Apple zet dit jaar vol in op de nieuwe Macs met Apple Silicon-chip. Nadat eind vorig jaar al de aftrap gegeven was met de instap-MacBook Pro, MacBook Air en Mac mini, zijn dit jaar de krachtigere versies aan de beurt. Bloomberg schrijft nu dat Apple de high-end MacBook Pro 2021 deze zomer uitbrengt.



‘High-end MacBook Pro 2021 release is deze zomer’

Het gaat om een 14-inch model (codenaam J314) en een 16-inch model (codenaam J316). Behalve het aangepaste design, krijgen deze modellen ook de magnetische MagSafe-aansluiting en meer traditionele poorten zoals HDMI en een SD-kaartslot. Qua chip zullen ze voorzien zijn van een Apple Silicon-chip, maar het is nog niet precies duidelijk om welke versie het gaat. De modellen krijgen in ieder geval een 10-core chip, met een 16- of 32- grafische core chip. Je zou kunnen kiezen tot maar liefst 64GB werkgeheugen. Dat is nu bij de M1-modellen nog maximaal 16GB.

Apple heeft volgens Bloomberg ook de Neural Engine verbeterd. Deze zorgt voor allerlei machine learning-taken, bijvoorbeeld met foto- en videobewerking. Hierdoor zijn ook meer Thunderbolt-aansluitingen mogelijk, maar het is niet duidelijk hoeveel aansluitingen erin komen.

Lees ook ons artikel met de belangrijkste verwachtingen voor de nieuwe MacBook Pro 2021. Het is goed mogelijk dat Apple de modellen aankondigt tijdens de WWDC 2021.

‘Ook nieuwe MacBook Air en 13-inch MacBook Pro in aantocht

Bloomberg haalt ook de geruchten nog aan over een nieuwe versie van de MacBook Air, die gepland zou staan voor het einde van dit jaar. Dit nieuwe model zou qua chip de direct opvolger krijgen van de M1-chip. Deze chip heeft nu nog de codenaam Staten, maar wat de uiteindelijk naam wordt is niet bekend. Mogelijk gaat deze chip door het leven als de M2-chip. De nieuwe versie krijgt hetzelfde aantal cores, maar draait wel sneller. Qua grafische prestaties gaat dit model erop vooruit, want Apple zou dit verhogen naar negen of tien cores.

Eerder waren er al geruchten over de kleuren en het design van de MacBook Air 2021. Daarin zien we een aangepast ontwerp met nieuwe vrolijke kleuren zoals de iMac 2021.

Apple heeft ook nog diverse nieuwe desktop Macs in ontwikkeling, waaronder een nieuwe Mac Pro voor 2022.