Memoji Stickers

iMessage-stickers plakken doen we graag, maar ze zijn vaak wat algemeen. Met Memoji Stickers kun je je berichten wat persoonlijker maken, door een knipoog of hartjes te sturen in de vorm van een poppetje die (enigszins) op je lijkt. Dit is vergelijkbaar met Bitmoji, waarmee je ook stickers van jezelf kunt maken. Ze worden automatisch gemaakt voor alle Memoji die je van jezelf hebt gemaakt. Van kusjes tot huilen: met de stickerpakketten heb je een extra reden om de Memoji te gebruiken.

Zo kun je Memoji Stickers gebruiken

Het gebruik van deze stickers is eenvoudig, en je hebt geen extra apps nodig. Dat is bij vergelijkbare diensten zoals Bitmoji wel het geval.

Open de Berichten-app en kies een bericht. Tik op het tekstveld. Tik op het Memoji Sticker-icoon (naast het aap-icoon).

Kies het gewenste Animoji-karakter of kies de Memoji. Schuif het venster omhoog om alle stickers te zien. Tik op de sticker die je wilt gebruiken.

Je kunt deze stickers, net als onder andere de standaard koe, robot en muis ook over praatballonnen plakken. Dat kan handig zijn om duidelijk te maken op welk bericht je reageert.

In vergelijking met Bitmoji heb je wel wat minder keuze uit gezichtsuitdrukkingen, maar er is één groot voordeel: het zit volledig geïntegreerd in iOS en iPadOS. Je kunt de Memoji Stickers dus ook gebruiken in andere berichten-apps zoals WhatsApp.

Ben je de Memoji Stickers helemaal zat, omdat ze op allerlei plekken op je iPhone opduiken? Je kunt te verbergen op het toetsenbord en in de iMessage-app. Hoe dat moet lees je in onze tip over Memoji gebruiken op iPhone en iPad.

Bekijk ook Memoji maken en gebruiken: zo werkt het Met Memoji maak je een eigen versie van jezelf, die reageert op bewegingen van je gezicht. Lees hier hoe je Memoji maakt en gebruikt in iOS 12.

Memoji Stickers gebruiken in andere apps

Je hebt vanuit andere apps ook toegang tot de stickers. Hiervoor open je het emoji-toetsenbord op de iPhone of iPad, waarna je opzij veegt. De stickers bevinden zich links van de emoji-symbolen.

Hieronder zie je het gebruik van Memoji Stickers in WhatsApp, waarbij je ook nog filters kunt toepassen:

