In deze uitleg vertellen we wat Apple Passkeys zijn en hoe ze wachtwoorden gaan vervangen. Apple kondigde passkeys aan als een nieuwe beveiligingsfunctie tijdens WWDC 2022

Apple Passkeys vervangen wachtwoorden

Passkeys is een functie die op alle platformen moet gaan werken en waarbij je geen wachtwoorden meer nodig hebt. Apple heeft met externe ontwikkelaars, de FIDO Alliance en partners zoals Google en Microsoft gewerkt aan een toekomst zonder wachtwoorden. Passkeys is het resultaat daarvan; ze zijn veiliger en gemakkelijker in gebruik, beloven de betrokken bedrijven. Passkeys is de variant die Apple heeft gekozen, maar bij andere fabrikanten zullen soortgelijke oplossingen te vinden zijn, met dezelfde achterliggende filosofie. Passkeys zijn gebaseerd op de Web Authentication API (WebAuthn). Dit moet je weten over Passkeys.

Wat zijn Passkeys?

Passkeys zijn inloggegevens (‘credentials’) die gebruik maken van cryptografische technieken. Daarbij worden de biometrische functies in je Apple-device gebruikt, namelijk Touch ID en Face ID. Apple liet tijdens de keynote van WWDC zien hoe je makkelijk een account kunt aanmaken en inloggen met alleen je vingerafdruk of een gezichtsscan. Hiervoor heb je wel een app of website nodig die het ondersteunt – en dat is momenteel nog niet het geval. Ontwikkelaars moeten hun apps en websites er namelijk speciaal voor aanpassen.

Zelfs bij apps en websites op niet-Apple-apparaten kun je je met Passkey aanmelden met behulp van je iPhone. Daarbij scan je een QR-code en gebruikt vervolgens Touch ID of Face ID om in te loggen.

Passkeys worden opgeslagen in de iCloud-sleutelhanger en werken zowel op je Mac als op je iPhone, iPad en Apple TV. Ze zijn beveiligd met end-to-end versleuteling.

Hoe werkt Passkey in iOS?

Om te laten zien hoe dit werkt gebruiken we een demo-website. Het inloggen met Passkey werkt op vrijwel dezelfde manier als met een wachtwoord uit de iCloud Sleutelhanger. Je geeft aan met welk account je wilt inloggen en gebruikt Touch ID of Face ID om te bewijzen dat jij het bent. Op de screenshots hieronder kun je zien hoe dit werkt. Je zou ook een fysieke hardwaresleutel kunnen gebruiken. Wil je inloggen op een apparaat dat niet van jou is, dan verschijnt er een QR-code. Je richt dan de camera van je iPhone of iPad op deze QR-code en bevestigt met Touch ID of Face ID dat jij het bent. Je kunt ook Passkeys delen via AirDrop naar een apparaat dat niet van jou is.

Wat maakt Passkeys uniek?

Bij het maken van een passkey wordt er een unieke digitale sleutel gemaakt die alleen werkt voor die ene website. Passkeys maken gebruik van cryptografie met een publieke sleutel. De passkeys zelf worden alleen op het toestel bewaard en niet op een webserver. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van biometrische verificatie, waardoor het systeem minder gevoelig is voor hackers. Zij beschikken immers niet over jouw unieke vingerafdruk of gezichtsscan die alleen lokaal op het toestel kan worden uitgevoerd. Een wachtwoord kan veel gemakkelijker misbruikt worden: ook als het een lang en moeilijk te onthouden wachtwoord is kan het gekopieerd en elders opgeslagen worden. Bij dit systeem kan dat niet.

Waarom zijn Passkeys veilig?

Bij een passkey is phishing niet mogelijk, omdat de sleutel nooit jouw Apple-device verlaat. Hackers kunnen je ook niet verleiden om een passkey te delen op een nagemaakte website, want de passkey is altijd gekoppeld aan een bepaalde app of website. Omdat er niets op een webserver wordt bewaard kunnen ze ook niet uitlekken.

Op welke toestellen vind ik Passkeys?

Passkeys kunnen gebruikt worden op de volgende apparaten, als ze voorzien zijn van de nieuwste software-update (te weten: iOS 16, macOS 13, etc.). Het gaat hier om:

iPhone en iPad: inloggen met Touch ID of Face ID.

Mac: inloggen met Touch ID of Face ID.

Apple TV: inloggen door een QR-code te scannen met je iPhone of iPad.

Apparaten van derden, bijvoorbeeld een Chromebook: inloggen op website door een QR-code te scannen met je iPhone of iPad.

Wanneer kan ik Passkeys gebruiken?

Passkeys maken deel uit van macOS Ventura, iOS 16 en iPadOS 16. In de zomer zullen er diverse beta’s verschijnen.