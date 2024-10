De nieuwste iPhone 16 is de directe opvolger van de iPhone 15. De twee toestellen hebben wat uiterlijke verschillen, maar ook binnenin zijn er veel verschillen tussen de iPhone 16 vs iPhone 15. De iPhone 16 maakt iets betere foto’s, biedt meer mogelijkheden voor de bediening en heeft een langere batterijduur, terwijl de iPhone 15 een stuk goedkoper is en ook veel voordelen biedt. Maar welke kun je nou het beste kiezen? Lees snel verder om te weten welke standaard iPhone het beste bij jou past.

In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de gewone iPhone 16 vs de gewone iPhone 15. Beide modellen zijn er ook in een Plus-variant, die verder exact dezelfde mogelijkheden bieden als de gewone versie van dezelfde serie. Twijfel je dus tussen de iPhone 16 Plus of iPhone 15 Plus, dan kun je alle informatie uit dit artikel daar ook voor gebruiken.

Twijfel je tussen de iPhone 16 Pro of iPhone 15 Pro? Dan hebben we daarvoor een aparte vergelijking.

Verschillen iPhone 16 vs iPhone 15

Er zijn in totaal acht grote verschillen tussen de iPhone 16 enerzijds en iPhone 15 anderzijds. Ze variëren van de aanwezige knoppen tot de camera en de batterij tot de prijs. Al met al zijn er best veel verschillen tussen de iPhone 16 vs iPhone 15, dus we nemen ze snel met je door.

#1 Actieknop vs zijschakelaar: meer mogelijkheden op de iPhone 16

De iPhone 16 heeft een handige actieknop, ter vervanging van de zijschakelaar op de iPhone 15. De zijschakelaar boven de volumeknoppen laat je alleen maar de iPhone op stil zetten, maar met de actieknop kun je veel meer. Je kunt er een actie naar keuze aan koppelen, zoals het activeren van de zaklamp of het starten van een Shazam-herkenning. Maar net wat jij zelf handig vindt. De actieknop is vooral handig als je je iPhone toch altijd op stil hebt staan (of juist altijd het geluid aan hebt). Wissel je toch vaak tussen het geluid aan of uit, dan kun je dat ook gewoon nog met de actieknop doen.

#2 Cameraregelaar: sneller foto’s maken

Gloednieuw in de volledige iPhone 16-serie is de de Cameraregelaar, ook wel Camera Control genoemd. Dit is een aanraakgevoelig vlakje aan de rechter zijkant van de iPhone, waarmee je niet alleen de camera heel snel kan openen maar ook de camera mee kan bedienen. Druk zachtjes en veeg heen en weer om bijvoorbeeld in en uit te zoomen of druk twee keer zachtjes om naar het nieuwe menu te gaan waarmee je kan wisselen van lens, de scherptediepte kan aanpassen of de belichten kan wijzigen. Allemaal door te vegen en te klikken, zonder dat je het scherm hoeft aan te raken. In het begin is dit best even wennen.

De Cameraregelaar biedt niet per se nieuwe functies, want alles wat je ermee kan doen kun je ook gewoon op de iPhone 15 via het scherm regelen. Maar als je regelmatig foto’s maakt, dan kan de Cameraregelaar zeker van toegevoegde waarde zijn.

#3 Camera: betere ultragroothoek met macromodus

Over camera gesproken: de camera van de iPhone 16 is ten opzichte van de iPhone 15 op een paar punten verbeterd. De ultragroothoeklens (voor 0,5x foto’s) is verbeterd, waardoor er meer licht door komt en foto’s met weinig licht dus minder korrelig zijn. Bovendien brengt de verbeterde ultragroothoeklens de macromodus naar de standaardmodellen. Daarmee kan je hele mooie ingezoomde macrofoto’s maken, waarbij je tot nog geen centimeter van het object een scherpe foto kunt maken. Daarnaast heeft Apple de fotografische stijlen vernieuwd, die je nu ook achteraf kunt aanpassen per foto. Op de iPhone 16 vervangen de fotografische stijlen de traditionele filters. Ze bieden meer mogelijkheden, al kan het voor de beginnende fotograaf best wel even puzzelen zijn om de gewenste instelling te vinden. Op de iPhone 15 kun je de fotografische stijlen alleen van tevoren aanpassen, waarbij je de keuze hebt uit een beperkt aantal opties.

Apple heeft daarnaast de cameralenzen achterop de iPhone 16 opnieuw gepositioneerd. Ze staan nu weer onder/naast elkaar, in plaats van diagonaal. Dat is niet voor niks: dankzij deze opstelling kun je ook ruimtelijke foto’s en video’s maken, die je kunt bekijken op een Vision Pro. Je hebt er misschien nu nog niet zoveel aan, maar in de toekomst kunnen je foto’s daarmee echt tot leven komen.

#4 Langere batterijduur en sneller opladen op iPhone 16

De iPhone 16 heeft een langere batterijduur dan de iPhone 15. Bij zowel video afspelen als video streamen is het verschil zo’n twee uur. Dat betekent dat je een volledige film extra kan kijken op de iPhone 16 dan op een iPhone 15. Ook in alledaags gebruik zul je dit verschil merken, al zorgt dat niet per se voor dezelfde verlenging van twee uur. Desalniettemin doe je langer met een iPhone 16 zonder dat je bij hoeft te laden. Bij de Plus-modellen zien we een soortgelijk verschil.

iPhone 16 iPhone 15 iPhone 16 Plus iPhone 15 Plus Video afspelen Tot 22 uur Tot 20 uur Tot 27 uur Tot 26 uur Video streamen Tot 18 uur Tot 16 uur Tot 24 uur Tot 20 uur Audio afspelen Tot 80 uur Tot 80 uur Tot 100 uur Tot 100 uur Snelladen Tot 25W (MagSafe) Tot 15W (MagSafe en Qi2) Tot 25W (MagSafe) Tot 15W (MagSafe en Qi2)

Daarnaast kan je de iPhone 16-serie sneller draadloos opladen. In combinatie met de nieuwste MagSafe-oplader kun je opladen met een snelheid tot 25W, terwijl dit bij de iPhone 15-serie nog 15W is. Overigens ondersteunen beide modellen wel gewoon alle andere vormen van draadloos opladen, zoals Qi en Qi2. Dat gaat bij beide series even snel. Alleen met Apple’s nieuwste MagSafe gaat het opladen op de iPhone 16 sneller.

#5 Chip: iPhone 16 is toekomstbestendiger

De iPhone 16 heeft een nieuwere A18-chip, in combinatie met 8GB RAM. De iPhone 15 heeft nog een A16-chip met 6GB RAM. Dat betekent dus een sprong van twee generaties. In het dagelijks gebruik zul je dat niet per se merken, maar de iPhone 16 is door de A18-chip wel veel toekomstbestendiger. We verwachten dat je langer software-updates krijgt, dus dat de iPhone 15 eerder afvalt bij een grote nieuwe iOS-update.

Misschien wel belangrijker: de iPhone 16 is geschikt voor Apple Intelligence. Daar hebben we nu in Nederland nog niet zoveel aan (het werkt niet in het Nederlands en is niet in de EU beschikbaar), maar uiteindelijk komt de functie wel bij ons en dan kan je het op de iPhone 16 ten minste gebruiken.

#6 Draadloze verbindingen: beter op de iPhone 16

De iPhone 16 heeft betere draadloze verbindingen dan de iPhone 15. De iPhone 16 ondersteunt wifi 7, voor een stabielere en snellere internetverbinding met een geschikte wifi 7-router (als je die al hebt). Daarnaast zit er Thread in de iPhone 16. Daarmee kan je smart home-accessoires die met Thread werken direct bedienen, zonder dat je daarvoor een woninghub nodig hebt. De verbeteringen op draadloos vlak zullen niet voor iedereen merkbaar zijn, maar het zijn wel verbeteringen die je toch maar mooi meepikt als je kiest voor de iPhone 16.

#7 Design: meer kleur bij de iPhone 16

Het algehele design van de iPhone 16 is gelijk aan de iPhone 15, maar de kleurkeuze is wel wat spannender bij het nieuwe model. Waar Apple bij de iPhone 15 nog voor hele fletse en gedimde kleuren gekozen heeft, is het bij de iPhone 16 veel meer uitgesproken. Dat zie je vooral bij ultramarijn (een beetje blauw/paars), blauwgroen en roze. De zwarte variant van beide modellen is nagenoeg hetzelfde.

iPhone 16 vs iPhone 15

#8 Prijs: met de iPhone 15 kan je flink besparen

De iPhone 16 is natuurlijk wel een stukje duurder, omdat het een nieuwer toestel is. Qua adviesprijs is het prijsverschil €100,-, maar als je beter zoekt kun je een iPhone 15 voor een veel lagere prijs scoren. Een losse iPhone 15 heb je al voor zo’n €800,- en dat is toch bijna €150,- minder dan de gemiddelde prijs van een iPhone 16 met evenveel opslag. De kans dat je de komende maanden meer deals gaat zien, is bij de iPhone 15 bovendien veel groter. Daardoor wordt het prijsverschil nog groter. Je kunt je dan dus ook afvragen of alle bovengenoemde verschillen het prijsverschil wel waard is.

Overeenkomsten iPhone 16 vs iPhone 15

De iPhone 16 en iPhone 15 hebben daarnaast veel overeenkomsten. Het scherm is nagenoeg identiek, met hetzelfde Dynamic Island, resolutie en andere schermtechnieken. De iPhone 16 heeft wel een wat lagere minimale schermhelderheid, maar dat merk je niet echt. De aansluiting, Face ID, 5G en waterbestendigheid zijn bij allebei gelijk, evenals de afmetingen, het gewicht en functies als noodoproepen via satelliet en crashdetectie. Voor een lijst met volledige specs check je onze algemene iPhone vergelijking.

Conclusie iPhone 16 vs iPhone 15

De iPhone 16 heeft een aantal belangrijke verschillen ten opzichte van de iPhone 15, waardoor het voor veel mensen toch een betere keuze is. Wat we belangrijk vinden is dat het toestel toekomstbestendiger is, dankzij een snellere chip die langer mee gaat en meer geavanceerde functies zoals Apple Intelligence ondersteunt. Daar heb je alleen op de lange termijn iets aan, maar er zijn ook functies waar je nu wat aan hebt. Denk aan de actieknop, cameraregelaar en betere camera met macromodus. Het zal niet iedereen aanspreken, maar als je zin hebt in dergelijke nieuwigheidjes dan is de iPhone 16 wat ons betreft wel de betere keuze. Tel daar de langere batterijduur bij op en de iPhone 16 is zonder twijfel het betere model.

De beste iPhone is echter niet altijd de beste keuze. De iPhone 15 is ook zeker nog een goed model, dat voor een deel van de doelgroep nog steeds een verstandige keuze is. Zeker als je een recente iPhone voor een niet al te hoge prijs zoekt. Het grootste pluspunt is dan ook de lagere prijs, maar ook andere recente vernieuwingen zoals het Dynamic Island en vernieuwde ontwerp vind je op dit model. Je hebt niet per se het nieuwste van het nieuwste, maar dat hoeft ook echt niet altijd. Zeker als je bijna nooit foto’s maakt, is de iPhone 15 nog steeds een hele goede keuze.

Ga de iPhone 16 kopen als…

…je bepaalde acties sneller wil uitvoeren. De actieknop komt daarvoor goed van pas. Denk aan de zaklamp activeren, je favoriete app openen of een eigen Siri Shortcut-draaien.

…je veel foto’s maakt en benieuwd bent naar de Cameraregelaar. Je kunt hiermee in ieder geval sneller en makkelijker de camera openen.

…je creatief wil zijn met foto’s. De nieuwe fotografische stijlen en macromodus bieden mogelijkheden die je met de iPhone 15 niet kan doen.

…je meer uit de iPhone wil halen. De langere batterijduur zorgt ervoor dat je er meer mee kan doen, zonder dat je hoeft bij te laden.

…je van plan bent om jaren met de iPhone te doen (drie jaar of langer). De iPhone 16 is door de nieuwere chip toekomstbestendiger.

…je van meer uitgesproken kleuren houdt.

Ga de iPhone 15 kopen als…

…je een recente nieuwe iPhone wil, voor een vriendelijke prijs.

…je toch maar zelden foto’s maakt. De ontbrekende Cameraregelaar zul je niet missen.

…je op je iPhone vaak wisselt tussen geluid aan en uit. Dat gaat met de zijschakelaar wat makkelijker dan de actieknop.

…je toch een hoesje gebruikt. De wat minder sprekende kleuren ga je dan toch niet zien.

…je van plan bent om over drie jaar weer een nieuw toestel te kopen.

