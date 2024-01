Welke Apple Watch-modellen gaat Apple in 2024 uitbrengen? En wat wordt er dan nieuw? In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van de nieuwe Apple Watches van 2024.

Na jaren kleine updates, lijkt het erop dat 2024 een spannend jaar voor de Apple Watch wordt. Hoewel je het natuurlijk pas zeker weet zodra Apple de nieuwe modellen aankondigt, zijn de voortekenen in ieder geval gunstig. Het lijkt erop dat Apple in 2024 een jubileummodel van de Apple Watch uit gaat brengen, want we zijn alweer aanbeland bij de tiende generatie. Maar komen er nog meer nieuwe Apple Watch-modellen in 2024? En wat wordt er precies nieuw? In deze vooruitblik voor de Apple Watch in 2024 lees je alles.

#1 Apple Watch in 2024: welke modellen komen er?

Afgelopen jaar bracht Apple twee nieuwe modellen uit. In 2022 waren dat zelfs drie nieuwe versies. Hoe dat in 2024 gaat zijn, is nog niet zeker. Maar deze twee modellen verwachten we wel:

Het eerstgenoemde model is zo goed als zeker: Apple brengt ieder jaar een nieuwe versie van de Apple Watch uit en 2024 zal daarop geen uitzondering zijn. En na de Apple Watch Series 9 is het tijd voor de Apple Watch Series 10, oftewel Apple Watch Series X.

De twee andere modellen zijn iets onzekerder. Hoewel Apple twee jaar op rij een nieuwe Apple Watch Ultra heeft uitgebracht, is dit nog geen garantie dat er dit jaar weer een nieuw model komt. Een bekende Apple-analist stelde dat het nog onzeker is of er in 2024 een Apple Watch Ultra 3 komt. Er zijn ook nog wel meer geruchten geweest over een Apple Watch Ultra 3.

Wat betreft een nieuwe Apple Watch SE: er zijn wel wat aanwijzingen geweest dat 2024 het jaar wordt dat er weer een nieuwe generatie aan komt. Maar bij de meer betrouwbare bronnen is het de laatste tijd stil rondom dit model. Het zou ons echter niets verbazen als Apple toch met een nieuw model komt in 2024.

#2 Design: welke ontwerpen in 2024?

Op het gebied van design gaat er bij de Apple Watch in 2024 wel wat veranderen. Met name bij de gewone Apple Watch, al denken we dat de Apple Watch Ultra en Apple Watch SE (als er nieuwe modellen komen) ook qua ontwerp iets aangepast worden.

Apple Watch Series X

De Apple Watch Series X krijgt volgens meerdere bronnen een nieuw ontwerp. Apple zou een kast willen maken die dunner en platter is, wat de Apple Watch een geheel nieuwe look geeft. De aansluiting voor de bandjes speelt daarbij een belangrijke rol. De huidige aansluiting zou veel ruimte innemen, waardoor de Apple Watch nu nog wat groter is dan nodig. Tel daarbij op dat de Apple Watch er al sinds 2018 nagenoeg hetzelfde uit ziet, dus reden genoeg om het design eens flink op te frissen.

Apple Watch Ultra 3

Qua algehele ontwerp denken we niet dat de Apple Watch Ultra 3 veel anders wordt dan het model dat we nu kennen. Maar Apple kan wel wat anders doen: een donkere uitvoering uitbrengen. Er gaan al jaren geruchten dat Apple een donkere versie van de Apple Watch Ultra overwoog, maar op dit moment is die er nog steeds niet. Wellicht dat dit met de Apple Watch Ultra 3 eindelijk realiteit wordt.

Apple Watch SE 3

De Apple Watch SE is het meest voordelige model van de line-up, omdat Apple vooral gebruikmaakt van bestaande onderdelen en ontwerpen. Toch zou de Apple Watch SE een kleine opfrisbeurt kunnen krijgen. Apple kan bijvoorbeeld de dunnere schermranden van de Apple Watch Series 7 gebruiken, waardoor de Apple Watch SE 3 er ook weer nieuwer uit ziet dan het huidige model. Aanwijzingen zijn hiervoor ook al geweest.

#3 Display: groter dan voorheen

Bij alledrie van de nieuwe modellen worden grotere schermen verwacht. Het is echter maar de vraag of dit allemaal in 2024 gaat gebeuren of dat Apple dit verspreidt over de komende jaren.

Apple Watch Series X

Bij de Apple Watch X zou het scherm zo’n 5% tot 10% groter worden dan in het huidige model. Dit is mede mogelijk door het nieuwe design dat Apple voor ogen zou hebben. Of de kast daarmee ook groter wordt of dat Apple dit kan realiseren door de schermranden nog dunner te krijgen (of een combinatie van beide), is niet duidelijk. We verwachten in ieder geval dat Apple weer twee schermformaten gaat uitbrengen.

Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra 3 zou een groter 2,1-inch display krijgen, gemaakt van micro-LED. Er is echter nog lang geen zekerheid of een micro-LED display wel al voor 2024 klaar is. Apple zou dit dus door kunnen schuiven naar de vierde of vijfde generatie Apple Watch Ultra (of dit jaar helemaal geen nieuw model uit kunnen brengen). We verwachten overigens niet dat Apple met een kleinere versie van de Apple Watch Ultra komt, hoewel een bepaalde groep daar wel op hoopt.

Apple Watch SE 3

De Apple Watch SE is er nu in 40mm en 44mm. Zoals we eerder zeiden zou Apple voor dit model kunnen kijken naar nieuwere modellen, vanaf de Apple Watch Series 7. Daardoor denken we dat de volgende Apple Watch SE overstapt naar 41mm en 45mm, met dunnere randen en dus een groter scherm. Dat zal ook voor veel Apple Watch SE-gebruikers of gebruikers met een oudere Apple Watch Series 3 een reden kunnen zijn om over te stappen.

#4 Processor: een betere chip voor alle modellen

Zodra Apple een nieuwe Apple Watch uitbrengt, zit daar ook altijd een nieuwere chip in. Die nieuwere chip is niet altijd per se sneller: vaak zorgt de chip slechts voor ondersteuning van enkele nieuwe functies of een aangepast onderdeel zoals een nieuwe sensor. Afgelopen jaar kreeg de Apple Watch al de S9-chip, waarin de prestaties voor het eerst in jaren verbeterd werden. We verwachten daarom niet dat de S10-chip aanzienlijke prestatieverbeteringen oplevert. Wel zal dit enkele nieuwe functies mogelijk maken. We verwachten dat alle modellen die in 2024 verschijnen de nieuwe S10-chip krijgen.

#5 Functies: dit wordt er nieuw

Als Apple zowel een Apple Watch Series 10 als een Apple Watch Ultra 3 gaat uitbrengen, verwachten we dat Apple daarin nagenoeg dezelfde verbeteringen doorvoert. Volgens bronnen heeft Apple meerdere nieuwe gezondheidsfuncties gepland, waaronder een bloeddrukmeter en een functie om slaapapneu te kunnen herkennen. Er gaan ook al jaren geruchten over onder andere een glucosemeter, maar die verwachten we op z’n vroegst pas over een paar jaar. De nieuwe gezondheidsfuncties die we dit jaar verwachten, zien we vermoedelijk op zowel de Apple Watch Series 10 als de Apple Watch Ultra 3.

Voor een eventuele nieuwe Apple Watch SE verwachten we dat Apple enkele functies van voorgaande modellen naar de Apple Watch SE brengt. Denk aan de Tik dubbel-functie die met de S9-chip geïntroduceerd werd. Ook zou Apple enkele gezondheidsfuncties van de afgelopen jaren aan de Apple Watch SE-lijn toe kunnen voegen. Denk aan het maken van een ECG of de saturatiemeter. Hier zijn op dit moment echter nog geen concrete aanwijzingen voor.

Algemene verbeteringen: onze wensen

We hebben nog wel een aantal suggesties voor Apple met verbeteringen voor aankomende Apple Watch-modellen:

Standaard draadloos opladen met Qi : De Apple Watch opladen kan nog steeds alleen maar met de speciale Apple Watch-lader, terwijl Apple ooit anders van plan was met de AirPower. We hopen dan ook ieder jaar op ondersteuning voor gewone Qi-laders of Qi2-laders.

: De Apple Watch opladen kan nog steeds alleen maar met de speciale Apple Watch-lader, terwijl Apple ooit anders van plan was met de AirPower. We hopen dan ook ieder jaar op ondersteuning voor gewone Qi-laders of Qi2-laders. Vernieuwde knoppen : Apple zou de knoppen op de Apple Watch een update kunnen geven. Dus geen fysiek indrukbare knop meer, maar een knop die met een tikje van de Taptic Engine het gevoel van een echte knop simuleert.

: Apple zou de knoppen op de Apple Watch een update kunnen geven. Dus geen fysiek indrukbare knop meer, maar een knop die met een tikje van de Taptic Engine het gevoel van een echte knop simuleert. Actieknop ook op de standaard modellen : De Apple Watch Ultra kreeg een handige actieknop waar je acties aan kunt knoppelen. Het zou aardig zijn als de standaard Apple Watch dit ook krijgt, maar dit vereist wel een redesign van de behuizing.

: De Apple Watch Ultra kreeg een handige actieknop waar je acties aan kunt knoppelen. Het zou aardig zijn als de standaard Apple Watch dit ook krijgt, maar dit vereist wel een redesign van de behuizing. Meer opties voor de actieknop: Met de actieknop op de Apple Watch Ultra heb je nu maar een paar opties. We zouden graag zien dat Apple dit verder uitbreidt. Dit kan echter ook met een softwareupdate gebeuren.

#6 Release Apple Watch 2024-modellen

Apple brengt nieuwe Apple Watch-modellen altijd in september uit. Dat zal in 2024 niet anders zijn. We verwachten dat de Apple Watch Series X en eventuele Apple Watch Ultra 3 en Apple Watch SE 3 in september 2024 aangekondigd worden, tegelijk met de iPhone 16-serie. Niet veel later liggen de nieuwe modellen in de schappen.

#7 Prijs Apple Watch 2024-modellen

We verwachten niet dat Apple heel veel aan de prijs zal veranderen voor de Apple Watches van 2024. We denken daarom dat Apple vasthoudt aan deze prijzen:

Apple Watch Series X: vanaf €449,-

Apple Watch Ultra 3: vanaf €899,-

Apple Watch SE 3: vanaf €279,-

Als je niet kunt wachten op deze nieuwe modellen, lees dan onze Apple Watch vergelijking voor het kiezen van het beste model. Wil je de Apple Watch kopen, dan vind je in ons overzicht alle actuele prijzen.

