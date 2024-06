Dit zijn de leukste: welke geheime verbeteringen kent iOS 18 allemaal? In dit artikel hebben we leuke kleine ontdekkingen en details van iOS 18 voor je verzameld. Deze lijst werken we de komende maanden bij als er nog meer nieuwe ontdekkingen gedaan zijn!

Naast de belangrijkste nieuwe functies van iOS 18, biedt de aankomende iPhone-update nog veel meer handige kleine verbeteringen. Apple staat erom bekend dat ze op de details letten en het zijn juist deze iOS 18-details die de update aantrekkelijk maken. In iOS 18 vinden we namelijk weer talloze kleine details waar we al jaren op hebben gewacht, maar ook nieuwe functies waar we zelf nooit aan gedacht zouden hebben. In deze round-up hebben we 18 nieuwe ontdekkingen en geheime verbeteringen van iOS 18 voor je verzameld en de komende tijd zullen dit er nog veel meer worden.

#1 Animatie bij indrukken van knoppen

Apple heeft een grappige nieuwe animatie toegevoegd bij het indrukken van de knoppen. Als je de volumeknoppen of de zijknop indrukt, zie je dat een deel van de zwarte schermrand zogenaamd ingedrukt wordt. Vermoedelijk voegt Apple dit toe vanwege aankomende niet fysiek indrukbare knoppen op de iPhone 16-modellen of vanwege de extra dunne schermrand. Het is in ieder geval een erg leuke animatie.

#2 Makkelijker formaat widgets aanpassen

Toen Apple in iOS 14 de widgets voor het beginscherm toevoegde, beloofde Apple ook dat het mogelijk zou worden om het formaat van een bestaande widget te verwijderen. Dat werkte echter nooit goed, waardoor Apple als workaround adviseerde om je huidige widget te verwijderen en het nieuwe gewenste formaat toe te voegen. Al die tijd was dit de enige manier om het formaat van een widget aan te passen, maar in iOS 18 verandert dit eindelijk. Door een widget ingedrukt te houden, kun je wisselen tussen een van de drie formaten. Je hoeft dan dus niet meer je huidige widget te verwijderen.

#3 Nieuwe batterijlimieten op iPhone 15-modellen

Op de iPhone 15-modellen kun je een batterijlimiet instellen, waardoor je iPhone nooit verder opgeladen wordt dan 80%. Zo blijft de levensduur van de batterij behouden. In iOS 18 kun je nu zelf bepalen wat dit oplaadlimiet is: 80%, 85%, 90% of 95%. Als 80% voor jou dus net te weinig is, maar je hebt de volle 100% niet nodig, kun je hem dus naar eigen wens op 90% zetten.

#4 Waarschuwing bij aansluiten langzame oplader

Als je je iPhone gaat opladen met een hele langzame oplader, krijg je daar een waarschuwing van in de Batterij-sectie van de Instellingen-app. In de grafiek zie je oranje delen die aangeven dat de iPhone opgeladen werd met een langzamere oplader. Ook zie je daarboven een waarschuwing staan. Tik je daarop, dan stuurt de iPhone je door naar een nog niet bestaand supportartikel op de Apple-website.

#5 Apple ID is Apple Account

Deze wijziging ging al rond in het geruchtencircuit: Apple ID is tegenwoordig Apple Account. Dat zie je vooral in de Instellingen-app en als je de iPhone voor het eerst instelt. Het lijkt slechts een marketingwijziging te zijn, want het ‘nieuwe’ Apple Account biedt niet meer mogelijkheden dan het huidige Apple ID.

#6 Accounts met Log in met Apple delen met gezinsleden

Internetaccounts die je aangemaakt hebt met Log in met Apple, zijn vanaf iOS 18 ook te delen met het gezin. In de Wachtwoorden-app verschijnen de accounts die je met je Apple ID (nu Apple Account) aangemaakt hebt tussen je andere inloggegevens met een gewoon gebruikersnaam en wachtwoord. Net als ieder ander onderdeel kun je dergelijke accounts delen met de functie Gezinswachtwoorden.

#7 QR-code aanmaken voor wifi-netwerk

De nieuwe Wachtwoorden-app biedt ook een mogelijkheid om meteen inzicht te krijgen in alle wifi-netwerken waar je de inloggegevens van hebt. Bovendien kan je daar ook makkelijk een QR-code van bekijken, zodat anderen deze kunnen scannen om verbinding te maken met het netwerk. Je hebt dan dus geen andere websites of externe tools meer nodig om zelf zo’n QR-code aan te maken. Lees ook onze tip over een wifi-wachtwoord delen met een QR-code.

#8 Verbeterde Rekenmachine-app

De Rekenmachine-app (nu ineens Calculator-app genoemd in de eerste beta van iOS 18) biedt ook veel vernieuwingen. Zo worden ingevoerde berekeningen uitgeschreven (dus met bijvoorbeeld het plusteken) en zie je boven de uitkomst ook je ingevoerde berekening staan. Er is ook een menu waarin je al je eerdere uitgevoerde berekeningen kan bekijken.

#9 Nieuwe videospeler voor filmpjes in Foto’s-app

Stoorde jij je ook altijd aan de videospeler voor je eigen filmpjes in de Foto’s-app? Deze was altijd lastig te bedienen via een miniatuur onderaan. Als je in een filmpje terug of vooruit wilde spoelen, is dat altijd een heel gedoe. In iOS 18 worden filmpjes gewoon afgespeeld met een videospeler die veel meer weg heeft van de standaard videospeler op de iPhone. Je kan daardoor veel makkelijker door een video scrubben.

#10 Nieuwe categorieën voor filters in Foto’s-app

De Foto’s-app heeft ook allerlei nieuwe categorieën die je kan gebruiken als een soort filters voor je fotobibliotheek. Scroll je helemaal naar onderen, dan kom je bij de sectie Andere. Tik daarop en je ziet welke categorieen er allemaal zijn, zoals foto’s met een handschrift, foto’s met ontvangstbewijzen (bijvoorbeeld foto’s van bonnetjes) en foto’s met illustraties of QR-codes. Weet je bijvoorbeeld dat er ergens in je fotobibliotheek een foto staat van een handgeschreven recept van je moeder, dan filter je op deze manier gewoon naar de categorie Handschrift om de foto sneller te vinden.

#11 Muziek-app: vernieuwde knoppen voor shuffle en meer

De Muziek-app kreeg weinig aandacht tijdens Apple’s WWDC-presentatie, maar toch hebben we nog wat kleine aanpassingen ontdekt. Apple heeft de knoppen voor het shufflen, opnieuw afspelen en oneindig afspelen van muziek opnieuw ontworpen en een stuk groter gemaakt. In plaats van drie kleinere knopjes rechtsboven je muziekwachtrij, staan ze nu prominent bovenaan op dezelfde pagina. Je moet dus wel nog steeds eerst naar je muziekwachtrij gaan, maar daarna zijn ze makkelijker te herkennen.

#12 CarPlay: afbeeldingen bij meldingen van nieuwe berichten

CarPlay is ook een onderdeel dat weinig besproken is bij de presentatie van iOS 18, maar toch zijn er wat verbeteringen. Een wat ons betreft kleine maar handige toevoeging is dat je nu foto’s van contacten ziet in meldingen als zij jou een berichtje sturen, bijvoorbeeld via iMessage. Dit is net zoals de foto’s die je in meldingen ziet op je iPhone, ook van apps als iMessage en WhatsApp. Zo herken je sneller van wie het berichtje afkomstig is en hou je daarna sneller je ogen weer op de weg.

#13 Breedte van de zaklamp instellen

De zaklamp heeft wat nieuwe mogelijkheden, op de iPhone 14-modellen en nieuwer. Je kan namelijk niet alleen de helderheid van de zaklamp, maar ook de breedte van het licht instellen. Dit gaat via een nieuwe weergave, waar naast een verticaal balkje voor de lichtsterkte ook een horizontaal balkje voor de lichtbreedte te zien is.

#14 Weer-app toont werk- en thuislocatie

De Weer-app laat nu ook zien wat het weer is op je thuis- en werklocatie. Je herkent de locatie duidelijk aan het label in het weeroverzicht van al je opgeslagen locaties, dus je ziet daardoor in een oogopslag wat het weer op de voor jou belangrijke locaties doet.

#15 Apps verbergen

In ons artikel met de beste iOS 18-functies bespraken we al de mogelijkheid om apps te vergrendelen met Face ID of Touch ID, maar je kan nog een stap verder gaan. Je kan namelijk ook apps verbergen. Een verborgen app verschijnt dan niet meer op je beginscherm, maar is ook niet meer doorzoekbaar in Spotlight. Ook verschijnt de inhoud van de app niet meer in meldingen, Siri-suggesties en andere soortgelijke plaatsen.

#16 Nieuwe Dagboek-widgets

De Dagboek-app krijgt meerdere nieuwe widgets. Er is een kleine en middelgrote widget om een nieuwe notitie te maken, gebaseerd op een vraag die je ergens over na laat denken. Ook is er een kleine widget waarmee je dagelijkse of wekelijkse schrijfrecord kan bijhouden. Voor het toegangsscherm zijn er zelfs nog veel meer widgets toe te voegen: acht in totaal! Bijvoorbeeld om je gemoedstoestand vast te leggen of om snel een foto aan de app toe te voegen.

#17 Apps zonder naam

Vind je het mooier om je beginscherm zo in te richten dat er geen namen bij apps staan? Dan kan dat met iOS 18. Door appicoontjes groter te maken, worden de namen van apps verborgen. Er is dan meer ruimte op het beginscherm voor de icoontjes, zodat deze iets groter kunnen worden. Het is niet mogelijk om de namen te verbergen en tegelijkertijd het formaat van de appicoontjes gelijk te houden.

#18 Nieuwe weergave voor FaceTime-effecten en microfoonmodi

Voor videobellapps zoals FaceTime of Zoom kun je sinds een aantal jaar effecten activeren en de microfoonmodus aanpassen. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor stemisolatie of om de portretmodus in te schakelen tijdens een FaceTime-gesprek. In iOS 18 zijn deze instellingen opnieuw ontworpen. Open tijdens een videobelgesprek het Bedieningspaneel en tik bovenaan op de melding. Vervolgens zie je nieuwe kaders waar je de instelling kan aanpassen.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.