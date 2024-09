Extra dunne transparante hoesjes voor iPhone 16

Soms wil je gewoon een dun en onopvallend hoesje, zodat je het mooie uiterlijk van je iPhone nog kunt blijven zien, maar wel bescherming hebt. Een dun en transparant hoesje is dan echt wat je zoekt. Je kunt kiezen uit merken zoals Nudient, Spigen, TechProtection en meer. Maar ook dbramante en ZAGG brengen dunne transparante hoesjes uit. Let wel even goed op of er MagSafe-ondersteuning in zit, want dat zorgt dat je hoesje beter blijft hangen op een MagSafe-oplader. Bij de superdunne hoesjes is dat niet nodig, want die blijven door het dunne materiaal wel plakken.