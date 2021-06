Tijdens WWDC kondigt Apple altijd een nieuwe macOS-versie aan en krijgen we een eerste blik op de vernieuwingen die er voor de Mac aan zitten te komen. Nu een groot deel van de Macs is voorzien van Apple Silicon leidt dat tot hooggespannen verwachtingen: gaat Apple speciale functies aankondigen nu de Macs veel meer performance hebben? We hoeven niet meer te raden, want macOS 12 is officieel onthuld!



macOS 12 Monterey in het kort

Opvolger van macOS Big Sur.

Aangekondigd op 7 juni tijdens WWDC 2021.

Release in oktober/november 2021.

Gratis update voor alle geschikte Macs.

Aankondiging macOS 12

Hieronder vind je de belangrijkste eerste aankondigingen in macOS Monterey.

Universal Control

Dit is een uitbreiding op de Continuity-functies. Hiermee kun je een enkele muis en een enkel toetsenbord gebruiken op een Mac en iPad. Het wisselt daarbij moeiteloos. Leg je je iPad vlak naast de Mac dan kun je de cursor naar de iPad bewegen en hij verschijnt dan meteen in beeld.

AirPlay naar een Mac

Je kunt voortaan content vanaf je iPhone streamen naar een Mac dankzij AirPlay.

Opdrachten-app naar de Mac

Gebruik voortaan Siri Shortcuts vanaf je Mac.

Safari is herontworpen

Safari krijgt kleinere tabbladen en krijgt een knop rechtsboven waarmee je allerlei opties kunt openen. Het zoekvak zit nu in de actieve app ingebouwd. Groepen tabbladen kun je ook synchroniseren tussen apparaten. Op de iPhone zijn de tabs nu onderin beeld te zien, terwijl het startscherm aanpasbaar is.

Uiteraard komen ook de FaceTime-functies, Share Play, Screen Sharing, Shared with You en Focus maar de Mac. Je vindt ze ook op de iPhone en iPad.

Op onderstaande afbeelding kun je nog meer functies ontdekken:

Releasedatum macOS 12 Monterey

Apple heeft nog geen officiële releasedatum vrijgegeven, maar afgaande op eerdere jaren kunnen we er vanuit gaan dat de definitieve versie dit najaar op jouw Mac staat. In de praktijk betekent dit meestal oktober of november. Je kunt eerder al aan de slag met de testversies.

Deze tijdlijn kun je ongeveer aanhouden:

7 juni 2021: aankondiging macOS 12 tijdens WWDC

7 juni 2021: eerste beta van macOS 12

Juli 2021: publieke beta van macOS 12

Oktober/november 2021: release macOS 12

In de zomer worden regelmatig nieuwe betaversies vrijgegeven, waarbij steeds meer bugs worden opgelost. Aan de hand van de beta’s is vaak af te leiden of de uiteindelijke release ook echt stabiel wordt. Uiteraard komen er in de loop van 2021/2022 nog enkele kleinere 12.x updates.