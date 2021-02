Voor elke dienst een ander wachtwoord aanmaken is verstandig, maar deze allemaal onthouden is een heel karwei. Met deze wachtwoordapps voor iPhone en iPad kun je al je wachtwoorden veilig opslaan.

De beste wachtwoordenapps voor iPhone en iPad

Een van de grootste beveiligingsfouten die iedereen wel eens maakt, is dat je hetzelfde wachtwoord bij meerdere apps en websites gebruikt. Wil je je gegevens beschermen, dan is het verstandig om voor elke website een uniek en complex wachtwoord te gebruiken. Dergelijke wachtwoorden zijn moeilijk te onthouden, maar gelukkig schieten wachtwoordenapps daarbij te hulp. Wij kozen zes wachtwoordenapps die bekend zijn en een goede reputatie hebben.



Er zijn natuurlijk nog veel meer wachtwoordenapps, maar als lezer van iCulture heb je er niets aan als we een lijst van honderd apps presenteren. Vandaar dat we in een apart artikel uitleggen waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van een wachtwoordmanager. In dit artikel hebben we een selectie gemaakt van bekende apps met een goede reputatie. Met deze 5 wachtwoordenapps zit je altijd goed!

Gratis en zonder app: iCloud-sleutelhanger

Apple-gebruikers kunnen voor het automatisch invullen en aanmaken van sterke wachtwoorden ook terecht bij iCloud-sleutelhanger. Dit zit standaard in de iPhone, iPad en Mac en is een handige en veilige manier om al je wachtwoorden in een digitale kluis te bewaren. Het voordeel is dat je geen aparte app nodig hebt waar je ook weer een account aan moet maken. Je hebt ook geen hoofdwachtwoord nodig zoals bij veel andere apps, want Face ID, Touch ID of je toegangscode zijn voldoende. iCloud-sleutelhanger is ook handig als backup voor naast één van de wachtwoordapps die we in dit artikel bespreken. Lees meer in onze uitleg over iCloud-sleutelhanger.

1Password

Open source: Nee

Gratis: Ja (beperkt)

De bekendste wachtwoordenapp is 1Password, die behalve op iOS ook te gebruiken is op Mac en Windows. Met de app sla je wachtwoorden lokaal of online op, waarbij je kunt synchroniseren via iCloud of Dropbox. Handig is dat je meerdere kluizen hebt, zodat je ook je partner kan meebeveiligen. Je opent altijd de hoofdkluis met het master password.

De prijs is overigens wel het pijnpunt van 1Password, want veel mensen hebben al apart betaald voor de apps voor iOS, Mac en Windows. Een paar jaar geleden is 1Password overgestapt op maandbetaling, dat al snel in de papieren kan lopen. Maar je hebt dan wel een app die altijd bij nieuwe iOS-functies meteen wordt bijgewerkt met de nieuwste opties, zoals Face ID-beveiliging, en barst van de krachtige en geavanceerde functies. 1Password werkt ook met tweefactorverificatie voor apps en diensten. Je leest alles over deze wachtwoordendienst in onze 1Password gids.

LastPass

Open source: Nee

Gratis: Ja (beperkt)

Een goed alternatief voor 1Password is LastPass, dat je zowel op iOS als op het web kan gebruiken. Ook is deze dienst voor wachtwoordbeheer verkrijgbaar op Android. Net als in 1Password genereer je wachtwoorden en beheer je sites in de app. LastPass is gunstig geprijsd en kan formulieren automatisch invullen. Op iOS-apparaten kun je de app tevens beveiligen met Touch ID en Face ID. De gratis versie werkt vanaf maart 2021 op één type apparaat en met LastPass Premium krijg je meer functies voor een vast bedrag per maand.

Bitwarden

Open source: Ja

Gratis: Ja

Bitwarden is een verstandige keuze als je op zoek bent naar een gratis en bovendien open-source wachtwoordenapp. Dat betekent dat iedereen in de code van de app kan kijken om te zien hoe de app werkt. Er is een app voor iPhone, iPad en Mac en er zijn browserextensies voor Safari, Chrome, Firefox en meer. De gratis versie biedt onbeperkte ruimte in je kluis, synchroniseert je wachtwoorden en maakt ook sterke wachtwoorden aan. Oftewel, alles wat je zoekt in een wachtwoordenbeheerder. Voor $1 per maand kun je ook voor het Premium-account kiezen, met extra 1GB beveiligde opslag, tweestapsverificatie met de fysieke YubiKey-sleutels en meer.

KeePass

Open source: Ja

Gratis: Ja

KeePass is een beetje een vreemde eend in de bijt tussen alle wachtwoordenapps. KeePass is open-source en wordt aangeraden door veel beveiligingsexperts, maar is minder toegankelijk vanwege het oubollige design. Alleen al de website van de app ziet eruit alsof het in de jaren ’90 gemaakt is. Je komt daarom al snel terecht bij apps van derden die samenwerken met KeePass. Het kan daardoor wat lastig zijn om de juiste te vinden. Een voorbeeld van een geschikte app is KeePassium voor iOS en MacPass voor macOS.

Dashlane

Open source: Nee

Gratis: Ja (beperkt)

De modern uitziende wachtwoordenapp Dashlane Password Manager op iOS is er ook voor Android en als browserextensie. Je kan de app gratis gebruiken op iOS, maar betaalt een maand- of jaarbedrag voor synchronisatie met andere platformen en als je meer dan vijftig wachtwoorden wil bewaren. Behalve wachtwoorden opslaan en genereren, heeft Dashlane ook een uitgebreide security check waarmee je stapsgewijs je oude wachtwoorden updatet. Ook Dashlane heeft op iOS een ingebouwde browser waarin je kan internetten en wachtwoorden automatisch worden ingevuld. Bovendien kan je Dashlane beveiligen met tweestapsverificatie. Deze app is beschikbaar voor de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android en Windows.

Enpass

Open source: Nee

Gratis: Nee

Enpass heeft alles wat je van een moderne wachtwoordmanager mag verwachten en misschien nog wel wat meer. In de app kun je al je gegevens veilig opslaan, inclusief paspoortinformatie en creditcard-info. Daarnaast is er een veilige in-app browser aanwezig en kun je Enpass snel bereiken via het deelmenu in Safari. Ook op de Apple Watch is Enpass present, met een app die je kunt gebruiken om snel je wachtwoorden te bekijken. Handig als je voor de deur staat en even de cijfercombinatie van het slot vergeten bent. Enpass kost een paar euro per maand, dat (half)jaarlijks wordt afgerekend. Enpass is ook op je desktop beschikbaar, zodat je collectie met wachtwoorden niet beperkt hoeft te blijven tot je iPhone of iPad.

Overige wachtwoorden-app voor iPhone en iPad

Er zijn nog veel meer wachtwoorden-apps voor je iPhone en iPad. Hieronder noemen we een aantal:

Wil je meer weten over het beveiligen van je iPhone? Neem dan eens een kijkje in onze uitgebreide wachtwoordbeheer op iPhone en iPad.