SOS-noodmelding is een handige functie waarmee je snel het alarmnummer kan bellen als je in een noodsituatie zit. In deze tip laten we zien hoe de SOS-noodmelding op de iPhone werkt en hoe je dit instelt. Je kunt SOS-noodmelding ook op de Apple Watch gebruiken. Gaat het om minder urgente problemen, dan kun je ook gebruik maken van een hulpbericht via Siri Shortcuts.

In dit artikel lees je over de volgende onderwerpen:

SOS-noodmelding op iPhone gebruiken

Om SOS-noodmelding te gebruiken, kun je een paar handelingen doen. De opties verschillen per toestel:

iPhone 8 of nieuwer : hou de zijknop en één van de volumeknoppen ingedrukt. Veeg dan over de optie SOS-noodmelding. Je kan ook vijf keer achter elkaar op de zijknop drukken.

: hou de zijknop en één van de volumeknoppen ingedrukt. Veeg dan over de optie SOS-noodmelding. Je kan ook vijf keer achter elkaar op de zijknop drukken. iPhone 7 of lager: druk vijf keer snel achterelkaar op de zijknop. Veeg dan over de melding SOS-noodmelding.

In bovenstaande situaties moet je altijd nog over de SOS-noodmelding knop vegen. In de instellingen kan je dit wijzigen, zodat je sneller kunt bellen zonder naar het scherm hoeft te kijken. Dit werkt alleen op een iPhone 8 of nieuwer. Dit zijn dan je opties:

Bel met ingedrukt houden : Staat dit aan, dan kan je automatisch bellen door de zijknop en een volumeknop ingedrukt te houden. De iPhone telt dan af en geeft een trilling en geluidje tot het moment dat je belt.

: Staat dit aan, dan kan je automatisch bellen door de zijknop en een volumeknop ingedrukt te houden. De iPhone telt dan af en geeft een trilling en geluidje tot het moment dat je belt. Bel met vijfmaal indrukken: Staat dit aan, dan telt je iPhone af zodra je vijf keer op de zijknop drukt tot het moment dat automatisch gebeld wordt met 112.

Je vindt deze instellingen bij Instellingen > Noodmelding. Onderaan kan je ook nog kiezen om het aftelgeluid in of uit te schakelen. Let op: Als je de optie Bel met ingedrukt houden/Bel met vijfmaal drukken inschakelt moet je je ervan bewust zijn dat je in je broekzak per ongeluk 112 zou kunnen bellen. Stel dit dus niet in als je gewend bent om met je toestel in je broekzak te ‘frummelen’.

Nadat je de hulpdiensten gesproken hebt, wordt automatisch een berichtje gestuurd naar je contacten die je in geval van nood ingesteld hebt. Dit wordt in een groepsgesprek verzonden, inclusief je locatie. Elke keer als je locatie verandert, krijgen je ingestelde contacten een nieuwe melding. Wil je het delen van je locatie stoppen, tik dan bovenin het scherm op de blauwe balk op SOS-noodmelding en kies voor Stop delen van noodlocatie. Je kunt zelf kiezen welke contacten ingesteld zijn als SOS-contactpersonen. In onze tip lees je hoe je dat doet.

Bekijk ook SOS-contactpersonen toevoegen op de iPhone: breng je naasten op de hoogte in noodsituaties Op de iPhone kun je contactpersonen kiezen die op de hoogte worden gebracht als jij je in een noodsituatie bevindt. In deze tip lees je hoe dat werkt en hoe het eruit ziet.

SOS-noodmelding is ook beschikbaar op de Apple Watch. In onderstaand artikel lees je hoe SOS-noodmelding op de Apple Watch werkt.

Bekijk ook Paniek! Zo werkt SOS Noodmelding op de Apple Watch Met de SOS-noodmelding functie van de Apple Watch kun je snel de hulpdiensten inschakelen en je ingestelde contacten op de hoogte brengen zodra je in een panieksituatie verkeert.

SOS-noodmelding op iPhone

Als je in paniek bent en in een noodsituatie zit waarin je snel 112 nodig hebt, dan kan het uitvoeren van een simpel belletje naar 112 lastiger zijn dan in een gewone situatie. In gevallen waarin secondes van levensbelang zijn, is het belangrijk om snel te handelen. SOS-noodmelding komt daarbij van pas. Met een paar drukken op de knop bel je automatisch met 112.

Bij het gebruik van SOS-noodmelding, worden ingestelde contacten meteen op de hoogte gehouden van je situatie door middel van een bericht. Ook wordt je locatie naar hen doorgestuurd, zodat ze weten waar je bent. Dit zijn dezelfde contacten als die je ingesteld hebt in je Medische ID in de Gezondheid-app.

Bekijk ook Medische ID instellen in de Gezondheid-app van je iPhone Stel jouw Medische ID in via de Gezondheid-app op iPhone en iPod touch! Hulpverleners kunnen dan sneller belangrijke info vinden bij een ongeluk of ongeval. Alles over het instellen en gebruiken van je Medische ID op de iPhone lees je hier.

SOS-noodmelding op iPhone inschakelen en uitschakelen

Om SOS-noodmelding te kunnen gebruiken, moet je dit eerst eenmalig instellen. Dit kan vanaf iOS 11 op de volgende manier:

Open de Instellingen-app. Tik op de optie SOS-noodmelding, onder de instelling voor Touch ID/Face ID. Kies de gewenste instelling die je wil gebruiken, zoals eerder hierboven uitgelegd. Controleer de contactpersonen en voeg eventueel extra personen toe via de Gezondheid-app. Schakel de optie Aftelgeluid in of uit. Je ziet dit alleen als één van de twee bovenste opties aan staat.

Deze laatste optie waarschuwt je zodra je SOS-noodmelding gebruikt. Door een harde sirene af te laten gaan, weet je direct dat je het alarmnummer belt, ook als je dit per ongeluk doet.

SOS-noodmelding uitschakelen

Er is niet echt een manier om SOS-noodmelding uit te schakelen. Wel kun je de opties om automatisch te bellen bij het ingedrukt houden van de zijknop en volumeknop en vijf keer drukken op de zijknop uitschakelen, om te voorkomen dat je het per ongeluk gebruikt. Ook kun je je noodcontacten uit de lijst verwijderen.

Alternatieve manier 112 bellen via iPhone

Er is ook een andere manier om snel 112 te bellen via je iPhone. Dit werkt via de optie Noodgeval en werkt vanaf het toegangsscherm. Doe hiervoor het volgende:

Activeer het scherm zodat het toegangsscherm in beeld staat. Druk op de homeknop, maar doe dit niet met een Touch ID-vinger. Gebruik dus een vinger die je niet geregistreerd hebt. Op een iPhone met Face ID veeg je omhoog zonder naar het scherm te kijken. Tik dan op het scherm om de toetsen te laten verschijnen. Linksonder staat de optie Noodgeval. Tik hierop. Toets het noodnummer 112 in en druk op de groene knop om te bellen.

Het voordeel van deze manier is dat dit werkt op elke iPhone, zelfs als ze nog vergrendeld zijn. Je kunt dit dus ook gebruiken op de iPhone van iemand anders, omdat je geen pincode of geregistreerde vinger of gezicht nodig hebt.