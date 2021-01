De afgelopen jaren heeft Apple bij de grote watchOS-updates telkens nieuwe standaardapps toegevoegd. Denk aan de Rekenmachine-, Audioboeken-, Dictafoon- en Memoji-app. Maar er is nog steeds een handjevol apps dat ontbreekt op de Apple Watch, maar die wel goed van pas zouden komen. Ontwerper Parker Ortolani stelt in dit watchOS 8-concept een aantal van deze nieuwe apps voor.



watchOS 8 concept

De Apple Watch draait nog altijd veel om gezondheid, maar Apple’s Gezondheid-app vinden we alleen nog op de iPhone. Hoe zou zo’n app er op de Apple Watch uit kunnen zien? Met een Gezondheid-app op de Apple Watch kan je bijvoorbeeld de hoogtepunten van je recente workouts bekijken, maar ook snel zien hoeveel stappen je gelopen hebt, metingen van je hartslag en andere gezondheidsgegevens. Nu vind je dergelijke statistieken verdeeld over meerdere apps, zoals Workout, Activiteit en Hart, maar een Gezondheid-app kan dit combineren in één duidelijk overzicht.

Een andere nieuwe app in dit concept is de Batterijen-app. Je kan op je Apple Watch nu alleen nog standaard zien wat het batterijpercentage is van de Apple Watch zelf en van verbonden AirPods. Met een Batterijen-app, als verlenging van de Batterijen-widget op de iPhone, kan je ook zien wat het percentage van je iPhone is en daar eventueel de energiebesparingsmodus inschakelen. Er zijn in het verleden wel al enkele apps uitgebracht waarmee je de batterijduur van je iPhone vanaf je Apple Watch kan zien, maar een eigen versie van Apple zou zeker niet misstaan.

Vanwege de lockdown zie je dat mensen steeds vaker naar buiten gaan voor een wandeling en een nieuwe Hiking-app zou daarbij kunnen helpen. De Apple Watch heeft natuurlijk al de Kaarten-app om snel van A naar B te komen, maar een aparte app die focust op mooie wandeltochten is zeker geen overbodige luxe. Er zijn al enkele wandelapps die ook geschikt zijn voor de Apple Watch, maar met deze Hiking-app kan Apple samenwerken met andere partijen zoals ze dat nu ook al doen voor de gidsen in Apple Kaarten.

Vernieuwd Control Center met widgets

Tot slot laat het concept nog een nieuwe versie van het Control Center zien. Het Bedieningspaneel op de Apple Watch geeft je nu snelle toegang tot de theatermodus, niet storen, de slaapfunctie en meer, maar in deze nieuwe versie worden hier widgets aan toegevoegd. Het idee van de vroegere Snelle blikken wordt hier weer teruggehaald, zodat je bijvoorbeeld sneller muziek kan bedienen, het uitgebreidere weerbericht kan checken en meer.

Zie jij de ideeën van dit watchOS 8-concept wel zitten? Heb jij zelf nog suggesties wat je graag zou willen zien in de volgende watchOS-update? Laat het ons weten in de reacties.