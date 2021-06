In iOS 15 gaan de notificaties op de schop. Er komen nieuwe mogelijkheden voor pushberichten en de meldingen hebben een nieuwe look in iOS 15.

Notificaties in iOS 15

Meldingen zijn nog altijd een belangrijk onderdeel van de iPhone en iPad. Zo blijf je op de hoogte van berichtjes van vrienden en familie, het laatste breaking news en nog veel meer. In iPadOS 15 en iOS 15 krijgen notificaties allerlei verbeteringen. Ook in watchOS 8 en macOS Monterey krijgen de pushberichten bijna dezelfde nieuwe mogelijkheden. Met de verbeteringen wil Apple zorgen voor minder afleiding en duidelijker onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke meldingen.

#1 Nieuwe look voor notificaties

Het eerste dat opvalt is dat de meldingen een nieuwe look hebben gekregen. Het appicoontje staat nu helemaal links en is een stuk groter afgebeeld, zodat je duidelijker ziet waar de melding vandaan komt. Pushberichten zijn ook een stuk compacter, zodat je er meer tegelijkertijd op het scherm ziet, zonder dat je naar beneden hoeft te scrollen. Bovendien zie je niet altijd meer de naam van de app staan. Waar sommige apps de naam weergeven, kunnen andere apps hun eigen tekstje in pushberichten zetten (zoals de naam van een contact in een berichtenapp).

#2 Contactfoto’s in meldingen

Over berichtenapps gesproken: zij kunnen nu meteen in een melding contactfoto’s tonen. In meldingen van iMessage zie je bijvoorbeeld in plaats van alleen het appicoontje nu ook de contactfoto van de desbetreffende persoon, met in het klein het logo van de Berichten-app. Je ziet dan dus ook beter aan de foto van wie het bericht afkomstig is. Dat is ook handig op de Apple Watch, waarbij dus eerst de contactfoto wordt getoond en daarna het berichtje.

#3 Dagelijkse samenvatting voor minder belangrijke apps

Apple komt ook met een nieuwe functie genaamd Gepland overzicht. Dit is een soort samenvatting waarin pushberichten van minder belangrijke apps op een vast moment op de dag allemaal bij elkaar in één overzicht verschijnen. Denk bijvoorbeeld aan de meer reclamegerichte meldingen van Netflix dat je nieuwe favoriete serie online staat of een shoppingapp die speciale acties promoot. Dergelijke meldingen zijn nooit echt belangrijk en vereisen lang niet altijd meteen actie. Bovendien verstoren ze de andere meldingen die wél belangrijk zijn.

In iOS 15 kun je daardoor een dagelijkse samenvatting maken, waarin je aangeeft welke apps daarin meegenomen moeten worden. Je kan zelfs gedurende de dag meerdere momenten aanwijzen waar dit soort samenvattingen moeten verschijnen. Je kunt bijvoorbeeld een samenvatting voor de ochtend instellen en voor het begin van de avond. Zo blijf je toch op de hoogte, zonder dat dergelijke meldingen je dag verstoren.

#4 Meer opties voor notificaties onderdrukken (muten)

In iOS 14 zijn er al mogelijkheden om direct vanuit een melding enkele notificatie-instellingen te wijzigen. Je kan kiezen om meldingen alleen stil af te laten leveren door ze rechtstreeks naar het berichtencentrum door te sturen of je kan ze meteen voor een app uitschakelen. In iOS 15 komen daar meer opties bij. Je kan vanuit een melding meteen aangeven dat de notificaties van die app voor een uur of voor de rest van de dag stilgehouden moeten worden of je zet ze meteen uit. Je vindt hier ook een snelkoppeling naar de notificatie-instellingen van de app.

#5 Tijdgevoelige meldingen

Er is ook een nieuw type notificaties toegevoegd, namelijk de zogenaamde tijdgevoelige meldingen. Dit zijn meldingen die altijd door komen, bijvoorbeeld van Herinneringen. Dergelijke meldingen zijn ook duidelijk gemarkeerd, zodat je ze gemakkelijk onderscheidt van andere pushberichten. Naast de Herinneringen-app biedt ook de Woning-app tijdgevoelige meldingen, bijvoorbeeld als je camera van status verandert.

#6 Verbeteringen ook voor andere apps

Het goede nieuws is dat niet alleen Apple’s eigen apps gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden. Voor apps van derden is er een nieuwe Notification API beschikbaar, een tool voor ontwikkelaars zodat hun apps aangepast kunnen worden voor de nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen ook andere berichtenapps zoals WhatsApp contactfoto’s tonen en versturen bijvoorbeeld pakjesapps belangrijke tijdgevoelige meldingen. Hou er dus wel rekening mee dat de apps eerst nog aangepast moeten worden met een appupdate voordat deze nieuwe mogelijkheden gebruikt kunnen worden.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!