In deze vooruitblik op iPadOS 15 lees je de verwachtingen, mogelijke verbeteringen en onze wensen voor de volgende update voor de iPad. We kijken naar de gelekte functies, maar ook naar waar we op hopen.

iPadOS 15 verwachtingen

Dit jaar presenteert Apple alweer de derde versie van iPadOS. Sinds 2019 heeft Apple voor de iPad een eigen versie van het besturingssysteem, genaamd iPadOS. Bij de afgelopen versies heeft Apple meerdere iPad-specifieke functies toegevoegd en waarschijnlijk is dat dit jaar niet anders. Er is al een aantal functies gelekt, maar we hebben ook nog de nodige wensen voor iPadOS. Dit zijn de verwachtingen van iPadOS 15.

#1 Nieuw beginscherm voor iPad

Het lijkt erop dat Apple het beginscherm voor de iPad op de schop gaat gooien. We hebben dit de afgelopen jaren al vaker gehoord (en in iPadOS 13 veranderde Apple ook het één en het ander), maar deze keer zou het om de grootste verandering sinds het bestaan van de iPad zijn. Je kan in ieder geval de widgets eindelijk overal op het beginscherm zetten. Dit kan nu wel op de iPhone, maar op de iPad is dit nog altijd beperkt tot de speciale widgetkolom. In iPadOS 15 geeft Apple je volgens een betrouwbare bron meer vrijheid, zodat je bijvoorbeeld je hele beginscherm kan vervangen door uitsluitend widgets.

#2 Meldingen gaan op de schop

Als onderdeel van iOS 15 krijgt ook iPadOS 15 vernieuwde meldingen. Je zou in verschillende situaties aparte instellingen voor je meldingen in kunnen stellen. Nu kan je eigenlijk alleen kiezen om alle meldingen stil te houden met een schakelaar en je kan per app aangeven hoe de meldingen op je toestel komen, maar je kan dit niet per situatie instellen. Je kan dan bijvoorbeeld andere instellingen kiezen voor als je aan het werken bent. Dat komt vooral op de iPad goed van pas, omdat die steeds vaker dienst doet als laptopvervanging. Door bijvoorbeeld een werkmodus in te stellen, kies je ervoor dat je niet gestoord wordt door binnenkomende meldingen van spelletjes of andere apps die je op dat moment niet nodig hebt.

#3 Nieuw Toegangsscherm en Bedieningspaneel

In het verlengde daarvan gaat Apple ook het Toegangsscherm en het Bedieningspaneel aanpassen, zo zegt een bron. Het kiezen van je status voor de meldingen doe je via een nieuw menu dat zowel op het Toegangsscherm als het Beginscherm verschijnt. Of er nog iPad-specifieke wijzigingen in het ontwerp zijn, is niet bekend. Het Bedieningspaneel op de iPad maakt nu nog niet echt gebruik van het volledige scherm en met meer opties zou dat wel mogelijk kunnen zijn.

#4 Nieuwe privacyfunctie

Apple heeft de afgelopen maanden diverse nieuwe privacyfuncties toegevoegd. Denk aan de privacylabels in de App Store, het Safari privacyrapport en onlangs nog de anti-reclametracking waarbij je nu apps eerst toestemming moet geven om gevolgd te kunnen worden bij andere apps en websites. Volgens een bron komt daar in iPadOS 15 nog een functie bij. Er komt een nieuw menu waarin je kan zien welke apps stiekem data over je verzamelen. Apps gebruiken nog altijd allerlei speciale manieren om gegevens over jou te verzamelen, zelfs als de apptracking uit staat. Daar wil Apple opnieuw een stokje voor steken.

#5 Meer multitaskingfuncties gewenst

Eén van de aspecten waarmee de iPad zich kan onderscheiden van de iPhone is het grotere scherm. De huidige iPad-multitaskingfuncties maken daar bijna allemaal gebruik van. Denk aan Split View en Slide Over, maar toch vinden we de mogelijkheden anno 2021 nog wat beperkt. We hopen dan ook dat de iPad op dit gebied iets meer op de Mac gaat lijken, met de mogelijkheid om meer vensters naast elkaar open te hebben en misschien wel losse vensters te kunnen plaatsen. Er is helaas nog niks over bekend of Apple dit echt op de planning heeft, maar gezien de verbeteringen van de afgelopen jaren verwachten we zeker wel iets op dit vlak.

#6 Overige wensen voor iPadOS 15

Naast de geruchten hebben we ook nog genoeg te wensen wat betreft verbeteringen in iPadOS 15. Elk jaar nemen we in onze vooruitblik een aantal verbeteringen met je door die we graag willen zien, zo ook nu voor iPadOS 15:

Rekenmachine-app : Hoe moeilijk kan het zijn? De iPad moet het nog steeds zonder officiële Rekenmachine-app doen. Op de iPhone, Mac en zelfs de Apple Watch is deze gewoon beschikbaar, maar om mysterieuze redenen ontbreekt het op de iPad. Vorig jaar werd de vraag gesteld aan Craig Federighi, Apple’s softwarebaas, waarom er nog steeds geen Rekenmachine-app voor de iPad is. Zijn antwoord? “We willen echt iets unieks maken waar van je denkt: dit is echt een goede rekenmachine-app!” Wat ons betreft is een calculator met ondersteuning voor Split View, Slide Over en andere multitaskingfuncties al meer dan genoeg.

: Hoe moeilijk kan het zijn? De iPad moet het nog steeds zonder officiële Rekenmachine-app doen. Op de iPhone, Mac en zelfs de Apple Watch is deze gewoon beschikbaar, maar om mysterieuze redenen ontbreekt het op de iPad. Vorig jaar werd de vraag gesteld aan Craig Federighi, Apple’s softwarebaas, waarom er nog steeds geen Rekenmachine-app voor de iPad is. Zijn antwoord? “We willen echt iets unieks maken waar van je denkt: dit is echt een goede rekenmachine-app!” Wat ons betreft is een calculator met ondersteuning voor Split View, Slide Over en andere multitaskingfuncties al meer dan genoeg. Weer-app : Wat ook nog steeds ontbreekt is een fatsoenlijke Weer-app op de iPad. Apple heeft wel een widget en je kan ook aan Siri op de iPad vragen hoe het weer is, maar een app met mooie grafieken en weerbeelden ontbreekt. Misschien dat het dit jaar dan eindelijk gaat gebeuren, want we zouden dit jaar zomaar meer kunnen zien van de overname van Dark Sky, ruim een jaar geleden.

: Wat ook nog steeds ontbreekt is een fatsoenlijke Weer-app op de iPad. Apple heeft wel een widget en je kan ook aan Siri op de iPad vragen hoe het weer is, maar een app met mooie grafieken en weerbeelden ontbreekt. Misschien dat het dit jaar dan eindelijk gaat gebeuren, want we zouden dit jaar zomaar meer kunnen zien van de overname van Dark Sky, ruim een jaar geleden. Meerdere accounts : Aangezien de iPad en Mac steeds meer naar elkaar toe groeien, is dit een functie die nou toch eens echt willen zien. Een iPad wordt vaak door meerdere mensen binnen het gezin gebruikt, maar je kan maar één account instellen. We begrijpen dat het voor Apple niet zoveel oplevert, want de kans dat een huishouden met zo’n functie meerdere iPads koopt wordt daardoor kleiner, maar we zouden het toch fijn vinden als Apple dit toevoegt.

: Aangezien de iPad en Mac steeds meer naar elkaar toe groeien, is dit een functie die nou toch eens echt willen zien. Een iPad wordt vaak door meerdere mensen binnen het gezin gebruikt, maar je kan maar één account instellen. We begrijpen dat het voor Apple niet zoveel oplevert, want de kans dat een huishouden met zo’n functie meerdere iPads koopt wordt daardoor kleiner, maar we zouden het toch fijn vinden als Apple dit toevoegt. Meer functies van de Mac : De iPad kan nog meer leren van de Mac, zeker nu de iPad met de iPad Pro 2021 zelfs dezelfde chip heeft als de recente MacBooks. Denk bijvoorbeeld aan meer opties voor de rechtermuisklik (of het lang ingedrukt houden van apps). Sommige apps, zoals Bestanden, bieden al wat meer opties in deze situaties, maar het kan altijd beter. Dit concept, dat we vorig jaar ook al met jullie deelden, is nog steeds een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is.

: De iPad kan nog meer leren van de Mac, zeker nu de iPad met de iPad Pro 2021 zelfs dezelfde chip heeft als de recente MacBooks. Denk bijvoorbeeld aan meer opties voor de rechtermuisklik (of het lang ingedrukt houden van apps). Sommige apps, zoals Bestanden, bieden al wat meer opties in deze situaties, maar het kan altijd beter. Dit concept, dat we vorig jaar ook al met jullie deelden, is nog steeds een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is. Appbibliotheek : Apple introduceerde in iOS 14 de appbibliotheek op de iPhone, maar op de iPad is deze in geen velden of wegen te bekennen. We hopen dat Apple deze in iPadOS 15 alsnog toevoegt, al dan niet met wat tweaks zoals meer aanpassingsmogelijkheden die volop gebruikmaken van het grote scherm.

: Apple introduceerde in iOS 14 de appbibliotheek op de iPhone, maar op de iPad is deze in geen velden of wegen te bekennen. We hopen dat Apple deze in iPadOS 15 alsnog toevoegt, al dan niet met wat tweaks zoals meer aanpassingsmogelijkheden die volop gebruikmaken van het grote scherm. Scribble in het Nederlands: In iPadOS 14 voegde Apple de Scribble-handschriftherkenning toe aan de iPad. Daarmee kan je schrijven met de Apple Pencil, waarna de iPad je handschrift herkent en om kan zetten in getypte woorden. Helaas werkt dit nog niet in het Nederlands, maar we hopen dat Apple er nu wel vaart achter zet.

iPadOS 15 wordt aangekondigd tijdens de WWDC 2021, die begint op 7 juni. Lees meer over iPadOS 15, onder andere over geschikte toestellen, in onze round-up.