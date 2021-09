Dankzij de krachtigere A15-chip en de verbeterde camera kun je met de iPhone 13 foto’s maken met Fotografische stijlen. Dit is anders dan een gewoon filter, dat beschikbaar is op alle iPhone-modellen. Maar wat zijn de fotografische stijlen precies en hoe stel je dit in?

Wat zijn de fotografische stijlen in de iPhone-camera?

Fotografische stijlen zijn voorinstellingen die bepalen hoe je foto’s eruit zien. In tegenstelling tot bij gewone filters, kijken de fotografische stijlen ook naar de objecten die op de foto staan. De fotografische stijlen passen daardoor sommige onderdelen niet aan, zoals huidtinten, terwijl de omgeving wel aangepast wordt en in een bepaalde stijl vastgelegd wordt. Denk bijvoorbeeld aan een groen bos, waar de kleuren van de bomen eruit springen zonder de huidskleur van de personen op de foto er onnatuurlijk uit zien.



De vier fotografische stijlen op de iPhone (exclusief standaard). Zie het verschil in de lucht, het gras en de schaduw bij de bomen.

De fotografische stijlen op de iPhone gebruik je voor alle foto’s die je na het aanpassen maakt. Nadat je een foto met deze stijl gemaakt hebt, kun je dit achteraf niet meer aanpassen. Voor elke stijl past de camera de tint en warmte aan.

Geschikte toestellen met fotografische stijlen

De fotografische stijlen zijn mogelijk dankzij de A15 Bionic-chip in de iPhone 13-serie. Je vindt deze functie daarom alleen op deze modellen:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Fotografische stijlen instellen op de iPhone doe je zo

Je kan de fotografische stijlen op de iPhone eenvoudig instellen. De eerste keer dat je de Camera-app op de iPhone 13 opent krijg je een introductie voor de nieuwe functie. Heb je dit gemist, dan gebruik je de fotografische stijlen als volgt:

Open de Camera-app op een iPhone 13. Tik bovenaan op het pijltje omhoog. Onderaan verschijnen knoppen voor de flitser, nachtmodus en meer. De derde knop (met de drie vierkantjes achter elkaar) staat voor de fotografische stijlen. Tik hierop. Kies nu één van de stijlen die je wil gebruiken. Er zijn in totaal vijf stijlen: Standaard, Rijk contrast (tint -50, warmte 0), Levendig (tint +50, warmte 0), Warm (tint 0, warmte +50) en Koel (tint 0, warmte -50). Eventueel kun je bij het kiezen van de juiste stijl de instellingen aanpassen via de sliders onderaan. Maak de foto als de instellingen goed staan.

Rechtsboven in de Camera-app zie je een icoontje dat aangeeft of de fotografische stijlen gebruikt worden. Je kunt hier ook op tikken om weer snel terug te keren naar de standaard weergave.

Vergeet na het maken van een foto met één van de aangepaste fotografische stijlen op de iPHone niet om de camera weer op standaard te zetten. Het is namelijk niet mogelijk om achteraf een gemaakte foto met de stijlen aan te passen naar standaard. Ook kun je niet achteraf een stijl toepassen op een reeds gemaakte foto.

Behalve via de Camera-app kun je ook via de Instellingen-app de stijl aanpassen. Dit doe je via Instellingen > Camera > Fotografische stijlen. Je ziet daar ook meer uitleg en voorbeelden van wat de stijlen betekenen.

Er is ook een manier om bij een foto te zien in welke stijl die gemaakt is. Hiervoor bekijk je de metagegevens van de foto in de Foto’s-app. Open de foto waarvan je de stijl wil weten en veeg omhoog (of tik op het i’tje). Onderaan zie je in een kader wat de gekozen stijl is.

Wil je meer tips over de Camera-app? Lees dan onze eerdere gepubliceerde tips: