In deze nieuwste vooruitblik lees je onze verwachtingen van watchOS 8. Welke nieuwe functies en verbeteringen gaat Apple dit jaar toevoegen? Welke functies staan op ons wensenlijstje? Je leest het in deze vooruitblik op watchOS 8.

watchOS 8 verwachtingen

watchOS 7 was afgelopen jaar een relatief kleine, maar wel belangrijke update. De belangrijkste troeven waren de snellere prestaties en de nieuwe slaapfunctie, maar laatstgenoemde zorgde voor veel gebruikers toch voor teleurstelling. Gaat Apple met watchOS 8 wel indruk maken? Krijgen we dit jaar bijvoorbeeld een vernieuwde vormgeving? De afgelopen maanden zijn er nauwelijks geruchten over gelekte functies naar buiten gekomen, waardoor we in dit artikel vooral onze wensen en verbeteringen op basis van voorgaande jaren. Dit zijn onze verwachtingen van watchOS 8.

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2021 . Op maandag 7 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen.

#1 AssistiveTouch: bedienen met handgebaren

Deze aankomende Apple Watch-functie heeft Apple onlangs aangekondigd en we gaan er vanuit dat het onderdeel is van watchOS 8. Apple zou het ook nog toe kunnen voegen als onderdeel van watchOS 7.6, dat nu als beta beschikbaar is. Hoe dan ook, later dit jaar kun je de Apple Watch bedienen met handgebaren dankzij AssistiveTouch. Met een knijpbeweging van je hand kun je bepaalde onderdelen bedienen en je kunt zelfs je pols draaien om een cursor op het schermpje aan te sturen. De functies zijn er vooral voor mensen met een beperking, die de Apple Watch op de traditionele manier niet goed kunnen bedienen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met één arm. Maar zoals zo vaak met dergelijke toegankelijkheidsfuncties, kan het bij iedereen goed van pas komen.

Wij vinden de functie er in ieder geval veelbelovend uit zien en zijn benieuwd hoe dit in de praktijk gaat werken. Het is uitzonderlijk dat Apple al vroegtijdig dergelijke functies aankondigt, nog voordat het in een beta beschikbaar is. Wil je meer lezen, check dan ons eerdere artikel over de handgebaren op de Apple Watch.

#2 Verbeterde meldingen

Voor iOS 15 weten we uit betrouwbare bronnen dat er verbeteringen komen voor notificaties. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de manier waarop je meldingen ontvangt op je Apple Watch. Je kan verschillende instellingen voor je meldingen kiezen, bijvoorbeeld een schema voor als je aan het werk bent. Op de iPhone komt er een nieuw menu op het toegangsscherm en het Bedieningspaneel en we verwachten dat dat straks ook allemaal direct vanaf je Apple Watch te regelen is. De meeste Apple Watch-gebruikers ontvangen al hun meldingen immers direct op het horloge, dus meer controle over je pushberichten direct vanaf de Apple Watch lijkt ons een logische verbetering. Of de meldingen er ook anders uit gaan zien en of er meer mogelijk is, is nog niet bekend.

#3 Nieuwe (opties voor) wijzerplaten

Apple voegt traditioneel elk jaar wel een aantal nieuwe wijzerplaten toe en we denken dat dat dit jaar ook niet anders zal zijn. Maar krijgen ontwikkelaars dit jaar ook eindelijk de mogelijkheid om wijzerplaten te maken en aan te bieden via bijvoorbeeld de App Store? Vorig jaar introduceerde Apple al het delen van wijzerplaten, waarmee appmakers ook zelf kant-en-klare wijzerplaten kunnen aanbieden met complicaties van hun eigen apps. Maar daarbij moet je nog steeds gebruikmaken van de wijzerplaten die door Apple ontworpen zijn. Wat ons betreft geldt voor de wijzerplaten “hoe meer keuze, hoe beter”, dus we zijn benieuwd wat Apple dit jaar in petto heeft.

#4 Nieuwe (en verbeterde) apps

Ook dit is ieder jaar weer een zekerheidje: de komst van nieuwe en verbeterde apps op de Apple Watch. Afgelopen jaar bracht Apple de Opdrachten-app naar het horloge en er kwam een nieuwe Slaap-app. Maar een app die we nog altijd missen, is de Notities-app. Google heeft al een paar jaar geleden laten zien hoe dat kan met Google Keep op de Apple Watch en eigenlijk is dat best handig om te hebben. Even snel een belangrijke notitie bekijken zonder je iPhone erbij te pakken of snel een aantekening maken door iets te dicteren. In plaats daarvan kan je nu wel de Dictafoon-app gebruiken, maar een complete audio-opname is ook weer niet nodig. Met een complicatie waarmee je meteen een nieuwe notitie kan maken, zien wij dit wel zitten.

Welke nu al beschikbare apps Apple onder handen gaat nemen, is nog niet bekend. Eén wens die wij al een paar jaar hebben, is een verbeterde HomeKit-app. We vinden de huidige Apple Watch-versie eigenlijk wat onhandig, door de grote knoppen en trage reactietijd. Je moet daardoor erg veel scrollen en lang wachten voordat je je accessoires kan bedienen. Dat moet echt beter kunnen, want apps als WristControl hebben bewezen dat het ook echt beter kan.

#5 AirTag-support

Toen Apple dit voorjaar de AirTag uitbracht, waren we eigenlijk verbaasd dat de Apple Watch hier niet mee samenwerkt. Zelfs Siri op de Apple Watch weet niet wat een AirTag is en dat is wat ons betreft echt heel vreemd. We vroegen Apple eerder al wat daar de reden van is, maar een duidelijk antwoord kregen we daar niet op. Feit is wel dat de Zoek mijn-app op de Apple Watch alleen gebruikt kan worden om te zoeken naar vrienden en familieleden en niet naar devices en persoonlijke voorwerpen. Dus we zien graag dat de Zoek mijn Vrienden-app op Apple Watch uitgebreid wordt naar een échte Zoek mijn-app, mét AirTag-ondersteuning.



#6 Activiteit-verbeteringen

Deze wens mag ook dit jaar niet ontbreken in onze vooruitblik. Apple verbetert ieder jaar de Activiteit- en/of Workout-app op de Apple Watch. Vorig jaar kreeg je de mogelijkheid om je staan- en trainingsdoel aan te passen, wat al een stap in de goede richting is. Maar wij zien liever dat Apple nu eindelijk eens die rustdag op de Apple Watch toevoegt. Begin dit jaar schreven we al dat de noodzaak voor deze functie alleen maar hoger geworden is, met name door de coronapandemie. Maar ook andere verbeteringen zouden voor één van de belangrijkste functies van de Apple Watch zeker welkom zijn. Denk bijvoorbeeld aan de samenvoeging met de Ademhaling-app, die als een soort vierde ring toegevoegd kan worden.

#7 Overige wensen voor watchOS 8

We hebben nog meer wensen voor watchOS 8 die hoog op ons verlanglijstje staan:

Nederlandse Scribble voor Apple Watch : Berichtjes versturen vanaf de Apple Watch kan in het Nederlands alleen nog steeds door te dicteren of standaarantwoorden te versturen. In veel landen is al jarenlang de Scribble-functie beschikbaar, waarbij je letter voor letter woorden kan schrijven. Niet ideaal voor hele lange en uitgebreide antwoorden, maar wat ons betreft wel heel handig voor korte niet-standaard reacties. Kom op Apple, je kan het!

: Berichtjes versturen vanaf de Apple Watch kan in het Nederlands alleen nog steeds door te dicteren of standaarantwoorden te versturen. In veel landen is al jarenlang de Scribble-functie beschikbaar, waarbij je letter voor letter woorden kan schrijven. Niet ideaal voor hele lange en uitgebreide antwoorden, maar wat ons betreft wel heel handig voor korte niet-standaard reacties. Kom op Apple, je kan het! Verbeteringen voor Always-on op Apple Watch : Het Always-on scherm zorgt ervoor dat de wijzerplaat (in gedimde status) altijd in beeld is, zelfs als je niet op het horloge kijkt. Bij gebruik van de de Workout-app is dat ook het geval, maar bij veel andere apps keert het scherm naar een always-on status waarbij de app geblurd wordt en er alleen maar een digitale klok te zien is. Dat moet beter kunnen, vooral bij functie zoals een actieve timer. Je wil dan altijd de timer kunnen zien, zonder je pols te kantelen of op het scherm te tikken. Handig voor tijdens het koken.

: Het Always-on scherm zorgt ervoor dat de wijzerplaat (in gedimde status) altijd in beeld is, zelfs als je niet op het horloge kijkt. Bij gebruik van de de Workout-app is dat ook het geval, maar bij veel andere apps keert het scherm naar een always-on status waarbij de app geblurd wordt en er alleen maar een digitale klok te zien is. Dat moet beter kunnen, vooral bij functie zoals een actieve timer. Je wil dan altijd de timer kunnen zien, zonder je pols te kantelen of op het scherm te tikken. Handig voor tijdens het koken. Nieuwe appweergave : Op de Apple Watch kennen we inmiddels wel het beginscherm met de rasterweergave. Je kan wel kiezen voor een lijstweergave, maar we zien toch graag een nieuwe optie met meer aanpassingsmogelijkheden of een nieuwe duidelijkere indeling.

: Op de Apple Watch kennen we inmiddels wel het beginscherm met de rasterweergave. Je kan wel kiezen voor een lijstweergave, maar we zien toch graag een nieuwe optie met meer aanpassingsmogelijkheden of een nieuwe duidelijkere indeling. Kleinere en snellere updates: We hopen ook dat het Apple lukt om watchOS-updates kleiner en sneller te maken. Vooral op de Apple Watch Series 3 is het installeren van een update anno 2021 een ramp, waarbij je telkens de complete Apple Watch als nieuw moet instellen, updaten en een backup moet terugzetten. Door updates kleiner te maken, is dat hopelijk niet meer nodig. Al betwijfelen wij of de Apple Watch Series 3 überhaupt wel de overstap naar watchOS 8 gaat maken.

Heb jij nog andere wensen voor watchOS 8? Laat het ons weten in de reacties. Lees ook ons overzicht van watchOS 8 voor meer info en check ook onze eerdere vooruitblikken in deze serie: