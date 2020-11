Sinds een aantal jaar kun je met Siri Shazammen om direct aan de assistent te vragen om een muzieknummer te herkennen. Maar er is misschien nog wel een snellere manier om muziek te herkennen, die ook nog extra mogelijkheden biedt: Shazam in het Bedieningspaneel. Hoe werkt dit, waar worden je Shazams opgeslagen en wat kun je ermee? Je kan op deze manier zelfs met Shazam muziek op je hoofdtelefoon of oordopjes herkennen.

Shazam toevoegen aan het Bedieningspaneel

Om Shazam in het Bedieningspaneel te kunnen gebruiken, moet je het eerst instellen. Dit doe je door het Bedieningspaneel aan te passen. Dat werkt zo:

Ga naar Instellingen > Bedieningspaneel. Tik op de groene knop met het plusje bij Muziekherkenning om de knop toe te voegen. Verplaats hem eventueel naar de gewenste plek door de knop te verslepen via de drie streepjes.

Shazam via het Bedieningspaneel gebruiken

Hoor je een liedje op de radio of ergens anders en wil je weten welk nummer het is, dan doe je het volgende:

Open het Bedieningspaneel. Op de iPhones zonder thuisknop veeg je vanaf rechtsboven naar beneden. Op een iPhone met thuisknop veeg je vanaf de onderkant omhoog. Druk op de toegevoegde knop voor muziekherkenning. Deze herken je aan het Shazam-logo. Bovenin het Bedieningspaneel staat dat dat de Shazam-muziekherkenning ingeschakeld is. Je iPhone of iPad luistert nu naar muziek om je heen. Het resultaat van je Shazam verschijnt via een melding in het scherm, met daarbij de artiest en het nummer.

De muziekherkenning luistert ongeveer tien seconden en schakelt zichzelf daarna weer uit. Als er geen resultaat gevonden wordt, zie je dat ook in een melding. Je hoeft dus niet bang te zijn dat Shazam altijd meeluistert als je de knop toevoegt aan het Bedieningspaneel.

Shazams bekijken en opslaan

Wordt er een resultaat gevonden, dan kun je de melding ingedrukt houden om deze uit te klappen. Tik je dan op de albumhoes, dan sla je de Shazam op in de Shazam-app. Hij wordt dan aan je lijst van recent herkende nummers toegevoegd. Ook zie je hier een knop om meteen naar het nummer te luisteren via Apple Music.

Heb je de Shazam-app niet geïnstalleerd, dan stuurt de melding je door naar de Shazam-website. Je ziet daar dan meer informatie over het herkende nummer en bekijkt (indien beschikbaar) de gesynchroniseerde songtekst.

Er is dus geen andere plek waar je Shazams opgeslagen worden dan de Shazam-app. Bij het gebruik van Siri met Shazam verschijnen de herkende nummers nog in de verlanglijst van je iTunes Store-app, maar dat is bij deze functie niet het geval.

Shazam herkent ook muziek via hoofdtelefoon of oordopjes

Het handige van deze functie is dat Shazam niet alleen muziek om je heen herkent via de microfoon, maar ook meeluistert via je hoofdtelefoon of oordopje. Op Android was dit al een tijdje mogelijk met de Shazam-app, maar door privacybeperkingen van iOS heeft de Shazam-app zelf die mogelijkheid niet.

Nu de knop standaard ingebouwd is in iOS, kan Shazam wel luisteren waar je op je hoofdtelefoon naar luistert. Als je bijvoorbeeld via je oordopjes naar de radio luistert of een film of tv-serie zit te kijken op je iPhone of iPad met een hoofdtelefoon op, dan kun je met de Shazam-knop in het Bedieningspaneel snel het nummer herkennen.

Lees ook onze andere artikelen over Shazam: