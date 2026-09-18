#5 Pas het Bedieningspaneel of je toegangsscherm aan

Je kunt het Bedieningspaneel zelf aanpassen en omdat je de iPhone 18 Pro (Max) misschien wel anders gaat gebruiken vanwege het iets grotere scherm in vergelijking met je vorige toestel, kan dat betekenen dat je ook wat andere wensen en behoeften hebt voor het Bedieningspaneel. Voeg knoppen toe voor Schermopnames, Energiebesparing of misschien wel het activeren van de functie voor muziekherkenning, net wat jij handig vindt. Het is ook slim om een mute-optie aan het Bedieningspaneel toe te voegen, omdat je de actieknop dan voor iets anders kunt gebruiken.

Nu je een aparte Cameraregelaar en actieknop hebt, heb je misschien behoefte om de knoppen op je toegangsscherm aan te passen voor iets geheel anders. Er zijn meer dan 70 knoppen waar je uit kan kiezen, dus het is slim om eens iets anders op die plek te zetten.

Bekijk ook Zaklamp- en Camera-knoppen op je toegangsscherm veranderen op de iPhone doe je zo Sinds iOS 18 is het mogelijk om de knoppen op je iPhone-toegangsscherm aan te passen. In deze tip lees je over de mogelijkheden en hoe het werkt.

Wat ook een handige tip is: doordat het scherm mogelijk groter is dan je vorige iPhone, kom je wellicht lastiger bij de bovenste rij apps op je beginscherm. Door bovenaan het beginscherm een brede widget te zetten (bijvoorbeeld de Batterij- of Weer-widget), staat de eerste rij apps een stukje lager. Liever geen widget, dan kan je ook gewoon je apps wat lager zetten, zodat je bovenaan wat lege ruimte houdt voor je achtergrond. Je kan ze daardoor een stuk makkelijker openen. En dan is er altijd nog de functie Bereikbaarheid.

Bekijk ook Bereikbaarheid: zo bedien je makkelijker de bovenkant van je iPhone-scherm Dankzij de functie Bereikbaarheid zijn ook de bovenste delen van je iPhone-scherm binnen handbereik. Het scherm schuift naar beneden, waardoor je makkelijker bij de bovenste knoppen kunt. Hoe werkt deze functie en hoe schakel je het uit?

Heb je nog geen iPhone 18 Pro? Je kunt iPhone 18 Pro bij providers halen of een losse iPhone 18 Pro kopen. Check ook ons overzicht met de iPhone-voorraad voor actuele levertijden.

Dit zijn de iPhone-modellen van 2026:

Bekijk ook iPhone in 2026: dit wordt de line-up van huidige én nieuwe modellen – hoelang blijven ze in het assortiment? Hoe ziet de iPhone line-up er in 2026 uit? In deze round-up zetten we alle huidige iPhone-modellen op een rij, maar werpen we ook een blik op de modellen die komen gaan. En hoe lang blijven de huidige modellen nog in het assortiment?

Tot slot hebben we nog wat handige tips om alles uit je iPhone te halen. Wellicht ben je er al bekend mee, maar je ontdekt altijd wel weer wat nieuws als je dieper in de instellingen duiikt.