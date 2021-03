Ieder jaar houdt Apple de WWDC, oftewel de Worldwide Developer Conference. Dit is een conferentie voor ontwikkelaars waar zij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de besturingssystemen te horen krijgen. De conferentie staat dan ook voor een groot deel in het teken van onder andere iOS en macOS. De datum van WWDC 2021 is bekendgemaakt en wordt gehouden vanaf 7 juni 2021. Ook komt de Swift Student Challenge weer terug.



Datum WWDC 2021 bekend

De WWDC vindt ook dit jaar een hele week plaats, volledig virtueel. Sinds vorig jaar is Apple genoodzaakt om de fysieke conferentie in te ruilen voor een virtuele variant. Normaal gesproken reizen ontwikkelaars wereldwijd af naar Californië om de conferentie bij te wonen, maar vanwege de pandemie is dat nog altijd niet mogelijk. De WWDC wordt dus helemaal online gehouden, met online sessies, presentaties en meer. Op 7 juni trapt Apple af met de jaarlijkse keynote. De WWDC 2021 duurt tot en met 11 juni.

Tijdens de WWDC 2021 presentatie onthult Apple naar verwachting iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 en tvOS 15. Deze versies verschijnen later dit jaar voor het grote publiek, maar vanaf juni is het eerst de beurt aan ontwikkelaars met de betaversies. Tijdens de presentatie laat Apple zien welke functies er allemaal nieuw zijn en welke verbeteringen er allemaal nog meer toegevoegd worden. Er is ook nog een kans dat Apple enkele nieuwe producten gaat aankondigen, zoals een nieuwe Mac. Daar is nu nog niets concreets over bekend, maar Apple werkt wel aan een aantal nieuwe MacBooks en iMac.

Lees meer over de aankomende besturingssystemen in onze overzichten. Voor meer informatie over de WWDC 2021, lees je onze uitlegpagina.

Swift Student Challenge: studenten tonen hun kunsten

Apple heeft ook weer een uitdaging voor studenten opgezet. Studenten die dol zijn op coderen kunnen hun vaardigheden laten zien met Swift Playgrounds. De uitdaging is om een interactieve scene te maken die je in drie minuten kan uitvoeren. Swift Playgrounds is Apple’s app waarmee je spelenderwijs leert coderen via Apple’s codetaal Swift. De app is beschikbaar op zowel iPad als Mac en studenten kunnen op beide apparaten deelnemen. Vanaf nu tot en met 18 april kunnen studenten hun Swift playground aanmelden. De winnaars krijgen van Apple exclusieve WWDC 2021 outfit, een pinset en een jaar gratis toegang tot het Apple Developer Program.

Op Apple’s website vind je meer informatie over de Swift Student Challenge. Daar kun je je ook aanmelden. Om mee te doen moet je 16 jaar of ouder zijn en ingeschreven staan bij een in aanmerking komende onderwijsinstelling.

Wat kun je van iCulture verwachten?

