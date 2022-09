In deze gids lees je alles wat je moet weten over het always-on scherm op de iPhone. Welke iPhones hebben het, wat is het nut, hoe werkt het en wat is de impact op de batterij?

Apple is met het always-on scherm op de iPhone vrij laat van de partij, want vrijwel alle concurrenten hadden al een dergelijke functie. Maar toch heeft Apple’s versie wat mogelijkheden die je bij andere merken niet hebt. Zo is het scherm nog erg goed leesbaar en blijven kleuren intact met de always-on stand.

Welke iPhone modellen hebben een always-on display?

Omdat always-on nog een relatief nieuwe techniek is op de iPhone, zijn er weinig modellen die dit ondersteunen. Dit zijn ze:

We verwachten dat Apple deze functie exclusief houdt voor de Pro-modellen. Dat betekent dat de gewone iPhone 15 die we in 2023 verwachten geen ondersteuning krijgt. Alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max worden voorzien van dit scherm.

Wat is het nut van always-on op de iPhone?

Kort gezegd is het nut van een always-on scherm dat je altijd even naar je iPhone kunt kijken voor de tijd of je meldingen. Daarnaast kun je ook altijd bekijken wat de widgets op je toegangsscherm laten zien. Zo heb je de belangrijkste informatie sneller binnen handbereik en hoef je er niet voor op het scherm te tikken. Tegelijkertijd blijft je wallpaper mooi in kleur getoond.

Bij iPhones zonder always-on scherm moet je altijd op het scherm tikken om deze te activeren. Dat is meestal ook niet zo’n probleem, dus het always-on scherm is voor veel mensen meer een nice to have dan een must have. Op dit moment kunnen apps van derden nog geen gebruik maken van het always-on scherm, maar Apple heeft een paar eigen apps wel ondersteuning gegeven.

Apple heeft extra functies toegevoegd aan het always-on scherm op de iPhone. Zo kun je tijdens het navigeren altijd je instructies op het scherm zien zonder dat je hele scherm hiervoor aan hoeft te staan. Als je de Apple TV Remote-app op je iPhone gebruikt, blijft deze ook actief als je het toestel weglegt. Ook de Dictafoon-app en Telefoon-app hebben een speciale always-on-stand.

Bekijk ook De vijf voordelen van always-on op de iPhone 14 Pro (en ook wat nadelen) Na jaren wachten is het moment daar: de iPhone 14 Pro heeft een always-on-scherm! Het is vergelijkbaar met de Apple Watch. Maar wat heb je hieraan en wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe werkt een always-on scherm?

Kun je niet gewoon een always-on functie toevoegen aan alle iPhones? Waarom hebben alleen de bovenstaande modellen er ondersteuning voor? Dat leggen we je uit.

Als een scherm aan staat, moeten de pixels op het scherm worden ververst om bewegende onderdelen goed te tonen. Hoe hoger deze verversing, des te soepeler de beweging eruit kan zien. Dit kost echter wel energie. Daarom is het ook belangrijk dat een scherm een lage verversing kan hebben. Apple heeft in de eerder genoemde modellen een speciaal scherm ingebouwd met de mogelijkheid om slechts 1 keer per seconde (1 Hz) te verversen. Bij normaal gebruik ligt deze verversing tussen de 10 Hz en 120 Hz.

Het is niet zo dat ieder scherm zomaar slechts 1 keer per seconde kan verversen. Daar is speciale technologie voor nodig. Dat wordt LTPO genoemd. Ook het Apple Watch always-on scherm gebruikt deze techniek. Kortom: een always-on scherm kan pas zuinig zijn als de pixels niet te vaak worden ververst en er is speciale techniek nodig om dit te bereiken.

Dat Apple ervoor kiest om het alleen in de Pro-modellen te gebruiken, is natuurlijk een strategische keuze om mensen over te halen dit model te kopen in plaats van het goedkopere standaardmodel.

Bekijk ook Zo werkt Always On op de Apple Watch (Altijd Aan) In de Apple Watch Series 5 en nieuwer vind je een Always On-scherm. Hiermee blijft het scherm altijd ingeschakeld, maar wordt wel gedimd. Lees hier alles over de Always On-functie: hoe je het gebruikt en hoe je voorkomt dat anderen privacy-gevoelige informatie te zien krijgen.

Hoeveel impact heeft always-on op de batterij?

Uit de eerste hands-on ervaringen met de iPhone 14 Pro blijkt dat het always-on scherm wel wat impact kan hebben op de batterijduur, maar het is geen drastisch verschil. Het is lastig om precies te zeggen hoeveel impact het heeft, want de batterijduur van je iPhone is extreem afhankelijk van heel veel factoren die je niet altijd zelf onder controle hebt.

Dankzij de verversing van 1 Hz is de impact van het always-on display laag. Toch is het onvermijdelijk dat het altijd wat energie verbruikt. Je kunt daarom ook het always-on scherm van de iPhone uitschakelen. Dat is één van de tips om de iPhone batterijduur langer te maken.

Bekijk ook 30 tips om je iPhone-batterijduur te verlengen Met deze 30 tips gaat de batterij van je iPhone en iPad langer mee. Allerlei batterijbesparende tips waar je misschien nog nooit aan had gedacht - van pushberichten uitschakelen tot netwerkinstellingen herstellen.

Always-on uitschakelen op de iPhone

Heb je besloten dat je het always-on scherm op de iPhone wil uitschakelen? Dat kan via de instellingen van je toestel. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app. Ga naar het Scherm en helderheid-menu. Zet de schakelaar bij Always on uit.

Het always-on display is uniek voor de nieuwste Pro-modellen. Een andere eyecatcher is het Dynamic Island. Dit is de zwarte pilvormige balk bovenin het scherm. Meer weten over deze balk en de functies ervan? Bekijk dan onze Dynamic Island gids.