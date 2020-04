Al sinds een paar jaar heeft Apple met iCloud-sleutelhanger een handige manier om automatisch sterke wachtwoorden voor je accounts aan te maken en voor je te bewaren. Sinds de introductie van autofill van wachtwoorden is het ook een stuk makkelijker om deze automatisch in te vullen in apps en websites. Maar er zijn nog veel functies die ontbreken en wel beschikbaar zijn in andere wachtwoordenapps. In iOS 14 wil Apple daar iets aan doen, zo meldt 9to5Mac.



‘iOS 14 brengt nieuwe functies voor iCloud-sleutelhanger’

9to5Mac is al een aantal weken door de code van een vroege versie van iOS 14 aan het snuffelen en is nu op nieuwe opties voor icloud-sleutelhanger gestuit. Zo gaat Apple gebruikers actiever waarschuwen voor het hergebruik van wachtwoorden. In iCloud-sleutelhanger worden dubbel gebruikte wachtwoorden nu al gemarkeerd. Dubbele wachtwoorden is een groot beveiligingsprobleem, omdat hackers daarmee in één klap toegang kunnen krijgen tot meerdere diensten.

Een andere functie waar aanwijzingen voor gevonden zijn, is een nieuwe manier om tweefactorwachtwoorden op te slaan. Er zijn allerlei tweefactorapps. Ook in 1Password en Lastpass is dit standaard ingebouwd. Deze apps kunnen automatisch gegenereerde tweefactorcodes aanmaken, zodat je makkelijker kan inloggen. Apple wil dit nu dus ook in iCloud-sleutelhanger toevoegen.

Of Apple nog meer verbeteringen in petto heeft voor iCloud-sleutelhanger, is nog niet bekend. Hou er rekening mee dat de ontdekkingen gebaseerd zijn op een vroege versie van iOS 14 en dat plannen nog kunnen veranderen. In ons overzicht van iOS 14 lees je welke geruchten er nog meer zijn over deze aankomende update.