We snappen dat je enthousiast bent zodra je iPhone 18 Pro op de deurmat valt. Bijna niets is leuker dan een nieuwe iPhone uitpakken, maar het is zonde om alles meteen open te scheuren. We hopen daarom dat je met deze tips nog meer uit het uitpakken van je nieuwe iPhone haalt.
Inhoudsopgave
- Je eerste stappen met je nieuwe iPhone 18 Pro (Max)
- #1 Ontdek het vernieuwde design
- #2 Bekijk het kleinere Dynamic Island
- #3 Leer de Cameraregelaar kennen
- #4 Ontdek de nieuwe camera
- #5 Pas het Bedieningspaneel of je toegangsscherm aan
- #6 Gebruik het always-on scherm
- #7 Leer de veegbewegingen
- #8 Kies de juiste oplader (of gebruik je huidige)
- #9 Ontdek de nieuwe iOS 27-functies
- Overige stappen voor alle iPhones
Voordat je met een nieuwe iPhone bezig kunt gaan, is het slim om even te kijken wat er allemaal veranderd is. Misschien moet je wel wennen aan het nieuwe design of formaat. En hoe maak je mooiere foto’s met je nieuwe camera? In deze gids lees je wat je nu moet doen als je net een iPhone gekocht hebt en op het punt staat om hem uit te pakken. Gebruik je een iPhone screenprotector, plak die dan meteen na het verwijderen van de schermfolie op. Zo minimaliseer je de kans op lelijke bubbels of vlekken.
Je eerste stappen met je nieuwe iPhone 18 Pro (Max)
Er valt meer dan genoeg te ontdekken aan je nieuwe iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max Max. Of dit nou je eerste toestel met actieknop of cameraregelaar is of dat je elk jaar overstapt op de nieuwe iPhone: het uitpakken van je nieuwste trots is altijd leuk. De eerste stap na het uitpakken is ongetwijfeld het overzetten van je gegevens naar je nieuwe iPhone, maar wat dan? Deze dingen kun je meteen proberen met je iPhone 18 Pro.
Een aantal van deze dingen kun je ook meteen proberen als je net een nieuwe iPhone 17, iPhone 16 of andere recente iPhone gekocht hebt. Lees ze dus vooral door, ook al heb je niet het allernieuwste model aangeschaft.
#1 Ontdek het vernieuwde design
Als je een iPhone 18 Pro gekocht hebt, kom je waarschijnlijk van een iPhone 16-model of ouder. Dan zal het design wel even nieuw aanvoelen, dankzij de meer afgeronde hoeken, nieuwe achterkant of de aluminium behuizing. Kijk ook eens even goed naar de nieuwe kleuren, helemaal als je van plan bent als je een hoesje gaat gebruiken. Het is misschien wel de laatste keer dat je de kleur van je net nieuwe iPhone gaat zien 😉.
Het is interessant om de nieuwe iPhone eens van dichtbij te bekijken, dus bestudeer het nieuwe design goed! Vergelijk het nieuwe unibody aluminium eens met de roestvrij stalen of titanium behuizing van de voorgaande Pro-modellen. Je vorige iPhone ernaast leggen is altijd leuk, zeker omdat je daardoor beter de nieuwigheidjes kan waarderen.
#2 Bekijk het kleinere Dynamic Island
De iPhone 18 Pro-modellen zijn de eerste met een kleiner Dynamic Island. Hierdoor is de hap in het scherm bovenaan een stuk kleiner, waardoor er meer ruimte is voor content. Maar daardoor kan de iPhone 18 Pro nu ook drie live activiteiten tegelijkertijd tonen. Speel bijvoorbeeld eens wat muziek af en zet tegelijkertijd een timer, terwijl je ook nog een opname maakt met de Dictafoon-app. De drie live activiteiten worden alle drie tegelijkertijd getoond en je kunt tussen de weergaven wisselen door er overheen te vegen.
Lees ook onze tip over hoe Live Activiteiten op de iPhone werken en ontdek welke apps deze handige functie bieden.
#3 Leer de Cameraregelaar kennen
Op beide iPhone 18 Pro-modellen vind je de Cameraregelaar (Camera Control). Deze knop is er sinds de iPhone 16-serie en biedt veel mogelijkheden voor de camera. Je kan er niet alleen je camera mee starten of een foto maken, maar ook tussen cameramodi wisselen of zelfs ermee inzoomen door eroverheen te vegen. De nieuwe knop zal beslist even wennen zijn in het begin, dus lees ook vooral ons artikel over de Cameraregelaar.
#4 Ontdek de nieuwe camera
De iPhone 18 Pro-modellen hebben een vernieuwde camera. Het verstelbare diafragma bij de groothoeklens laat je foto’s met betere belichting maken. Ook zijn er nieuwe Pro-regelaars, waarmee je de Camera-app meer naar je eigen smaak kan aanpassen. Ook zijn de fotografische stijlen vernieuwd, dus het is zeker leuk om daar eens mee te experimenteren.
#5 Pas het Bedieningspaneel of je toegangsscherm aan
Je kunt het Bedieningspaneel zelf aanpassen en omdat je de iPhone 18 Pro (Max) misschien wel anders gaat gebruiken vanwege het iets grotere scherm in vergelijking met je vorige toestel, kan dat betekenen dat je ook wat andere wensen en behoeften hebt voor het Bedieningspaneel. Voeg knoppen toe voor Schermopnames, Energiebesparing of misschien wel het activeren van de functie voor muziekherkenning, net wat jij handig vindt. Het is ook slim om een mute-optie aan het Bedieningspaneel toe te voegen, omdat je de actieknop dan voor iets anders kunt gebruiken.
Nu je een aparte Cameraregelaar en actieknop hebt, heb je misschien behoefte om de knoppen op je toegangsscherm aan te passen voor iets geheel anders. Er zijn meer dan 70 knoppen waar je uit kan kiezen, dus het is slim om eens iets anders op die plek te zetten.
Wat ook een handige tip is: doordat het scherm mogelijk groter is dan je vorige iPhone, kom je wellicht lastiger bij de bovenste rij apps op je beginscherm. Door bovenaan het beginscherm een brede widget te zetten (bijvoorbeeld de Batterij- of Weer-widget), staat de eerste rij apps een stukje lager. Liever geen widget, dan kan je ook gewoon je apps wat lager zetten, zodat je bovenaan wat lege ruimte houdt voor je achtergrond. Je kan ze daardoor een stuk makkelijker openen. En dan is er altijd nog de functie Bereikbaarheid.
Heb je nog geen iPhone 18 Pro? Je kunt iPhone 18 Pro bij providers halen of een losse iPhone 18 Pro kopen. Check ook ons overzicht met de iPhone-voorraad voor actuele levertijden.
Dit zijn de iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: adviesprijs vanaf €869,-
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: adviesprijs vanaf €1.479,-
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: adviesprijs vanaf €1.629,-
- Eerste opvouwbare iPhone Duo: adviesprijs vanaf €2.339,-
Alles over de iPhone 17e
Alles over de iPhone 18 Pro
Alles over de iPhone 18 Pro Max
Alles over de iPhone Duo
Tot slot hebben we nog wat handige tips om alles uit je iPhone te halen. Wellicht ben je er al bekend mee, maar je ontdekt altijd wel weer wat nieuws als je dieper in de instellingen duiikt.
#6 Gebruik het always-on scherm
Alle recente iPhones (op de iPhone 17e na) hebben een always-on display. Daardoor is het toegangsscherm altijd zichtbaar, zelfs als je je iPhone vergrendeld op tafel legt. Maar wist je dat er ook apps zijn die hier gebruik van maken? Ga eens navigeren met Apple Kaarten of je Apple TV bedienen met de Remote-knop in het Bedieningspaneel. Je zult zien dat het always-on scherm daar mooi gebruik van maakt en dat het ook nog eens functioneel is.
En als je toch geen fan bent, kun je ook always-on op de iPhone uitschakelen.
#7 Leer de veegbewegingen
Nog even een korte opfriscursus: welke veegbewegingen kun je allemaal op de iPhone gebruiken? Dit zijn de belangrijkste:
- Terug naar het beginscherm: veeg omhoog over de balk onderin het scherm.
- Bedieningspaneel: veeg omlaag vanaf de rechter bovenkant van het scherm.
- Meldingencentrum: veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
- Spotlight: veeg omlaag vanaf het midden van het scherm.
- Wisselen tussen apps: veeg naar links of rechts over de balk onderin het scherm.
- Appswitcher tevoorschijn halen: veeg vanaf de onderrand naar het midden en hou even vast.
- Bereikbaarheid: veeg helemaal vanaf de onderkant van het scherm naar beneden.
#8 Kies de juiste oplader (of gebruik je huidige)
De iPhone 18 Pro-modellen werken met usb-c. Dat betekent dat je niet meer een Lightning-kabel kunt gebruiken (als je de iPhone 15-, iPhone 16- en iPhone 17-serie overgeslagen hebt). Ook heb je misschien wel een nieuw usb-c-stekkertje nodig, als je nog de oudere 5W usb-a-lader gebruikte. Maar grote kans dat je waarschijnlijk al iets van usb-c in huis hebt (een MacBook- of iPad-oplader bijvoorbeeld). Heb je dat niet? Geen nood, want er zijn talloze manieren om je iPhone op te laden, zowel bedraad als draadloos. Met de MagSafe Charger kun je eenvoudiger opladen dan ooit, want de draadloze lader klikt automatisch op de juiste plek dankzij de magneten in de iPhone.
Heb je nog ideeën nodig voor een goede iPhone-oplader, bijvoorbeeld met usb-c en snelladen? Lees dan onze gids voor het kiezen van de beste iPhone-oplader.
#9 Ontdek de nieuwe iOS 27-functies
Als je vanaf een oudere iPhone overstapt die niet geüpdatet kan worden naar iOS 27, zul je op je nieuwe iPhone 18 Pro allemaal nieuwe functies kunnen gebruiken. Check daarom eens onze artikelen met iOS 27 functies of iOS 27 ontdekkingen. Als je vorige iPhone wel geschikt was voor iOS 27, heb je misschien gewacht met updaten omdat je toch een nieuwe iPhone kreeg. Ook dan zijn onze artikelen een must read om alles uit iOS 27 te halen.
De beste tips voor iOS 27:
Overige stappen voor alle iPhones
Sommige zaken die je met je iPhone kan doen, gelden voor alle modellen. Of je nou de allernieuwste iPhone 18 Pro gekocht hebt of een goede deal voor een iPhone 16 of iPhone 17e gescoord hebt: deze dingen kun je bij elke nieuwe iPhone doen en zijn verstandig om te gebruiken als je dat niet al eerder gedaan hebt.
#1 Gebruik AutoFill voor wachtwoorden of stap over naar passkeys
Veiligheid boven alles: het is echt niet meer nodig om voor allerlei diensten een gemakkelijk te onthouden wachtwoord aan te maken. Dankzij Autofill kun je alle wachtwoorden uit iCloud-sleutelhanger of één van de vele wachtwoordenapps automatisch invoeren met je eigen vingerafdruk. Je logt dus veilig in op websites en in apps en je hoeft niks meer zelf te onthouden.
En als je toch je nieuwe iPhone gaat instellen en gaat inloggen bij je favoriete accounts en diensten, kijk dan eens naar passkeys. Want daarmee heb je helemaal geen wachtwoord of inloggegevens meer nodig. Meer daarover lees je in onze uitleg over passkey.
#2 Doe de satellietdemo
Sinds de iPhone 14-serie kan de iPhone verbinding maken met satellieten. Dat is handig in geval van nood, als je op een plek bent waar je geen verbinding kan maken met een mobiel netwerk. Sinds voorjaar 2023 werkt dit in veel landen, ook in Nederland. Het is verstandig om de demofunctie te proberen, zodat je precies weet wat je moet doen als je echt in nood verkeert. Je leest erover in onze tip over SOS-noodmelding via satelliet op de iPhone.
#3 Maak een nieuwe Memoji of je eigen stickers
Op de iPhone met Face ID kun je gebruikmaken van geanimeerde Memoji, grappige karakters die op jou lijken. Probeer het meteen even in de Berichten-app of begin een FaceTime-gesprekje. Het is leuk werk om je eigen Memoji samen te stellen, want je hebt een enorme keuze uit kapsels, accessoires, neuzen, kinnen en flaporen. Je kunt ook je eigen stickers maken en gebruiken in andere apps. Toestellen zonder Face ID laten je ook een Memoji maken en de Memoji-stickers gebruiken, dus leef je vooral uit met alle nieuwe mogelijkheden.
#4 Ruim je apps op
Eigenlijk had je deze stap al voor het inrichten van je nieuwe iPhone moeten doen, maar als je het nog niet gedaan hebt is nu het goede moment. Als je je iPhone jarenlang gebruikt hebt, zijn er ongetwijfeld heel veel apps die je ooit gedownload hebt maar eigenlijk nooit meer gebruikt. Of die ene game die je allang uitgespeeld hebt. Al die apps nemen veel ruimte in, dus het is slim om eens lekker op te ruimen en ruimte vrij te maken voor bijvoorbeeld de nieuwe mooie foto’s en video’s die je met je nieuwe iPhone maakt.
Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPhone? Check dan ook ons artikel met de beste iPhone-aanbiedingen, want wie weet zit er nog wat voor jou tussen.
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het nieuwe Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar sinds 18 september 2026 en brengt verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en het scherm. Ook zijn er nieuwe kleuren (donkerrood, lichtblauw en zwart) en is het design iets aangepast. Het 6,3-inch display heeft een kleiner Dynamic Island, waardoor je meer live activiteiten kan volgen. Het verstelbaar diafragme voor de hoofdcamera laat je mooiere foto's maken in verschillende lichtomstandigheden. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.