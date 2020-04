Gegevens overzetten naar je nieuwe iPhone: zo werkt het

Ben je overgestapt naar een nieuwe iPhone ? Gefeliciteerd! Maar hoe zet je alle gegevens veilig over? Dat vertellen we je in dit artikel. We laten je ook zien hoe de nieuwe iPhone-migratie werkt.

iPhone gegevens overzetten

Heb je een nieuwe iPhone gekocht, bijvoorbeeld een iPhone SE 2020 of iPhone 11 Pro? Dan wil je al je bestanden, contacten, foto’s en andere gegevens van je oude toestel meenemen. Dat kan! Zeker als je voorheen een iPhone gebruikte is het gemakkelijk om over te stappen. Gebruikte je een Android-toestel, dan kun je met een speciale app heel gemakkelijk overstappen van Android naar iPhone. Je iPhone gegevens overzetten van data kan op vier manieren:

#1 iPhone overzetten met iCloud

Het overzetten van je gegevens via iCloud is een handige en snelle manier om al je iPhone gegevens over te zetten. Met deze methode heb je geen computer nodig om al je data over te zetten naar je nieuwe iPhone. Hou er wel rekening mee dat je genoeg iCloud-opslag nodig hebt om backups te kunnen maken.

Eerst maak je een recente backup of je controleert of deze al beschikbaar is:

Open de Instellingen-app op je oude iPhone. Tik bovenin het scherm op je Apple ID. Kies je oude iPhone in de lijst. Tik op iCloud-reservekopie. Check of er een recente iCloud-backup is gemaakt of tik op Maak nu reservekopie.

Vervolgens ga je de nieuwe iPhone instellen:

Pak de nieuwe iPhone en plaats de simkaart. Zet het toestel aan zodat de tekst ‘Hallo’ verschijnt. Leg de nieuwe iPhone in de buurt van je huidige model. Op je huidige iPhone verschijnt het Begin Direct-scherm. Op het scherm van je huidige iPhone staat welk Apple ID gebruikt wordt om je nieuwe iPhone in te richten. Controleer het Apple ID en tik op Ga door. Er wordt een animatie getoond op het nieuwe model. Richt de camera van je huidige model op de animatie.

Voer de toegangscode van je huidige iPhone in op je nieuwe apparaat en volg de instructies om Face ID of Touch ID in te stellen. Voer het wachtwoord van je Apple ID in op je nieuwe apparaat. Kies voor de optie om je gegevens over te zetten vanaf iCloud. Dit kan zo’n 15 minuten duren. Kies de juiste backup en volg de verdere stappen om het overzetten af te ronden.

#2 iPhone gegevens lokaal overzetten (iPhone-migratie)

Je kan ook gegevens lokaal overzetten via de iPhone-migratie. Met deze functie kun je via een directe (draadloze) verbinding tussen je oude en nieuwe apparaat alle data overzetten. Het voordeel van deze optie is dat je je geen zorgen hoeft te maken om voldoende iCloud-opslag. Hou er rekening mee dat beide apparaten moeten beschikken over iOS 12.4 of nieuwer, ook je oudere iPhone. Is je oudere iPhone niet geschikt voor iOS 12.4 of nieuwer, kies dan één van de andere opties in dit artikel.

Volg deze stappen om je gegevens lokaal over te zetten:

Pak de nieuwe iPhone en plaats de simkaart. Zet het toestel aan zodat de tekst ‘Hallo’ verschijnt. Leg de nieuwe iPhone in de buurt van je huidige model. Op je huidige iPhone verschijnt het Begin Direct-scherm. Op het scherm van je huidige iPhone staat welk Apple ID gebruikt wordt om je nieuwe iPhone in te richten. Controleer het Apple ID en tik op Ga door. Er wordt een animatie getoond op het nieuwe model. Richt de camera van je huidige model op de animatie. Voer de toegangscode van je huidige iPhone in op je nieuwe apparaat en volg de instructies om Face ID of Touch ID in te stellen. Kies voor de optie Zet over vanaf iPhone. Er wordt een directe draadloze verbinding gelegd en al je gegevens worden overgezet.

Volg de stappen om instellingen van Apple Pay, Siri en meer over te zetten. Je krijgt ook de vraag of je je Apple Watch-gegevens wil overzetten naar het nieuwe toestel. Wacht totdat de configuratie voltooid is. Afhankelijk van de hoeveelheid data kan het tien minuten tot anderhalf uur duren voordat alles overgezet is.

Alle data wordt overgezet en de apps worden uit de App Store gedownload. Je moet daarom wel een actieve internetverbinding hebben om het instellen te kunnen voltooien.

Behalve een draadloze verbinding, kun je bij stap 1 ook de twee iPhones via een bedrade verbinding met elkaar koppelen. Je hebt hiervoor twee accessoires nodig: een Lightning-naar-USB-C-camera-adapter (€45) en een Lightning-naar-USB-kabel (€25, standaard meegeleverd). Gebruik je een bedrade verbinding, dan gaat het overzetten een stuk sneller.

#3 iPhone overzetten met iTunes of de Finder

Het overzetten van je gegevens via iTunes of de Finder (vanaf macOS Catalina) is een snelle en veilige methode. Hierbij kan eigenlijk niets misgaan. Je hebt alleen een Mac of Windows-computer nodig. Op de Mac gebruik je de nieuwste versie van iTunes of vanaf macOS Catalina de Finder. Op Windows heb je ook iTunes nodig. Daarnaast heb je natuurlijk je nieuwe en oude iPhone bij de hand en een Lightning-kabel.

Zo kun je de gegevens overzetten via iTunes of de Finder:

Sluit je oude iPhone aan op een Mac of Windows-pc. Open iTunes en selecteer de iPhone door op het icoontje te klikken. Op een Mac met macOS Catalina of nieuwer open je de Finder en selecteer je in de navigatiekolom je aangesloten iPhone. Op het tabblad Algemeen klik je op Versleutel lokale reservekopieën. Klik op Maak reservekopie en wacht een paar minuten tot het is gelukt. Klik op Beheer reservekopieën (of op iTunes via Voorkeuren > Apparaten) om te controleren of de backup is gemaakt.

Het versleutelen van de reservekopie in stap 3 is niet noodzakelijk, maar het zorgt er wel voor dat al je gegevens van HomeKit, Gezondheid en dergelijke beveiligd worden bewaard. Zo weet je zeker dat álles in de backup zit. Wil je meer hulp bij het maken van een lokale backup in iTunes en de Finder, lees dan ons aparte artikel.

Vervolgens ga je de nieuwe iPhone instellen:

Pak de nieuwe iPhone en plaats de simkaart. Zet het toestel aan zodat de tekst ‘Hallo’ verschijnt. Volg de stappen totdat Zet terug via Mac of pc verschijnt. Sluit de nieuwe iPhone aan op de computer, open iTunes of de Finder en selecteer je nieuwe iPhone. Klik op Zet reservekopie terug en kies de zojuist gemaakte backup. Vul het wachtwoord van de versleutelde backup in en wacht tot de gegevens zijn overgezet.

Het kan wel een tijdje duren voordat alle gegevens zijn overgezet vanuit de computer. Vervolgens voltooi je de installatie op de nieuwe iPhone. Zo moet je op de iPhone nog Face ID of Touch ID instellen.

#4 Alternatief: iMazing

In plaats van de oplossingen van Apple kun je ook gebruik maken van tools van derden. Een veelgebruikte tool is die van iMazing. Het grote voordeel daarvan is dat je zelf kunt kiezen welke data je wilt overzetten, terwijl bij Apple alles wordt meegenomen. Ook werkt iMazing bij eerdere iOS-versies. De tool maakt altijd een backup, voor als er iets misgaat.

Een stappenplan van iMazing vind je hier.

Toe aan een nieuwe iPhone? Bekijk dan ons overzicht met de nieuwkomers van dit jaar!