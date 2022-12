De iPhone 14-serie biedt iets nieuws: SOS-communicatie via satellieten. Wat maakt deze functie bijzonder en hoe werkt het? Je leest het in deze tip.

Het is één van de originelere functies van de nieuwste iPhones: satellietcommunicatie. Zelfs als je geen mobiel bereik hebt, kun je in noodsituaties alsnog een oproep doen voor hulp. Bevind je je graag in de natuur ver van de bewoonde wereld, dan kan het zomaar nog eens van pas komen.

Hoe plaatst je iPhone een SOS-noodmelding met satellieten?

Je iPhone zal tijdens een SOS-noodmelding in eerste instantie proberen contact te leggen via het mobiele netwerk. Is dat niet mogelijk, dan zal het toestel proberen een directe verbinding met een satelliet te leggen. Het sturen van een bericht kan tot 15 secondes duren als de lucht en het zicht op de horizon onbelemmerd is. Is dat niet het geval, dan kan het langer dan een minuut duren. Hoe langer het bericht, des te langer het kan duren.

Deze functie kan ook automatisch worden ingeschakeld als je in een auto-ongeluk terechtkomt. De iPhone 14 crashdetectie werkt dus samen met SOS-noodmeldingen, ook via satellieten.

Waar werkt het?

Momenteel kun je vanuit Nederland en België deze functie niet gebruiken. Je kunt dus alleen een gewone oproep doen via het mobiele netwerk, wat gelukkig meestal ook gewoon mogelijk is. Momenteel werkt het in deze landen:

Verenigde Staten

Canada

Verenigd Koninkrijk

Ierland

Frankrijk

Duitsland

Voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten verwijzen we je graag door naar onze uitlegpagina over iPhone satellietcommunicatie.

Demonstratie van SOS-noodmelding plaatsen met satellieten

Apple biedt een demonstratie aan voor SOS-noodmeldingen via satellieten. Hierin simuleer je op je iPhone de situatie waarin je geen mobiel bereik hebt en wel noodhulp nodig hebt. Hiervoor wordt zelfs tijdelijk je mobiele verbinding echt uitgeschakeld tot je de demo afsluit. De demo is alleen beschikbaar als je het probeert in een land waar de functie wordt ondersteund. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app op je iPhone.

Ga naar het SOS-noodmelding-menu en scrol helemaal naar beneden.

Tik op Probeer demo uit. Niet zichtbaar? Het komt pas tevoorschijn als je je in een land bevindt waar de functie wordt ondersteund.

Een speciale demo-app wordt geopend. Je ziet een uitleg over wat de functie inhoudt. Tik een paar keer op Volgende.

Schakel je mobiele data uit als hierom wordt gevraagd.

Volg de stappen op het scherm. Je moet bijvoorbeeld je iPhone omhoog wijzen en met de satelliet mee bewegen.

Verlies je de verbinding? Dan geeft de iPhone stappen om de verbinding weer te herstellen. Probeer dit te vermijden om tijd en energie te besparen.

Eenmaal verbonden met de satelliet kun je berichten sturen. Let wel: het is belangrijk om altijd verbonden te blijven met de satelliet. Haal dus niet je iPhone weg uit zijn positie. Je kunt ‘chatten’ met hulpverleners, maar houd de berichten kort. Bovenaan het chatgesprek vind je een visualisatie van de satelliet zodat je makkelijk kunt meebewegen.

In de chat geef je aan wat er aan de hand is. Wees kort en bondig. Zeg kort wat er aan de hand is en waar je bent. Het bericht sturen kan even duren afhankelijk van hoe goed de verbinding is.

Je kunt de demo altijd stoppen via de knop rechts bovenin. De mobiele verbinding wordt daarna automatisch weer ingeschakeld. Eventuele gemiste notificaties ontvang je vanzelf.

Voor hulpverleners kan het handig zijn om jouw medische ID te bekijken. In onze tip lees je hoe je de medische ID op je iPhone kunt instellen.