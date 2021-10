De iPhone 13-serie is voorzien van een nieuwe Filmmodus, ook wel Cinematic ode genoemd. Wat kun je hier precies mee en hoe gebruik je het? In deze tip lees je wat de mogelijkheden van de Filmmodus voor de iPhone-camera zijn.

Filmen met de iPhone kan al jaren lang, maar op de iPhone 13-serie is er ook iets nieuws op dit gebied. Er is een speciale Filmmodus op de iPhone, in het Engels ook wel de Cinematic Mode genoemd. Zoals de (Engelse) naam al verklapt, maak je daarmee filmpjes met effecten die vergelijkbaar zijn met de grote films op het witte doek. Je kan met de Filmmodus makkelijker focussen op een persoon of een bepaald object en automatisch van focuspunt veranderen. In deze tip lees je hoe de Filmmodus met de iPhone-camera werkt.

Wat is de Filmmodus op de iPhone 13?

De Cinematic mode laat zich het best omschrijven als een videoversie van de Portretmodus op de iPhone. Waar je bij de Portretmodus een stilstaande foto kan maken waarbij de achtergrond geblurd wordt, maak je bij de Filmmodus een video waarbij de achtergrond geblurd is. Je kan tijdens het filmen ook naadloos overschakelen naar een ander focuspunt, zodat het object of de persoon juist in de voorgrond geblurd is en de achtergrond scherp in beeld verschijnt. Onderstaande gif geeft een eenvoudige impressie van hoe de filmmodus er in de praktijk uit ziet.

Je kunt daarmee en extra dramatisch effect aan je filmpjes toevoegen met subtiele overgangen in scherptediepte. Maar je kunt de filmmodus ook gebruiken als je een filmpje wil maken zonder overgang, waarbij alleen telkens de achtergrond geblurd is.

Welke toestellen zijn geschikt voor de Cinematic mode?

Alle iPhone 13-modellen werken met de Filmmodus voor de camera:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

De Filmmodus kan je gebruiken bij zowel de achterste als voorste camera. Hou er wel rekening mee dat de resolutie altijd 1080p is met een framerate van 30 beelden per seconde in Dolby Vision HDR.

Filmmodus gebruiken op de iPhone

Om een video te maken met dit effect, volg je deze stappen:

Open de Camera-app op de iPhone. Veeg twee keer naar rechts om naar het de modus Film te gaan (tussen Video en Slowmotion). Breng het te filmen object in beeld en tik er eventueel op om scherp te stellen. Tik op de rode opnameknop om te beginnen met filmen. Tijdens het filmen kun je de camera bewegen om ergens anders automatisch op scherp te stellen. Je kunt dit ook handmatig doen door tijdens het filmen ergens op te tikken.

Tijdens het filmen heb je nog een paar knoppen tot je beschikking. Tik eerst op het pijltje (^ staand of liggend) om meer opties te krijgen:

Met de F-knop pas je de diepteregeling aan en bepaal je hoe sterk het geblurde effect is.

Met de 1X-knop op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max kun je schakelen naar de telelens voor 3X in zoomen.

Met de +–knop kun je de belichting bijstellen.

Flitser gebruiken? Tik dan op het bliksemschichtje.

Filmmodus bewerken

Je kan achteraf het effect van de filmmodus nog bijwerken. Je kan zowel de sterkte van het effect wijzigen als het focuspunt aanpassen. Het bewerken werkt zo:

Open de video en tik op Wijzig. Met de F-knop pas je de diepteregeling aan. Tik hierop en versleep de regelaar om het effect te versterken of verzwakken. Onderaan onder de tijdbalk zie je een stippellijntje met daarop gele stipjes. Deze geven aan op welke punten je handmatig gefocust hebt. Zie je geen stipjes, dan is er in de video automatisch gefocust op bepaalde punten. Scroll naar het juiste deel in de video en tik in de voorbeeldweergave op het deel waar je scherp wil stellen. Er wordt een geel stipje aan de tijdbalk toegevoegd. Je kan zo vaak als je wil focuspunten toevoegen. Toch niet tevreden, tik dan onderaan in de tijdlijn opnieuw op een stipje en daarna op het prullenbakje. Je kan ook op het gele vierkantje bovenaan tikken om te wisselen tussen de automatische en handmatige focus.

Behalve op de iPhone 13 zelf, kun je bewerkingen in de Filmmodus ook doen op de iPhone XS en nieuwer, iPad Pro 2018 en nieuwer, iPad Air 2019 en nieuwer en iPad mini 2019 en nieuwer.