Heb je net een iPhone SE 2020 of iPhone 11 (Pro) gekocht? Dan zijn er misschien wat dingen waar je even aan moet wennen of die je meteen moet instellen. Wat moet je eerst doen na het uitpakken?

iPhone gekocht: je eerste stappen

Voordat je met een nieuwe iPhone bezig kunt gaan, is het slim om even te kijken wat er allemaal veranderd is. Misschien moet je wel wennen aan nieuwe veegbewegingen of keer je juist weer terug naar de thuisknop. En hoe maak je mooiere foto’s met je nieuwe camera? In deze gids lees je wat je nu moet doen als je net een iPhone gekocht hebt en op het punt staat om hem uit te pakken.

Afhankelijk van of je een nieuwe iPhone SE 2020 besteld hebt of net een losse iPhone 11 Pro gekocht hebt, is er een aantal dingen die je meteen kunt doen. Omdat deze toestellen nogal van elkaar verschillen, splitsen we dit artikel op in twee onderdelen.

Je eerste stappen met je iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 heeft een traditioneel design, maar dat betekent niet dat je alles meteen door en door kent. Er zijn nog genoeg dingen die je eerst zou moeten doen voordat je met de iPhone op pad gaat. Natuurlijk is het verstandig om eerst je gegevens over te zetten naar je nieuwe iPhone, maar daarna zijn er nog wat zaken die je meteen kunt proberen.

#1 Kies je klik

De iPhone SE 2020 heeft een thuisknop, maar eentje die niet fysiek in te drukken is. Met de Taptic Engine wordt het drukgevoel gesimuleerd, maar je kan daarbij zelf kiezen hoe hard deze is. De iPhone vraagt dit bij het instellen, maar je kan dit later zelf altijd nog aanpassen. In onze tip over het instellen van de thuisknop trilling lees je hoe dat moet.

#2 Leer de knoppen kennen

Misschien had je voorheen wel een toestel zonder thuisknop en ga je nu na een paar jaar weer terug naar een iPhone met een thuisknop. Of is het je eerste iPhone? Hoe dan ook, met de thuisknop kun je meer dan alleen apps afsluiten. Je opent er de appkiezer mee of je maakt een screenshot in combinatie met de zijknop. In onze tip lees je hoe je alles uit uit de knoppen van je iPhone haalt.

#3 Stel je vingerafdrukken in

De iPhone SE 2020 heeft een Touch ID-sensor, waar je maximaal vijf vingers in kan stellen. In principe is dit bedoeld voor vijf van je eigen vingers, maar je kan ook een vinger instellen van iemand die je vertrouwt. Denk aan je partner of een familielid. Touch ID instellen kan al bij het configureren van je iPhone, maar via de instellingen stel je nog extra vingers in. Je kan je Touch ID-vingers ook een naam geven, zodat je ze makkelijk herkent.

#4 Gebruik AutoFill voor wachtwoorden

Veiligheid boven alles: het is echt niet meer nodig om voor allerlei diensten een gemakkelijk te onthouden wachtwoord aan te maken. Dankzij Autofill kun je alle wachtwoorden uit iCloud-sleutelhanger of één van de vele wachtwoordenapps automatisch invoeren met je eigen vingerafdruk. Je logt dus veilig in op websites en in apps en je hoeft niks meer zelf te onthouden.

#5 Maak je eerste Memoji-sticker of pas hem aan

Op de iPhone SE kun je geen geanimeerde Animoji en Memoji gebruiken, maar je kan wel je eigen Memoji-maken als sticker. Als dit je eerste iOS 13-toestel is, omdat je bijvoorbeeld overstapt van een iPhone 6, heb je er waarschijnlijk nog geen een. Je kan de Memoji-stickers overal gebruiken, zowel in iMessage als in WhatsApp of een andere chatapp. Vind je ze vervelend, dan kan je de Memoji-stickers ook uitschakelen.

#6 Maak een portretfoto en ontdek de camera

De iPhone SE 2020 is de eerste 4,7-inch iPhone waarmee je portretfoto’s kan maken, zowel met de voorste als achterste camera. Hou er wel rekening mee dat dit alleen werkt met mensen. Maak eens een mooie foto van je partner of als je even alleen bent natuurlijk van jezelf. Met de verschillende effecten kun je er iets moois van maken, zeker als je een beetje creatief bent.

#7 Ga draadloos of extra snel opladen

Hoewel er wel voldoende stroom in een net uitgepakte iPhone zit, is het altijd slim om hem even helemaal op te laden. Als je van een wat oudere iPhone komt, dan kan dat op twee nieuwe manieren: extra snel dankzij iPhone snelladen en draadloos met een geschikte draadloze oplader. In beide gevallen heb je wel wat extra accessoires nodig: voor snelladen een Lightning-naar-USB-C-kabel met minimaal een 18W-adapter. Voor draadloos opladen kun je nagenoeg elke Qi-lader gebruiken, maar er zijn wel verschillen.

#8 Bescherm je iPhone SE met een hoesje

Je wil natuurlijk niet dat je je nieuwe iPhone SE meteen op de eerste dag beschadigt. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan kun je natuurlijk altijd een mooi hoesje om je iPhone SE 2020 doen. Had je eerder een iPhone 7 of iPhone 8, dan past je oude hoesje waarschijnlijk ook gewoon om je nieuwe iPhone SE. Maar wil je toch meteen van de gelegenheid gebruikmaken om eens een nieuw hoesje te kiezen, dan vind je in ons artikel een aantal mooie opties van Apple.

Je eerste stappen met de iPhone 11 (Pro)

De iPhone 11-serie heeft allerlei geavanceerde functies die je niet op eerdere modellen vindt. Er is daarom genoeg om meteen uit te proberen zodra je eenmaal up & running bent. Je moet daarom eerst je gegevens van je oude iPhone overzetten voordat je aan de slag gaat, al kan je ook helemaal opnieuw beginnen. Lees ook onze uitgebreide lijst met 20 tips voor de iPhone bedienen zonder thuisknop: allerlei veeg- en knopacties die je in de vingers moet hebben!

#1 Leer de nieuwe veegbewegingen

Niet iedereen die naar een iPhone 11 overstapt is heeft al eerder een iPhone zonder thuisknop gebruikt. Is dat bij jou het geval, dan betekent dat dat je moet wennen aan een paar nieuwe veegbewegingen.

Dit zijn de belangrijkste:

Terug naar het beginscherm: veeg omhoog over de balk onderin het scherm.

Bedieningspaneel: veeg omlaag vanaf de rechter bovenkant van het scherm.

Berichtencentrum: veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

Spotlight: veeg omlaag vanaf het midden van het scherm.

Wisselen tussen apps: veeg naar links of rechts over de balk onderin het scherm.

Appswitcher tevoorschijn halen: veeg vanaf de onderrand met een boogje naar links of rechts.

Bereikbaarheid: leg je vinger iets boven de balk onderin het scherm en veeg omlaag.

#2 Leer de nieuwe zijknop kennen

De iPhones zonder thuisknop beschikken over een nieuwe zijknop. Dit levert een iets andere bediening op, bijvoorbeeld:

Siri: houd de zijknop ingedrukt.

Screenshot maken: druk volume omhoog en de zijknop tegelijk in.

Toegankelijkheid: druk driemaal op de zijknop.

Uitschakelen en SOS: houd volume omlaag en de zijknop tegelijk ingedrukt.

Meer over de zijknop gebruiken lees je in onderstaande tip. En wil je meer weten over de SOS-noodmelding, dan lees je dat hier.

#3 Kies je Face ID-instellingen

Zodra je je nieuwe iPhone 11 of iPhone 11 Pro in gebruik neemt zul je te maken krijgen met Face ID instellen. Tijdens de ingebruikname van je toestel krijg je vanzelf een scherm te zien om je gezicht te scannen. Dit werkt vrij gemakkelijk: je krijgt aanwijzingen wat je precies moet doen.

Daarna kun je kiezen welke iOS-functies je wilt afschermen met Face ID. Eén daarvan is bijvoorbeeld het inloggen bij apps en websites en het automatisch invullen van wachtwoorden (Autofill).

Je kunt ook een tweede gezicht voor Face ID instellen, bijvoorbeeld voor je partner, een vertrouwenspersoon of van jezelf. Misschien heb je een bril of hou je van een verkleedpartijtje. Het instellen van een tweede gezicht kost je nog geen minuutje.

Iets anders waar je over na moet denken is of je aandacht voor Face ID wilt inschakelen. Schakel je het uit, dan is de functie minder veilig maar gaat de gezichtsherkenning wel sneller. Wij laten dit meestal ingeschakeld.

#4 Gebruik AutoFill voor wachtwoorden

Zoals we al uitlegden is AutoFill ideaal in combinatie met Face ID. Je hebt eigenlijk geen omkijken meer naar het inloggen op websites. Via de instellingen voor wachtwoorden en accounts kun je AutoFill inschakelen. In Safari regel je vervolgens de info en de juiste contactinfo die je hiervoor wilt gebruiken. Je kunt eventueel je creditcard-info automatisch laten invullen. Ga je nu naar een bepaalde website, dan krijg je de vraag of je het wachtwoord wilt opslaan in de Sleutelhanger. Het werkt ook samen met wachtwoordmanagers zoals 1Password en Dashlane.

#5 Maak je eerste Memoji of pas hem aan

Op de iPhone 11-serie kun je gebruikmaken van geanimeerde Memoji, grappige karakters die op jou lijken. Probeer het meteen even in de Berichten-app of begin een FaceTime-gesprekje. Het is leuk werk om je eigen Memoji samen te stellen, want je hebt een enorme keuze uit kapsels, accessoires, neuzen, kinnen en flaporen. Sinds iOS 13 kun je nog veel meer dingen aanpassen en zelfs je eigen stickers maken en gebruiken in andere apps.

#6 Pas je scherminstellingen aan

Omdat er geen thuisknop op de nieuwste toestellen zit, kun je Tap to Wake op het scherm gebruiken. Je hoeft dus niet je toestel op te tillen om het scherm automatisch te laten inschakelen. In plaats daarvan is een licht tikje op het scherm voldoende.

Pas ook meteen even de instellingen voor helderheid, True Tone en Night Shift aan als je hier gebruik van wilt maken.

#7 Pas het Bedieningspaneel aan

Je kunt het Bedieningspaneel zelf aanpassen en omdat je de iPhone 11 mogelijk iets anders bedient kan dat betekenen dat je ook wat andere wensen en behoeften hebt voor het Bedieningspaneel. Voeg knoppen toe voor Schermopnames, Niet Storen tijdens autorijden en de Woning-app, net wat jij handig vindt.

#8 Ontdek de nieuwe camera

De iPhone 11-serie heeft een geheel nieuwe camera. Op de standaard iPhone 11 vind je naast de gewone lens een ultragroothoeklens. De iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max hebben daarnaast ook nog de telelens. Met de ultragroothoeklens kun je wijdere foto’s maken. Apple heeft daarvoor de Camera-app opnieuw ontworpen met heel veel nieuwe functies. Ook kun je een slowfie maken: een slow-motion selfie met de vernieuwde frontcamera. Om de nieuwe ultragroothoeklens te gebruiken, hoef je tijdens het maken van de foto alleen maar op de ,5-knop te tikken. Je zult versteld staan hoe wijd de foto’s kunnen zijn.

Met de nieuwe nachtmodus voor de iPhone-camera maak je ook in het donker de allermooiste kiekjes. Dit gaat geheel automatisch. Zodra de iPhone ziet dat er te weinig licht is, schakelt hij meteen de nachtmodus in. Je herkent dit aan het maantje linksboven.

#9 Bescherm je iPhone 11 (Pro) met een hoesje

De iPhone 11 (Pro) is gemaakt van glas, zowel aan voor- als achterkant. Dat voelt heel anders dan de aluminium iPhones die je voorheen misschien gewend was. Het voelt wat kwetsbaarder – en als je toestel kapot valt zitten daar behoorlijke kosten aan. Zorg daarom dat je goed beschermd bent met de iPhone 11 (Pro) hoesjes die we eerder hebben besproken. Je zou ook nog een screenprotector en AppleCare+ kunnen overwegen.

Heb je nog geen iPhone 11? Je kunt een iPhone 11 halen bij je provider of een losse iPhone 11 kopen. Ga je liever voor de Pro? Dat kan, want je kan ook iPhone 11 Pro bij providers halen of een losse iPhone 11 Pro kopen. Check ook ons overzicht met de iPhone-voorraad voor actuele levertijden.

