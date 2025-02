iPhone 16e vs iPhone 16: welke moet je kiezen?

Twijfel je of je moet kiezen voor de iPhone 16e of iPhone 16? In dit artikel lees je precies wat alle verschillen zijn tussen de nieuwe iPhone 16e en de wat duurdere iPhone 16.

De iPhone 16-serie is een lid rijker. De iPhone 16e is er als betaalbaarder model bij gekomen en in veel opzichten lijkt hij heel erg op de gewone iPhone 16, het standaardmodel van 2024. Maar er zijn ook heel veel verschillen tussen de iPhone 16e en de iPhone 16. In dit artikel nemen we ze onder de loep, evenals de vele overeenkomsten, en geven we je koopadvies welke je het beste kunt kiezen.

Verschillen iPhone 16e vs iPhone 16

Als we kijken naar de verschillen tussen de iPhone 16e vs iPhone 16, dan zijn er eigenlijk zes onderwerpen waar het meeste verschil in zit: het design, scherm, camera, chip en draadloze verbindingen, batterijduur en prijs. We bespreken ze stuk voor stuk:

#1 Scherm: verschil in helderheid en Dynamic Island

Het scherm is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van de iPhone, want dat is toch hetgeen waar je het meest naar kijkt. Wat goed is om te weten is dat de iPhone 16e en iPhone 16 in de basis hetzelfde display hebben: 6,1-inch, met ondersteuning voor HDR met OLED-technologie. Maar toch zijn er twee belangrijke verschillen. Allereerst heeft de iPhone 16e een lagere maximale helderheid. Bij de standaardweergave is dat maximaal 800 nits, terwijl dit bij de iPhone 16 1000 nits is. Voor HDR-content gaat een iPhone 16e naar maximaal 1200 nits, versus 2000 nits bij de iPhone 16. Ook de minimale helderheid is anders: dat is bij de iPhone 16 slechts 1 nit. Bij de iPhone 16e geeft Apple deze specificatie niet.

Daarnaast heeft de iPhone 16e een traditionele notch (inkeping bovenaan het scherm), zoals je die kent van de iPhone 13 en iPhone 14. De iPhone 16 daarentegen is uitgerust met het Dynamic Island, waarin allerlei nuttige informatie getoond kan worden en waarmee je ook makkelijker kan multitasken. Dat is dus een functie van het scherm dat je mist op de iPhone 16e.

iPhone 16e iPhone 16 Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Schermformaat 6,1-inch 6,1-inch Resolutie 2532 x 1170; 460ppi 2532 x 1170; 460ppi True Tone ✅ ✅ Kleurweergave Brede kleurweergave P3 Brede kleurweergave P3 Haptic Touch ✅ ✅ Maximale helderheid (standaard) 800 nits 1000 nits Maximale helderheid (HDR) 1200 nits 1600 nits Piekhelderheid (buiten) – 2000 nits Minimale helderheid – 1 nit Inkeping bovenaan Notch Dynamic Island

#2 Design: minder kleuren

Qua algehele design komen de twee modellen overeen. Ze zijn nagenoeg even groot (hoewel er wel een klein verschil is) en het ontwerp is ook gelijk: platte zijkanten van aluminium met afgeronde hoeken en een matglazen achterkant. Het grootste verschil zit hem in de kleuren: de iPhone 16e is er alleen in wit en zwart, terwijl de iPhone 16 er ook nog in ultramarijn, blauwgroen en roze is.

iPhone 16e iPhone 16 Behuizing Aluminium Aluminium Achterkant Matglas Matglas Kleuren – Wit

– Zwart – Wit

– Zwart

– Ultramarijn

– Blauwgroen

– Roze Hoogte 146,7 mm 147,6 mm Breedte 71,5 mm 71,6 mm Diepte 7,8 mm 7,8 mm Gewicht 167 gram 170 gram

#3 Camera: enkele lens, minder opties

Op het gebied van camera zien we tussen de iPhone 16 en iPhone 16e misschien wel de grootste verschillen. Allereerst heeft de iPhone 16e maar een cameralens aan de achterkant, terwijl de iPhone 16 er nog twee heeft. Daardoor kun je met de iPhone 16e geen ultrawijde 0,5x foto’s maken. Wil je dus van een mooi uitgestrekt landschap bij zonsondergang een foto maken, dan zal dat er met de iPhone 16e iets minder spectaculair uit zien. Dat betekent ook dat je wat vaker een stapje naar achteren zal moeten zetten om een bepaald onderwerp net zo goed in beeld te krijgen.

Andere speciale cameramodi moet je ook missen: er is geen filmmodus, macromodus of actiemodus in de iPhone 16e. De fotografische stijlen werken wat minder uitgebreid en ook de portretten zijn niet van de nieuwste generatie. Je leest er nog veel meer over in ons artikel over de iPhone 16e-camera.

iPhone 16e iPhone 16 Lens (achterkant) 48-megapixel Fusion (groothoek) 48-megapixel Fusion (groothoek)

12-megapixel (ultragroothoek) Diafragma f/1.6 (groothoek) f/1.6 (groothoek)

f/2.2 (ultragroothoek) Beeldstabilisatie ✅ ✅ (sensorverschuiving) Optische zoom 1x, 2x 0,5x, 1x, 2x True Tone ✅ (Flash) ✅ (Flash) Photonic Engine ✅ ✅ Deep Fusion ✅ ✅ Slimme HDR ✅ (5) ✅ (5) Portretmodus ✅ (diepteregeling) ✅ (nieuwste generatie met scherpstelling en diepteregeling) Portretbelichting ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ ✅ (nieuwste generatie) Macrofotografie ❌ ✅ Ruimtelijke foto’s en video’s ❌ ✅ Video filmen Tot 4K Dolby Vision Tot 4K Dolby Vision Filmmodus ❌ ✅ Actiemodus ❌ ✅ Slo-mo ✅ ✅ Timelapse ✅ ✅ QuickTake ✅ ✅ (tot 4K) Audiozoom ✅ ✅ Ruimtelijke audio ✅ ✅ Windruisvermindering ✅ ✅ Audiomix ✅ ✅

#4 Chip en draadloze verbindingen: een nieuw modem

De iPhone 16e heeft op het eerste gezicht dezelfde A18-chip als de iPhone 16, maar dat ligt toch iets genuanceerder. De GPU heeft in de iPhone 16e namelijk een core minder, waardoor de grafische kracht iets minder is. Dat zie je onder andere terug in enkele camerafuncties die ontbreken, maar mogelijk ook bij de grafische prestaties van bepaalde games.

Verder heeft de iPhone 16e de eerste modem van Apple zelf: de Apple C1. De C1 huisvest alles rondom draadloze verbindingen: van 5G tot Bluetooth en wifi. De C1-chip is volgens Apple energiezuiniger dan de Qualcomm-chip die Apple voorheen voor het modem gebruikte. Een kanttekening is dat hij qua opties nog niet op gelijke hoogte staat: er zit wifi 6 in (en geen wifi 7 of wifi 6e) en ook andere draadloze technologieën zoals de Ultra Wideband en Thread zijn niet inbegrepen. Met Ultra Wideband kun je extra nauwkeurig naar AirTags zoeken, terwijl de Thread-radio in de iPhone 16 helpt om bepaalde smart home-apparaten te bedienen. Dat mis je dus allemaal bij de iPhone 16e.

#5 Batterijduur: hier wint de iPhone 16e

Qua batterijduur wint de iPhone 16e het overduidelijk van de gewone iPhone 16. Op bepaalde punten presteert hij tot wel 10 uur beter, wat mede komt door de energiezuinige Apple C1-modem. In ons eerdere artikel over de iPhone 16e batterij hebben we meer informatie gedeeld over de batterijduur.

iPhone 16e iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone SE 2022 Video afspelen Tot 26 uur Tot 22 uur Tot 27 uur Tot 15 uur Video streamen Tot 21 uur Tot 18 uur Tot 24 uur Tot 10 uur Audio afspelen Tot 90 uur Tot 80 uur Tot 100 uur Tot 50 uur

Wat nog wel belangrijk is om te vermelden, is dat de iPhone 16e qua oplaadmogelijkheden wel wat achterloopt. MagSafe ontbreekt, evenals ondersteuning voor Qi2. Draadloos opladen gaat daardoor met maximaal 7,5W, wat een stuk langzamer is dan de maximale 25W van de iPhone 16.

#6 Prijs: een lastige afweging

Dat je bij de iPhone 16e minder krijgt, is ook niet zo gek: het toestel is goedkoper dan de iPhone 16. Maar het prijsverschil is niet eens zo heel erg groot, zeker niet als je naar goede aanbiedingen voor een losse iPhone 16 kijkt. Qua adviesprijs is het prijsverschil altijd €250,-, in het voordeel van de iPhone 16e.

Maar zoals gezegd wordt het prijsverschil vaak snel kleiner als je een goede deal scoort voor een losse iPhone 16. In onze prijsvergelijker zie je de actuele prijzen, waardoor het verschil ineens nog maar €130,- is.

Overeenkomsten iPhone 16e vs iPhone 16

Naast de verschillen zijn er ook heel veel overeenkomsten. We noemden hierboven al enkele overeenkomsten, maar er zijn er nog meer. Dit zijn ze in het kort:

Design : Het algehele ontwerp tussen de modellen komt overeen: platte zijkanten, afgeronde hoeken en een matglazen achterkant

: Het algehele ontwerp tussen de modellen komt overeen: platte zijkanten, afgeronde hoeken en een matglazen achterkant Scherm : Qua formaat en schermkwaliteit staan de twee zij aan zij.

: Qua formaat en schermkwaliteit staan de twee zij aan zij. Actieknop : In zowel de iPhone 16e als iPhone 16 vind je de Actieknop.

: In zowel de iPhone 16e als iPhone 16 vind je de Actieknop. Waterbestendigheid : Beide modellen kunnen tot 30 minuten lang 6 meter diep dankzij de IP68-classificatie.

: Beide modellen kunnen tot 30 minuten lang 6 meter diep dankzij de IP68-classificatie. Apple Intelligence : Zowel de iPhone 16e als de iPhone 16 bieden dezelfde functies op het gebied van Apple Intelligence.

: Zowel de iPhone 16e als de iPhone 16 bieden dezelfde functies op het gebied van Apple Intelligence. Gemoedsrust : Onder de noemer Gemoedsrust hebben beide modellen ondersteuning voor sos-noodmelding via satelliet en ongelukdetectie.

: Onder de noemer Gemoedsrust hebben beide modellen ondersteuning voor sos-noodmelding via satelliet en ongelukdetectie. Authenticatie : Ontgrendelen doe je bij beide modellen met Face ID.

: Ontgrendelen doe je bij beide modellen met Face ID. Speakers : Ondersteuning voor ruimtelijke audio en Dolby Atmos op beide modellen aanwezig.

: Ondersteuning voor ruimtelijke audio en Dolby Atmos op beide modellen aanwezig. Sensoren : Er zitten dezelfde sensoren in, zoals gyroscoop, nabijheidssensor en een barometer.

: Er zitten dezelfde sensoren in, zoals gyroscoop, nabijheidssensor en een barometer. Simkaart : Ondersteuning voor dual sim is beschikbaar, met zowel twee actieve eSIM’s als een eSIM en een fysieke nanosim.

: Ondersteuning voor dual sim is beschikbaar, met zowel twee actieve eSIM’s als een eSIM en een fysieke nanosim. Aansluiting: Beide modellen hebben dezelfde usb-c aansluiting met USB 2-snelheden.

Conclusie iPhone 16e vs iPhone 16

We kunnen de iPhone 16e het beste omschrijven als een uitgeklede versie van de iPhone 16. In de basis lijken de twee modellen heel erg op elkaar, met nagenoeg hetzelfde design en scherm, maar op een aantal vlakken zijn er ook veel verschillen. Met name bij de camera en batterijduur vinden we veel verschillen, waarbij de camera in het voordeel van de iPhone 16 is en de batterijduur juist in het voordeel van de iPhone 16e. Wat verder ook opvalt is dat recente vernieuwingen van de iPhones van de afgelopen jaren, schitteren van afwezigheid bij de iPhone 16e. Denk aan MagSafe, de Ultra Wideband-chip, het Dynamic Island en de Cameraregelaar. Dat zijn lang niet allemaal functies die voor elke potentiële iPhone 16e-koper van belang zijn, maar kunnen wel bepalend zijn voor je keuze als je deze functies al wel hebt in je huidige iPhone.

Wat ons betreft biedt de iPhone 16 daardoor meer waar voor zijn geld, zeker als je hem met een goede deal kunt scoren. De iPhone 16e is alleen interessant als je niets om foto’s maken geeft en de batterijduur in combinatie met de iets lagere prijs voor jou het belangrijkst is.

Ga de iPhone 16e kopen als…

…je de voordeligste moderne iPhone van dit moment wil.

…je bijna toch nooit foto’s maakt.

…je de iPhone met de langste batterijduur zoekt, in een compact formaat.

…je toch nooit draadloos oplaadt.

Ga de iPhone 16 los kopen als…

…je de beste iPhone van dit moment wil, voor een betaalbare prijs.

…je functies als MagSafe, Ultra Wideband en het Dynamic Island al op je huidige iPhone hebt of juist wil gebruiken.

…je graag 0,5x foto’s maakt of de nieuwe Cameraregelaar wil gaan gebruiken.

…je best wat meer geld over hebt voor een iPhone. Als je naar een goede deal zoekt, ben je niet eens zoveel geld extra kwijt dan voor een iPhone 16e.

