Wat heeft Apple voor tvOS 15 in het verschiet? Welke verbeteringen willen wij graag zien in het besturingssysteem van de Apple TV? In deze vooruitblik van tvOS 15 zetten we onze verwachtingen van de update van dit najaar op een rij.

Wordt 2021 het jaar van de Apple TV? Deze maand verschijnt de nieuwe Apple TV 4K 2021 én de vernieuwde Siri Remote bij de eerste kopers op de deurmat. Het is de eerste nieuwe Apple TV sinds 2017, met een nieuwere chip en wat andere verbeteringen. Maar gaan we ook in tvOS 15 nog wat terug zien van die verbeteringen? En liggen er nog verbeteringen van voorgaande jaren op de plank die Apple dit jaar toe kan voegen? Ook delen we onze wensen voor tvOS 15 met je en lees je over de recente geruchten.

Aftellen naar WWDC 2021

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2021 . Op maandag 7 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen.

Om te beginnen: veel geruchten over mogelijke functies voor tvOS 15 zijn er niet geweest. De verbeteringen in dit artikel zijn dan ook voornamelijk gebaseerd op onze wensen en de verbeteringen die Apple de afgelopen jaren al doorgevoerd heeft.

#1 Kindermodus en Schermtijd

Al in maart 2020 werd er gesproken over de komst van een kindermodus en Schermtijd op de Apple TV in tvOS 14. Dat is er tot op heden nog niet van gekomen, maar met tvOS 15 heeft Apple daar een nieuwe kans voor. Het klinkt zeker als een logische stap: de Apple TV biedt allerlei soorten games en type content die niet allemaal voor alle leeftijden geschikt zijn. Om als ouder zelf in de hand te houden hoeveel kinderen naar de Apple TV kijken, zou Schermtijd bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan een kinderaccount. Apple introduceerde vorig jaar al een kindermodus op de Apple Watch en streamingdiensten hebben vaak zelf ook al een kinderomgeving. Een overkoepelend systeem waarbij je als beheerder kan kiezen welke apps wel en niet gebruikt mogen worden, kan dus alleen maar een mooie extra toevoeging zijn.

#2 Aangepast design

De afgelopen paar updates heeft Apple telkens het design van de Apple TV-interface op een aantal punten vernieuwd. In tvOS 13 was de update het grootst, met onder andere schermvullende previews vanuit het beginscherm en een Bedieningspaneel met meer knoppen. Ook de standaardapps kregen een update met een nieuw ontworpen menu. In tvOS 14 waren de verbeteringen een stukje subtieler, met iets aangepaste appicoontjes wat het geheel een wat vriendelijker uitstraling gaf. Maar wat ons betreft mag het nu wel een stuk drastischer. In de basis is tvOS namelijk nog steeds hetzelfde: een scherm met alle apps in een raster bij elkaar geplaatst. Alleen de bovenste vijf apps kunnen iets meer laten zien dankzij de grote previews, maar verder dan dat gaat het eigenlijk niet. Er zijn al meerdere concepten gemaakt waarin het beginscherm een flinke upgrade gekregen heeft. Hoewel we ons afvragen hoe groot de update in het design deze keer zijn, zitten er zeker goede ideeën tussen deze concepten.

#3 Ruimtelijke audio met AirPods

Met Ruimtelijke audio heeft Apple een functie in handen waar AirPods Pro- en AirPods Max-bezitters razend enthousiast zijn. De functie, die ook wel Spatial Audio genoemd wordt, zorgt voor een soort surroundeffect terwijl je met de oordopjes of hoofdtelefoon luistert. Het resultaat is indrukwekkend, zeker bij films en series die hoge kwaliteit audio ondersteunen. Het is daardoor zo jammer dat ruimtelijke audio niet werkt op de Apple TV, zelfs niet op het allernieuwste model. Wat houdt Apple tegen? De AirPods werken perfect samen met de Apple TV, ook voor het delen van audio en automatisch wisselen. Misschien wil Apple de functie niet toevoegen omdat ruimtelijke audio alleen werkt met één set AirPods, terwijl je meestal met meerdere personen via de Apple TV kijkt.

#4 120Hz op nieuw model

De nieuwste Apple TV 4K ondersteunt HDMI 2.1, waarmee volgens Apple High Refresh Rate HDR mogelijk is. Apple gaat daarvoor samenwerken met contentbedrijven, om geschikte films, series en sportstreams aan te kunnen bieden. Maar voor de aankondiging van het nieuwe model ging er ook een gerucht dat deze Apple TV 120Hz zou ondersteunen. Tot op heden lijkt het er niet op dat dit het geval is, want in de specificaties wordt met nog geen woord gerept over 120Hz. Maar aan de hardware ligt het niet meer, want dankzij HDMI 2.1 is het nieuwste model daar wel voor geschikt. Met 120Hz zien vooral games er imposanter uit, omdat beelden soepeler zijn. Uiteraard heb je er wel een geschikte telvisie voor nodig, maar Apple zou dit in tvOS 15 kunnen toevoegen.

#5 Siri in België

Waarom Siri op de Apple TV in België nog steeds niet werkt, is voor ons een groot raadsel. Het werkt in Frankrijk, het werkt in Nederland en Siri hoeft niet eens terug te praten: waarom kunnen gebruikers in België dan Siri niet gebruiken op de Apple TV? Het is wat ons betreft één van de vele vreemde keuzes die Apple soms maakt. Nu gebruiken wij Siri op de Apple TV niet zo vaak voor het zoeken naar content, maar het komt wel goed van pas voor bijvoorbeeld het activeren van HomeKit-scenes en apparaten. Kom op Apple, laat de Belgische Apple TV-gebruiker niet in de steek!

Als je toch niet kan wachten, kun je altijd deze methode nog proberen die een lezer ooit aan ons stuurde. Of het anno 2021 nog steeds werkt weten we niet zeker, maar het is het proberen waard.

#6 Overige wensen

We hebben nog een aantal andere wensen voor tvOS 15 op het menu staan, waarvan we graag zien dat Apple de functies implementeert:

Woning-app : Inmiddels kun je via het Bedieningspaneel snel scènes activeren en de beelden van je HomeKit-camera bekijken. We gebruiken dat eigenlijk best vaak, maar een heuse Woning-app zou wat ons betreft niet misstaan. Zeker als je meerdere HomeKit-camera’s hebt, kan het goed van pas komen als je in één oogopslag op je televisie de beelden allemaal tegelijk kan bekijken.

: Inmiddels kun je via het Bedieningspaneel snel scènes activeren en de beelden van je HomeKit-camera bekijken. We gebruiken dat eigenlijk best vaak, maar een heuse Woning-app zou wat ons betreft niet misstaan. Zeker als je meerdere HomeKit-camera’s hebt, kan het goed van pas komen als je in één oogopslag op je televisie de beelden allemaal tegelijk kan bekijken. Meer nieuwe screensavers : Nagenoeg ieder jaar voegt Apple een reeks nieuwe Apple TV-screensavers toe. Het gaat dan om de bekende vogelvluchtbeelden, waarmee je door de ruimte, over steden en natuurgebieden of door de oceaan vliegt. Afgelopen jaar voegde Apple geen nieuwe categorie toe, maar kreeg je wel de mogelijkheid om zelf te kiezen welke thema’s je wel of niet wil zien. Voor dit jaar hopen we vooral meer nieuwe screensavers.

: Nagenoeg ieder jaar voegt Apple een reeks nieuwe Apple TV-screensavers toe. Het gaat dan om de bekende vogelvluchtbeelden, waarmee je door de ruimte, over steden en natuurgebieden of door de oceaan vliegt. Afgelopen jaar voegde Apple geen nieuwe categorie toe, maar kreeg je wel de mogelijkheid om zelf te kiezen welke thema’s je wel of niet wil zien. Voor dit jaar hopen we vooral meer nieuwe screensavers. Verbeteringen voor meerdere accounts : Afgelopen jaar kregen we al verbeteringen op dit gebied, want sommige games van bijvoorbeeld Apple Arcade ondersteunen al het wisselen van profielen voor het opslaan van je voortgangen. We hopen dat Apple de Foto’s-app hier ook mee samen gaat laten werken. Sowieso mag die app wel eens een update krijgen, met wat meer en betere functies.

: Afgelopen jaar kregen we al verbeteringen op dit gebied, want sommige games van bijvoorbeeld Apple Arcade ondersteunen al het wisselen van profielen voor het opslaan van je voortgangen. We hopen dat Apple de Foto’s-app hier ook mee samen gaat laten werken. Sowieso mag die app wel eens een update krijgen, met wat meer en betere functies. Ondersteuning voor Handoff: Met Handoff kun je met één druk op de knop verder gaan op het ene apparaat met waar je gebleven was op het andere. We hopen dat Apple dit ook naar de Apple TV brengt, zodat je bijvoorbeeld je favoriete serie, film of muzieknummer snel over kan zetten van je iPhone naar je Apple TV. Zonder al teveel gedoe meteen verder kijken of luisteren, dus.

Heb jij nog wensen voor tvOS 15? Zijn er functies die jij al jaren wil zien op de Apple TV, die Apple dit jaar echt toe moet voegen? Laat het ons dan weten in de reacties. Lees ook ons overzicht van tvOS 15 voor meer info en check ook ons eerdere vooruitblik in deze serie: