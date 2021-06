Memoji maken

Met Memoji kun je een aangepaste Animoji maken, die op jou lijkt. Je kunt kiezen uit verschillende huidskleuren, haarstijlen en attributen zoals brillen en petten. De functie is te vinden in iOS 12 en nieuwer en vereist een iPhone of iPad met TrueDepth-camera. Hier lees je hoe het werkt.

Wat zijn Memoji?

Memoji zijn speciale varianten van Animoji, waarbij je zelf bepaalt hoe het gezicht eruit ziet. Je maakt een soort emoji van je eigen gezicht of van iemand anders, waarbij je de vorm van het gezicht, wenkbrauwen, neus en andere gezichtskenmerken kunt kiezen. Het resultaat is een cartoon-achtig poppetje dat jouw gezichtsuitdrukkingen nabootst. Dit werkt via de Face ID-camera aan de voorkant van de iPhones en iPads. Vandaar dat het niet op oudere toestellen werkt. De functie lijkt op Samsung’s AR Emoji. Sinds iOS 13 heb je ook de mogelijkheid om allerlei accessoires te gebruiken, zoals oorbellen, AirPods en make-up. Daarnaast heeft Apple de mogelijkheid van Memoji Stickers toegevoegd. In latere versies zijn er steeds meer attributen bijgekomen.

Een Memoji maken op je iPhone

Om een eigen Memoji te kunnen maken moet je beschikken over een iPhone of iPad met TrueDepth-camera met iOS 12 of nieuwer. Zo pak je het aan:

Open de Berichten-app. Tik op de Animoji-knop, te herkennen aan het gezichtje. Tik op het plusteken. Je kunt nu beginnen met de Memoji. Kies huidskleur, kapsel, gezichtsvorm, ogen, wenkbrauwen, neus en lippen, oren, gezichtshaar, brillen en hoofddeksels. Tik op Gereed.

Je kunt nu je persoonlijke Memoji gebruiken in de Berichten-app of op je gezicht projecteren als je selfies maakt. De Memoji blijft bestaan totdat jij ‘m wist. Je kunt dus ook meerdere Memoji naast elkaar laten staan in de Berichten-app, voor als je regelmatig van uiterlijk wilt veranderen.

Memoji wijzigen of verwijderen

Toch niet helemaal goed gelukt? Je kunt het uiterlijk van je Memoji op elk moment wijzigen door te tikken op de drie puntjes. Tik vervolgens op Wijzig en pas het karakter aan. Op dezelfde plek kun je de Memoji ook verwijderen. Een andere optie is om het poppetje te dupliceren, zodat je een tweede versie kunt maken met bijvoorbeeld alleen een andere haardracht.

Memoji gebruiken

Met Memoji kun je een filmpje opnemen, waarbij jouw digitale personage iets vertelt. De Memoji bootst daarbij jouw gezichtsbewegingen na. Het werkt als volgt:

Open een bericht in de iMessage-app en selecteer jouw Memoji. Zorg dat je de iPhone op ca. 30 centimeter van je gezicht houdt, zodat er een geel vakje verschijnt. Ben je klaar, tik dan op de opnameknop rechtsonder. Maak een opname van maximaal 30 seconden. Stop de opname.

Je kunt nu de opname bekijken en eventueel naar een vriend sturen door op de blauwe pijl te drukken. De ontvanger kan vervolgens de animatie afspelen.

Je kunt ook Memoji gebruiken in foto’s die je met de camera in iMessage maakt of tijdens een FaceTime-gesprek. Dit kan zelfs als je een groepsgesprek met 32 mensen tegelijk in FaceTime voert. Zo kun je jezelf achter een soort digitaal masker verstoppen, voor als je niet zelf in beeld wilt komen of als je haar niet goed zit.

Memoji verbergen

De Memoji’s zijn niet alleen te zijn in Berichten en FaceTime, maar ook op het emoji-toetsenbord, zodat je ze in andere apps kunt gebruiken. Het werkt bijvoorbeel ook in WhatsApp, Telegram en Signal.

Zitten de Memoji te veel in de weg op het emoji-toetsenbord, dan kun je ze ook verbergen:

Ga naar een app waarin je tekst kunt typen, bijvoorbeeld Notities. Open het emoji-toetsenbord. Veeg iets opzij zodat de Memoji niet meer te zien zijn.

Het toetsenbord onthoudt de instelling van de laatste keer, dus als de Memoji-stickers net buiten beeld zijn, is dat ook zo als je het toetsenbord later weer voor iets anders gebruikt. Hieronder zie je het verschil.

Wil je helemaal geen Memoji-stickers meer zien, dan kun je ze uitschakelen. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > Toetsenbord. Blader omlaag en zet de schakelaar Memoji-stickers uit.

Memoji en Animoji verbergen in Berichten

Wil je de Memoji en Animoji niet meer zien in de iMessage Berichten-app? Ook dat kan:

Open een gesprek in de Berichten-app. Veeg in de app-balk helemaal naar rechts en tik op de drie puntjes. Staan de Memoji en Memoji-stickers onder je favorieten? Tik dan op Wijzig. Tik op het rode stopbord om Memoji en Memoji-stickers te verwijderen.

Memoji stickers

Sinds iOS 13 heb je de mogelijkheid om Memoji om te zetten naar stickers, waarmee je je gesprekken kunt opfleuren. Je kunt verschillende emoties vastleggen in een sticker en deze vervolgens in je conversaties plakken. Je leest alles over Memoji stickers in onderstaande tip.

Bekijk ook Zo gebruik je Memoji Stickers op iPhone en iPad Je kunt naast Animoji en Memoji ook Memoji Stickers gebruiken. Dit zijn zoals de naam al zegt stickers die je kunt sturen naar contacten. Je hoeft niet iedere keer een pose aan te nemen. Stuur eens een leuke sticker van jezelf met AirPods, bijvoorbeeld!

Alternatieven voor Memoji

Heb je geen geschikt toestel of vind je de Memoji niet leuk, dan zijn er ook alternatieven. Een goed voorbeeld is Bitmoji, waarmee je ook een avatar kunt maken met jouw uiterlijk. Bitmoji imiteren echter niet de gezichtsuitdrukkingen, maar hebben wel een ander voordeel: het werkt op veel meer platformen en toestellen. Ook heb je meer opties wat outfits betreft. Kies je voor Bitmoji Deluxe, dan kun je zelfs rimpels op je voorhoofd of rondom je ogen maken, mits je dat zou willen. Op die manier kun je urenlang bezig zijn met het perfectioneren van je Bitmoji.

Bekijk ook Zo gebruik je Bitmoji op iPhone, iPad en Mac In deze uitgebreide gids lees je alles over Bitmoji op iPhone, iPad en Mac. Van koppelen met Snapchat tot het speciale toetsenbord en gebruik in andere apps.

Memoji bieden ook enorm veel aanpassingsmogelijkheden. Zo kun je bakkebaarden en andere gezichtsbeharing toevoegen, oorbellen in verschillende kleuren uitkiezen en zelfs een groene of blauwe huidskleur instellen, als je dat wil. Je kunt echter geen shirts en lichamen kiezen en handbewegingen worden ook niet herkend. Met Samsung’s AR Emoji kan dat wel, maar hiervoor zul je een Galaxy S9 (Plus) of nieuwer moeten hebben. Samsung AR Emoji maakt een avatar op basis van een selfie, die je vervolgens kunt aanpassen met huidskleur, haarkleur en outfit. Er zijn wat minder aanpassingsmogelijkheden en als je vindt dat de AR Emoji niet op jou lijkt, heb je pech. De gezichtsuitdrukkingen worden ook wat minder goed herkend dan bij Apple.

Over Animoji lees je meer in onze algemene uitleg over Animoji.

Bekijk ook Animoji: alles wat je wilt weten over Apple's pratende emoji Alles over Animoji en Memoji: wat kun je ermee, welke varianten zijn er en hoe zit het met animoji karaoke? In deze uitleg lopen we alle aspecten langs.