Met Spotlight op iPhone en iPad kun je snel apps opstarten, bestanden en e-mail zoeken en informatie binnen apps opvragen. Alles over Spotlight gebruiken in iOS lees je hier.

Met Spotlight kun je je iPhone of iPad razendsnel doorzoeken. Vul ‘anwb’ in en je krijgt alle apps, e-mailberichten, adressen en andere informatie te zien waarin het woord voorkomt. Haal alles uit de Spotlight-functie met deze tips, zodat je snel kunt zoeken op de iPhone en iPad.

Spotlight openen: zoeken op iPhone

Je kunt Spotlight op twee manieren openen:

Door op het eerste beginscherm naar rechts te vegen en op de zoekbalk te tikken.

Door vanaf het midden van het scherm omlaag te vegen.

Let op dat je niet vanaf de bovenrand veegt, want dan verschijnen de meldingen in beeld. Veeg je vanaf het midden van het scherm omlaag, dan verschijnt er een zoekvak, zoals op de afbeelding hieronder. Voer je zoekopdracht in en je krijgt razendsnel een lijstje met relevante zoekresultaten.

Snel apps starten Spotlight

In Spotlight kun je elke gewenste zoekopdracht invoeren, maar de functie is vooral erg handig voor het snel starten van apps. Je hoeft niet te bladeren naar het juiste appicoontje, maar vult meteen in wat je zoekt. In de zoekresultaten zie je ook meteen als de app in een bepaalde folder staat.

Wil je iemand bellen, dan kun je met één vingerbeweging Spotlight tevoorschijn halen en de naam van de contactpersoon intikken. Bij de normale werkwijze (Telefoon-app starten, naar tabblad Contactpersonen gaan, naam intikken) moet je veel meer handelingen uitvoeren.

Zoeken binnen apps met Spotlight

Voer je een zoekopdracht in in Spotlight, dan wordt er ook gezocht binnen apps zoals Mail en Notities. Spotlight kan ook apps van externe ontwikkelaars op je iPhone doorzoeken. Als apps hiervoor aangepast zijn, gaat Spotlight ook naar de ingevulde zoekterm binnen apps zoeken. Zoek je bijvoorbeeld naar een film of acteur, dan worden ook de apps van IMDb en Netflix onderzocht. Dit geldt ook voor berichten die je via Berichten, WhatsApp of Telegram hebt verstuurd. Het doorzoeken van apps maakt Spotlight een stuk veelzijdiger.

Vind je dat Spotlight te veel apps doorzoekt waardoor je veel te veel resultaten te zien krijgt? Dan kun je het doorzoeken van bepaalde apps ook uitschakelen.

Info zoeken met Spotlight

Levert je zoekopdracht te weinig resultaten op, dan kun je met Spotlight ook zoeken op het web of in Wikipedia. Spotlight geeft direct websitesuggesties en een link naar de Wikipedia-pagina over de desbetreffende zoekterm.

Helemaal onderaan vind je bovendien nog knoppen om het zoekwoord op het web op te zoeken, in de App Store of de Kaarten-app. Wil je meer achtergrondinformatie over een bepaald onderwerp, dan kun je je vraag natuurlijk ook aan Siri stellen. Je start Siri door de homeknop of de zijknop van je iPhone enkele seconden ingedrukt te houden, maar je kan je zoekopdracht in Spotlight ook meteen aan Siri stellen. Hierdoor kun je Siri gebruiken door te typen.

Bekijk ook Siri-vragen typen zonder te praten op iPhone, iPad en Mac Met Siri kun je ook vragen intypen zonder te praten. We leggen in deze tip uit hoe het intikken van Siri-vragen werkt op de iPhone, iPad en Mac zodat je geluidloos je vragen kunt stellen.

Rekenen met Spotlight

Een andere handige optie in Spotlight is dat je rechtstreeks in Spotlight berekeningen kan maken en valuta kan omrekenen. Wat er allemaal mogelijk is met berekeningen lees je in onderstaande tip.

Bekijk ook Valuta en eenheden omrekenen zonder speciale apps Je kan met Spotlight eenheden en valuta omrekenen, waardoor je geen app nodig hebt. In deze tip lees je wat de mogelijkheden voor Spotlight zijn wat betreft omrekeningen.

Proactieve Siri in Spotlight

In Spotlight vind je proactieve Siri. Nog voordat je een zoekterm ingevuld hebt, geeft Siri al enkele suggesties van apps, contacten en locaties die op dat moment handig zijn voor jou. Eventueel kun je dit uitschakelen. Hoe dat moet lees je in onderstaande tip.

Bekijk ook Zo werkt proactieve Siri op de iPhone en iPad Proactieve Siri is de laatste jaren nog slimmer geworden. Lees hier hoe je suggesties krijgt voor apps, contacten en routines. Siri leert van je gedrag en probeert suggesties te geven voor activiteiten die je zou willen doen. Je leest hier alles over de mogelijkheden van deze slimme Siri-functie.

Spotlight instellingen aanpassen

Je kunt zelf kiezen of Siri suggesties in Spotlight mag tonen:

Open de Instellingen-app. Ga naar Siri en zoeken. Zet de schakelaar uit bij Suggesties in Zoeken en eventueel ook de schakelaar van Suggesties in Zoek op.

Eventueel kun je voor specifieke apps aangeven dat deze niet met Siri of in Spotlight doorzocht moeten worden. Zo hou je Spotlight opgeruimd.

Bekijk ook Zo hou je Spotlight opgeruimd op je iPhone en iPad Is Spotlight bij jou ook altijd een zooitje en kost het tijd om het juiste mailtje of bestand te vinden, omdat al die andere apps er tussendoor staan? Dit kun je heel eenvoudig oplossen door Spotlight alleen in de apps te laten zoeken die je gebruikt. In deze tip leggen we je uit wat je hiervoor moet doen.

