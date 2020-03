Help, mijn iPhone-scherm schuift omlaag!

Op iPhones met grotere schermen is de bediening met één hand een stuk lastiger dan voorheen. Daar heeft Apple iets op bedacht: met Bereikbaarheid (Reachability) schuift het scherm van je iPhone een stuk naar beneden, waardoor je de knoppen aan de bovenkant van een app eenvoudig kunt bedienen. In deze tip lees je hoe je dit gebruikt, vanaf de iPhone 6 tot en met de allernieuwste modellen zonder thuisknop.

Wat is Bereikbaarheid?

Bereikbaarheid is beschikbaar sinds iOS 8 en werkt op alle iPhones met een 4,7-inch-scherm of groter. Dit geldt dus voor de iPhone 6, iPhone 6 Plus en later. Op de iPad is Bereikbaarheid niet beschikbaar. Sommige mensen denken dat het een bug in iOS is, maar het is met opzet toegevoegd om te zorgen dat je ook bij de bovenste knoppen van een scherm komt. Het lijkt alsof je iPhone scherm plotseling omlaag gaat, maar het is eigenlijk de functie die (per ongeluk) gebruikt wordt.

Het zorgt ervoor dat je alsnog met één hand de bovenste knoppen van het scherm kunt bedienen. Dit werkt ook bij het Berichtencentrum en in het Bedieningspaneel. Hoe je de functie gebruikt, verschilt per toestel.

Bereikbaarheid op iPhones met Face ID

Bereikbaarheid op iPhones met Face ID werkt op een speciale manier. Om het scherm naar beneden te laten zakken, veeg je de onderste horizontale streep onderaan het scherm naar beneden. Je hoeft dus op geen enkele knop te drukken of sensoren aan te tikken, want het is voldoende om de streep onderaan het scherm naar beneden te trekken. Het scherm verplaatst zich dan naar onderen en zal daarna vanzelf weer omhoog gaan.

Vergeet niet om de functie eerst in te schakelen in Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Bereikbaarheid, want standaard is de functie uitgeschakeld op deze modellen.

Gif via Engadget

Bereikbaarheid op iPhones met thuisknop

Op de iPhones met thuisknop gebruik je Bereikbaarheid via de Touch ID-sensor. Door twee keer op de Touch ID-sensor te tikken schuift het scherm automatisch naar beneden. Dit maakt een knoppenbalk in een app of een appicoon bovenin je scherm een stuk makkelijker te bereiken, zonder dat je er twee handen voor hoeft te gebruiken.

Het enige wat je dus hoeft te doen om Bereikbaarheid te gebruiken, is door twee keer met een vinger op de Touch ID-sensor te tikken. Je moet de homeknop dus niet indrukken, maar twee korte tikjes achter elkaar is genoeg. Dit kan met elke vinger, ook vingers die niet geregistreerd zijn met een vingerafdruk. Ook op de vernieuwde homeknop vanaf de iPhone 7 en later tik je twee keer kort, zonder dat je de knop echt indrukt. De functie is zowel te gebruiken in apps als in het beginscherm.

Bereikbaarheid uitschakelen

Gebeurt het te vaak dat je per ongeluk de Bereikbaarheid-functie gebruikt, waardoor je iPhone scherm onbedoeld omlaag zakt? Dan kun je in de Instellingen-app Bereikbaarheid uitschakelen. Dit doe je als volgt:

Ga naar de Instellingen-app. Tik Toegankelijkheid. Scroll naar onderen bij het kopje Fysiek en motorisch en tik op Aanraken. Schakel de knop bij Bereikbaarheid uit.

Door de functie uit te schakelen, zal het iPhone scherm niet meer naar onderen schuiven zodra je twee keer op de Touch ID-knop tikt of aan de onderste balk trekt.

