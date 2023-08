Stickers zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Al jaren vind je ze in iMessage en WhatsApp, maar vanaf iOS 17 worden stickers een prominent onderdeel van de iPhone en iPad. Je kunt daardoor makkelijker zelf stickers maken, zonder dat je een app nodig hebt. En je deelt ze waar je maar wil, ook in apps van derden. Maar hoe doe je dat, zelf stickers op de iPhone maken? En waar kun je ze dan allemaal gebruiken en hoe werkt dat? In deze gids lees je alles over stickers op de iPhone en iPad, met alle nieuwe mogelijkheden vanaf iOS 17.

Stickers in iOS 17: dit is er nieuw

Vanaf iOS 17 vind je de mogelijkheid om stickers te versturen gewoon in het toetsenbord van je iPhone, naast je meestgebruikte emoji. Dat heeft een aantal voordelen. Ten eerste kun je de stickers overal gebruiken, al werkt het niet in elke app even goed. Ten tweede kun je de iMessage stickerapps ook gebruiken in andere apps. Tot slot kun je vanaf iOS 17 ook gemakkelijk vanaf je eigen foto’s stickers maken, dankzij de functie om een object van een foto los te trekken van de achtergrond.

Welke stickers zijn er?

Standaard vind je vanaf iOS 17 een aantal verschillende stickers:

Emoji: elke emoji is ook als sticker te gebruiken

Memoji en Animoji: verstuur verschillende poses van je Memoji en Animoji

Stickers van iMessage-apps: alle iMessage-apps met stickers kun je hier ook gebruiken

Eigengemaakte stickers: stickers die je zelf hebt gemaakt, met je eigen foto’s

De Memoji- en Animoji-stickers ken je wellicht al en kun je in iOS 16 en ouder ook al gebruiken in apps als WhatsApp en Mail.

Stickers maken op de iPhone en iPad doe je zo (vanaf iOS 17)

Sinds iOS 16 is het al mogelijk om een object uit een foto te lichten, zodat deze los van de achtergrond komt. In iOS 17 gaat Apple een stuk verder en geeft je de mogelijkheid om er meteen een sticker van te maken. Ook kun je een Live Sticker maken met een animatie.

Je kunt (live) stickers maken in de iMessage- of in de Foto’s-app. Beide methoden leggen we uit.

#1 Stickers maken in de Foto’s-app

Zo werkt het maken van een sticker:

Open de Foto’s-app op de iPhone en kies een foto uit. Hou je vinger op het object en er verschijnt een pop-up met de optie Voeg sticker toe. Kies Voeg effect toe om een van de effecten te kiezen. Je kunt kiezen uit contour, strip, dik, en glanzend. Bij dik en glanzend wordt er een effectje toegevoegd, dat beweegt als je je iPhone kantelt. Alsof het een echte sticker is dus. De sticker wordt toegevoegd aan jouw sticker-tabblad.

#2 Stickers maken in iMessage of andere apps

Open een conversatie in iMessage en tik linksonder op het plusje, gevolgd door Stickers. Gebruik je een andere app, open dan het emoji-toetsenbord en ga helemaal naar links, naast de meestgebruikte stickers. Tik daar op de stickerknop, te herkennen aan het omgevouwen rondje. Je ziet nu eventuele aanwezige stickers. Tik op het plusje om een nieuwe sticker te maken. Kies een foto en leg je vinger erop, zodat de pop-up verschijnt. Tik op Voeg sticker toe en selecteer een effect.



Kies uit Outline (wit lijntje), Comic (stripeffect) of Puffy (bolle sticker met zachte vulling).

Live Stickers met beweging

Behalve stilstaande stickers kun je ook stickers met animatie maken. Hiervoor gebruik je bijvoorbeeld een Live Photo. Dit werkt verder op dezelfde manier als hierboven uitgelegd voor een stilstaande foto.

Waar kan ik stickers gebruiken en hoe werkt het?

Vanaf iOS 17 kun je stickers nagenoeg overal gebruiken. Je kunt ze versturen en plakken in iMessage, maar ook in WhatsApp, Instagram, op foto’s en meer. Dit zijn de plekken waar je de stickers op de iPhone kunt gebruiken:

Standaard Berichten-app en iMessage

Apps van derden (WhatsApp, Instagram, X, etcetera)

Eigen foto’s, documenten, screenshots en meer met de Markup-functie

Hou er wel rekening mee dat (op dit moment) niet elke app even goed werkt met stickers. Je kunt niet in alle apps een sticker verslepen en op een willekeurige plek plakken. In sommige apps worden stickers als afbeeldingen verstuurd. Zodra apps de functie ondersteunen, kun je ze wel als echte sticker gebruiken.

Sticker sturen in apps van derden

In apps van derden kun je nagenoeg overal waar je een emoji kan gebruiken, ook stickers gebruiken. Om in apps van derden een sticker te versturen, doe je het volgende:

Tik in het toetsenbord op de emoji-knop. Ga helemaal naar links, naast de emoji die je het vaakst gebruikt hebt. Je ziet daar recent gebruikte stickers. Tik op de stickerknop, te herkennen aan het omgevouwen rondje. Kies een categorie (bijvoorbeeld je eigen stickers, een emoji-sticker of één van de iMessage-stickerapps). Versleep de sticker in de app of tik erop om hem meteen te versturen of gebruiken.

Stickers plakken op foto’s, documenten en meer

Je kunt ook een sticker plakken op je eigen foto’s, documenten zoals pdf, screenshots en andere soortgelijke bestanden. Dat doe je zo:

Open de foto waarop je een sticker wil plakken in de Foto’s-app. Tik op Wijzig. Tik vervolgens op de knop met het pennetje/potloodje. Je komt nu in de Markeren-functie. Tik nu rechtsonder op het plusje, gevolgd door Voeg sticker toe. Kies een categorie (bijvoorbeeld je eigen stickers, een emoji-sticker of één van de iMessage-stickerapps). Versleep de sticker op de foto of het document. Versleep de hoeken van het blauwe kader om hem groter of kleiner te maken. Tik op de blauwe knop met de drie puntjes om de sticker te knippen, kopiëren, dupliceren of verwijderen.

Maak je een screenshot en wil je daar stickers op plakken, tik dan op het miniatuur, gevolgd door het plusje rechtsonder.

Stickers gebruiken in iMessage

Al sinds iOS 10 kun je in iMessage stickers gebruiken. Je gebruikt daarvoor de stickerapps die je in de iMessage App Store gedownload hebt. In iMessage kun je zelfs een sticker verslepen om hem ergens in het gesprek te plakken. In onze aparte tip over iMessage-stickers gebruiken lees je er alles over.

WhatsApp-stickers maken en gebruiken

WhatsApp heeft ook een populaire stickerfunctie. WhatsApp-stickers zijn razend populair en gebruik je gewoon in je chats. Je kunt stickers in WhatsApp helaas niet op een willekeurige plek in het gesprek plakken. De stickers verschijnen dus als losse berichten tussen de tekstberichtjes. Lees in onze tip alles over hoe je in WhatsApp stickers gebruikt.

Stickers uitschakelen

Heb je helemaal niks met stickers en vind je ze alleen maar in de weg zitten? Dan kun je het ook uitschakelen:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Tik op Toetsenbord. Scroll helemaal naar onderen en zet de schakelaar uit bij Stickers, te vinden onder het kopje Emoji.

Wil je meer weten over stickers op je iPhone of iPad? Lees dan onze aparte artikelen die we daar nog over hebben.