In dit artikel zetten we de recente AirPods 3 geruchten op een rij. Wat kun je verwachten op het gebied van design, functies en release? Dit zijn onze vijf verwachtingen van de AirPods 3.

AirPods 3 geruchten: onze verwachtingen

De AirPods 3 komen eraan. Er zijn meerdere aanwijzingen dat de derde generatie AirPods later dit jaar beschikbaar zijn. Maar wat is er eigenlijk nieuw? Welke verbeteringen kun je verwachten. De afgelopen maanden zijn er al tal van geruchten over de AirPods 3 geweest, die we in dit artikel voor je verzameld hebben. Zo weet je precies wat je van de AirPods 3 kan verwachten.

#1 Nieuw design, vergelijkbaar met AirPods Pro

Het lijkt er sterk op dat de derde generatie AirPods een nieuw design krijgen. Meerdere betrouwbare bronnen hebben dit de afgelopen maanden al beweerd. Dat betekent dat de standaard AirPods voor het eerst afstappen van het vertrouwde ontwerp, dat geïnspireerd was op de bedrade EarPods. De nieuwe AirPods 3 krijgen een ontwerp dat sterk doet denken aan dat van de AirPods Pro. De vorm van het oortje komt overeen en ook het stokje is een stuk kleiner. Er zijn ook al diverse renders verschenen die het nieuwe design laten zien.

De grote vraag blijft echter: stapt Apple wel of niet over op in-ear? Naast de renders zijn er inmiddels ook gelekte foto’s opgedoken waarop de AirPods 3 mogelijk te zien zijn. Op geen van die foto’s zijn de rubberen in-ear dopjes te zien, dus het is mogelijk dat Apple wel het design van de AirPods Pro gebruikt, maar dan zonder het in-ear ontwerp via de oordopjes. Het zou daardoor qua gevoel in je oren tussen de huidige gewone AirPods en de AirPods Pro in zitten.

#2 Geen ruisonderdrukking

Wat in ieder geval zeker lijkt, is dat de nieuwe AirPods 3 geen actieve ruisonderdrukking krijgen. Deze functie blijft voorbehouden aan de AirPods Pro en AirPods Max. Met actieve ruisonderdrukking luisteren de microfoons in de AirPods mee en filteren het storende omgevingsgeluid, waardoor je dus alleen nog maar de muziek zelf hoort. Wellicht dat Apple wel een andere techniek gaat gebruiken, zoals ruisisolatie, dankzij de vernieuwde vorm van de AirPods. Ruisisolatie wordt ook gebruikt bij bijvoorbeeld de Powerbeats Pro.

#3 Betere batterijduur, nieuwe oplaadcase

Volgens Bloomberg krijgen de AirPods 3 ook een betere accuduur. Dat zagen we ook al bij de overstap van de eerste AirPods naar de AirPods 2. Op welk gebied de accuduur verbeterd wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk ga je dit alleen merken voor tijdens het bellen (handig voor videobellen), maar voor een lagere accuduur tijdens het luisteren van muziek zeggen we ook zeker geen nee.

Door het nieuwe design krijgen de AirPods 3 overigens ook wel een nieuwe oplaadcase. Deze is qua vorm vergelijkbaar met de oplaadcase van de AirPods Pro. Op gelekte foto’s is deze ook te zien. Opvallend daarbij is dat er ook geen plek lijkt voor de rubberen oorkussentjes.

#4 Mogelijk met nieuwe chip

Maar hoe zorgt Apple voor die betere accuduur in de AirPods 3? Mogelijk komt een nieuwe H-chip daar goed van pas. Apple gebruikt meestal een nieuwe chip om nieuwe functies en verbeterde accuduur door te voeren. Dat was ook het geval bij de overstap van de eerste AirPods (W1-chip) naar de huidige AirPods 2 (H1-chip). Apple gebruikt de H1-chip al sinds 2019, dus een overstap naar een H2-chip klinkt daardoor zo gek nog niet.

#5 Overige functies voor AirPods 3

Mogelijk voegt Apple nog wat andere functies toe aan de AirPods 3, al zijn daar geen sterke geruchten over geweest:

Betere waterbestendigheid : De AirPods Pro zijn vanwege het design zweet- en spatwaterbestendig. Aangezien het design van de AirPods 3 overeenkomt, geldt dit mogelijk ook voor het nieuwe model.

: De AirPods Pro zijn vanwege het design zweet- en spatwaterbestendig. Aangezien het design van de AirPods 3 overeenkomt, geldt dit mogelijk ook voor het nieuwe model. Spatial Audio : Hoewel Apple geen actieve ruisonderdrukking toe gaat voegen, is ondersteuning voor Spatial Audio misschien wel mogelijk. Er zijn geen geruchten over geweest, maar het zou ons niets verbazen als Apple dit alsnog toe gaat voegen. De nieuwe AirPods werken in ieder geval wel met Dolby Atmos en Spatial Audio bij Apple Music.

: Hoewel Apple geen actieve ruisonderdrukking toe gaat voegen, is ondersteuning voor Spatial Audio misschien wel mogelijk. Er zijn geen geruchten over geweest, maar het zou ons niets verbazen als Apple dit alsnog toe gaat voegen. De nieuwe AirPods werken in ieder geval wel met Dolby Atmos en Spatial Audio bij Apple Music. Geen lossless audio : Lossless audio vereist een bedrade verbinding, waardoor de AirPods via Bluetooth niet geschikt zijn. Er is wel een gerucht dat de AirPods lossless audio krijgen dankzij een nieuwe verbindingsmethode via AirPlay.

: Lossless audio vereist een bedrade verbinding, waardoor de AirPods via Bluetooth niet geschikt zijn. Er is wel een gerucht dat de AirPods lossless audio krijgen dankzij een nieuwe verbindingsmethode via AirPlay. Met draadloos opladen: Draadloos opladen in de oplaadcase zal in ieder geval wederom een optie zijn, maar mogelijk is dit straks ook standaard (net als bij de AirPods Pro).

#6 Prijs van AirPods 3

Hoeveel gaan de AirPods 3 kosten? Er is één gerucht geweest over de prijs van de AirPods 3. Volgens de bron worden de AirPods 3 20% goedkoper dan de AirPods Pro. Dat betekent een prijs van zo’n €230. Dat is ongeveer gelijk met de adviesprijs van de huidige AirPods met draadloze oplaadcase. Of Apple ook nog een goedkopere versie met gewone oplaadcase uit gaat brengen weten we niet, maar we denken eerlijk gezegd van niet. Een andere optie is dat Apple de huidige tweede generatie AirPods met standaard oplaadcase in het assortiment houdt, als goedkoper alternatief.

#7 Release van de AirPods 3

Over de release van de AirPods 3 is al veel gezegd en geschreven. De geruchten gingen alle kanten op: van een release in maart tot aan de specifieke datum van 18 mei. Maar de meest betrouwbare bron zegt dat de massaproductie pas in het derde kwartaal van dit jaar van start gaat. We denken daarom ook dat de AirPods 3 in het derde kwartaal verschijnt. Als we een gokje moeten wagen, denken we dat de AirPods 3 in september uitkomen, tegelijk met de nieuwste iPhones en Apple Watch.

In 2022 verwachten we ook nog de AirPods Pro 2, mogelijk met fitnesstracking. Deze informatie is afkomstig van een betrouwbare bron, die ook aangeeft dat Apple later dit jaar met de AirPods 3 met nieuw design komt zoals in dit artikel besproken is.

Wil je nu al AirPods kopen? Er verschijnen regelmatig goede aanbiedingen, nu het nieuwe model in aantocht is. Check voor de beste deals ons artikel met AirPods aanbiedingen.