple vooral wat kleine wijzigingen in het ontwerp toevoegt en de nieuwe toevoegingen wat verder verfijnd. Dat zag je dit voorjaar al, waar Safari nog meer functies kreeg voor het startscherm en iPhone- en iPad-apps verder verbeterd werden.

Verwacht dus niet dat Apple het ontwerp opnieuw op de schop gaat gooien, maar dat het vooral draait om een aantal nieuwe functies, apps en verbeterde mogelijkheden.



Het nieuwe design van macOS Big Sur

#2 Verbeterde Siri en Opdrachten-app

Wat we vooral hopen is dat Apple Siri op de Mac eens een flinke update gaat geven. Sinds de komst van de assistent op de computer is de functie eigenlijk nauwelijks verbeterd. Er kwam ondersteuning voor HomeKit, maar dat was het eigenlijk wel. Sommige simpele taken kan Siri op de Mac nog steeds niet doen, zoals het instellen van een timer. We hopen dan ook dat Apple Siri op de Mac gelijk gaat trekken met de iPhone- en iPad-versies.

Bovendien denken we dat dit jaar een goed moment is om Siri Shortcuts en de Opdrachten-app de overstap naar de Mac te laten maken. Al een jaar geleden zijn er aanwijzingen gevonden dat Apple de basis voor Siri Shortcuts op de Mac al gelegd heeft. De app kan onderdeel worden van Catalyst (en dus als het ware de iPad-versie overzetten naar de Mac), maar wij hopen vooral dat Apple een Mac-specifieke versie maakt. iPhone- en iPad-apps op de Mac halen daar ook hun voordeel uit, doordat de mogelijkheden die zij hebben met de Opdrachten-app ook op de Mac te gebruiken zijn.

There is almost certainly a high probability of Shortcuts coming to the Mac — because it's already 90% there in macOS Catalina. I hope in the intervening year that they've had the opportunity to build a Mac UI around it, and extend its APIs to AppKit apps https://t.co/g7AqZc72Ii pic.twitter.com/824P5ZFrMp — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) May 24, 2020

#3 Nieuwe (en verbeterde) apps

Ieder jaar neemt Apple wel een aantal Mac-apps onder de loep of worden er compleet nieuwe apps toegevoegd. De afgelopen jaren maakten Dictafoon, Aandelen en Woning al de overstap naar de Mac en met enige regelmaat worden apps verbeterd. Denk aan Safari of de Herinneringen-app. We hopen da dergelijke Catalyst-apps, die overgezet zijn vanaf de iPad, meer aangepast worden voor de Mac. De verbeteringen zullen ook afhankelijk zijn van de verbeterde versies van apps op de iPhone en iPad in respectievelijk iOS 15 en iPadOS 15.

Als Apple de Weer-app bijvoorbeeld een flinke update gaat geven (dankzij de overname van Dark Sky), dan zien wij zeker kans dat de app ook zijn weg vindt naar de Mac. Andere kanshebbers voor nieuwe apps zijn de Conditie-app (voor het gebruik van Apple Fitness+ vanaf de Mac) en de Gezondheid-app (voor het bekijken van al je gezondheidsdata).



Concept via 9to5Mac

Een andere app die we graag zouden willen zien is de Apple Support-app. Hoewel deze op iPhone en iPad niet standaard geïnstalleerd is, zou het wat ons betreft wel een standaardtoevoeging moeten zijn. In de afgelopen macOS-versie heeft Apple het Service-tabblad (via  > Over deze Mac) al bijgewerkt en er zijn ook al wat geruchten geweest over een Mac-versie van de Apple Support-app.

#4 Verbeterde wachtwoordbeheer

Apple heeft al jarenlang iCloud-sleutelhanger, wat een toegankelijke manier is om eenvoudig en snel veilige wachtwoorden aan te maken voor je accounts. Met Log in met Apple kun je je ook gemakkelijk registreren. Maar de afgelopen jaren is er niet zo gek veel veranderd op het gebied van iCloud-sleutelhanger. Op de iPhone en iPad heeft dit een plek in de instellingen, maar op de Mac zit het vreemd genoeg nog steeds verstopt in de voorkeuren van Safari. Dat moet beter kunnen.

Apple zou bijvoorbeeld een iCloud-sleutelhanger-app kunnen uitbrengen of de bestaande Sleutelhangertoegang-app kunnen bijwerken en toegankelijker maken. We vinden die app nu nog wat rommelig en onoverzichtelijk. Ook zien we graag ondersteuning toegevoegd voor tweefactorcodes, zodat je makkelijker en veiliger kan inloggen met al je accounts vanaf je Mac, zonder dat je een andere app nodig hebt. Een jaar geleden waren er al geruchten dat Apple iCloud-sleutelhanger zou uitbreiden met tweefactorauthenticatie, maar daar is nog niks van terecht gekomen.

#5 Wat wordt de naam?

Ieder jaar is het weer een grote vraag: hoe gaat Apple de volgende macOS-versie noemen? Apple kiest altijd naast het versienummer voor een herkenbare naam, maar we vragen ons eigenlijk af of dat nu nog wel nodig is. Alle andere besturingssystemen hebben immers ook geen eigen naam (behalve de codenamen die intern gebruikt worden) en het versienummer is wat ons betreft meer dan voldoende. Dat levert ook meer uniformiteit op tussen de verschillende systemen.

Als Apple toch kiest voor een nieuwe naam, heeft het verleden wel bewezen dat het voorspellen van de naam een lastige klus is. Apple heeft nog een aantal namen geregistreerd de afgelopen jaren, zoals Mammoth, Marin, Monterey en Sequoia, maar eigenlijk kiest Apple ieder jaar voor een naam die we nog niet eerder voorbij hebben zien komen.

#6 Overige wensen voor macOS 12

Er zijn nog andere kleine verbeteringen die we hopen te zien in de volgende macOS-update. Dit zijn onze wensen:

iCloud-backups voor Mac : Het is anno 2021 nog steeds wat gedoe om op een eenvoudige manier een backup te maken van je Mac. Je moet daarvoor nog altijd een externe schijf gebruiken om de backup op te kunnen slaan. Het wordt tijd dat Apple het net zo eenvoudig maakt als op de iPhone en iPad, waarbij de backup gewoon in iCloud staat. Een nadeel is dat je dan wel veel meer iCloud-opslag nodig hebt, dus een grotere bundel is gewenst.

: Het is anno 2021 nog steeds wat gedoe om op een eenvoudige manier een backup te maken van je Mac. Je moet daarvoor nog altijd een externe schijf gebruiken om de backup op te kunnen slaan. Het wordt tijd dat Apple het net zo eenvoudig maakt als op de iPhone en iPad, waarbij de backup gewoon in iCloud staat. Een nadeel is dat je dan wel veel meer iCloud-opslag nodig hebt, dus een grotere bundel is gewenst. Meer widgets : Met de komst van macOS Big Sur zijn de wigdets helemaal vernieuwd, maar Apple heeft ook afstand genomen van een aantal oude widgets. Zo is er geen widget meer voor de rekenmachine en hebben ook veel andere standaardapps nog geen wigdet gekregen, zoals Kaarten en Muziek. Ook zou de Batterijen-widget goed van pas komen, bijvoorbeeld voor al je draadloze accessoires.

: Met de komst van macOS Big Sur zijn de wigdets helemaal vernieuwd, maar Apple heeft ook afstand genomen van een aantal oude widgets. Zo is er geen widget meer voor de rekenmachine en hebben ook veel andere standaardapps nog geen wigdet gekregen, zoals Kaarten en Muziek. Ook zou de Batterijen-widget goed van pas komen, bijvoorbeeld voor al je draadloze accessoires. Bugfixes en betere stabiliteit : Hoewel macOS Big Sur voor zo’n grote update best stabiel was, hopen we dat Apple met macOS 12 weer een inhaalslag maakt en de update sneller en stabieler wordt dan ooit. Apple maakt van de grote jaarlijkse macOS-update eens in de zoveel tijd een soort stabiliteitsupdate en we hopen dat dat dit jaar ook weer het geval is.

: Hoewel macOS Big Sur voor zo’n grote update best stabiel was, hopen we dat Apple met macOS 12 weer een inhaalslag maakt en de update sneller en stabieler wordt dan ooit. Apple maakt van de grote jaarlijkse macOS-update eens in de zoveel tijd een soort stabiliteitsupdate en we hopen dat dat dit jaar ook weer het geval is. Geavanceerder klembord : Het klembord, waarmee je dingen kan kopieren en plakken, is een veelgebruikte functie voor computergebruikers. Er zijn apps die dit grootser aanpakken, zodat je meerdere klemborden kan hebben om ze te bewaren voor later. We zouden dit ook graag zien van Apple zelf, standaard ingebouwd in macOS.

: Het klembord, waarmee je dingen kan kopieren en plakken, is een veelgebruikte functie voor computergebruikers. Er zijn apps die dit grootser aanpakken, zodat je meerdere klemborden kan hebben om ze te bewaren voor later. We zouden dit ook graag zien van Apple zelf, standaard ingebouwd in macOS. Toegankelijke opruimfunctie: De Mac heeft wel een functie genaamd Geoptimaliseerde opslag, maar we zouden graag een manier zien waarbij de Mac automatisch dubbele bestanden herkent en in een paar klikken kan verwijderen.

