De zijknop op de nieuwste iPhones (vanaf de iPhone X) biedt andere bedieningsopties. In deze tip lopen we langs hoe je deze zijknop gebruikt.

Alles over de zijknop

Op de meeste iPhones vind je aan de zijkant rechts een knop. Dit wordt ook wel de powerknop genoemd, waarmee je het toestel aan en uit kan zetten. Maar op de toestellen uit de iPhone-familie met Face ID gaat het om een multifunctionele zijknop. Daarmee is veel meer mogelijk. In deze tip leggen we uit wat je ermee kunt doen en hoe je veel voorkomende handelingen uitvoert, zoals het maken van een screenshot.

Op deze toestellen vind je de zijknop

De zijknop vind je op alle iPhones vanaf de iPhone 6, maar de multifunctionele zijknop is te vinden op alle toestellen sinds de iPhone X. Het gaat hier dus om de:

De iPhone zijknop is multifunctioneel

Vergeet de term sluimerknop, aan/uitknop, slaap/waakknop of welke termen je eerder ook gebruikte voor de knop aan de zijkant: de iPhones met Face ID hebben een nieuwe zijknop die in het Engels gewoon ‘side button’ wordt genoemd. Deze knop bevindt zich aan de rechter zijkant van het toestel en is groter dan we gewend zijn. Dit komt omdat er meerdere functies in zijn verwerkt, die je zelf kunt aanpassen. In deze tip bespreken we de nieuwe functies.

Omdat de iPhones met Face ID geen normale thuisknop (homebutton) heeft, is er een andere manier nodig om bepaalde acties uit te voeren. De knop heeft drie standaardfuncties:

Siri : Houd je vinger drie seconden op de zijknop om Siri te activeren.

: Houd je vinger drie seconden op de zijknop om Siri te activeren. Wallet/Apple Pay : Tik tweemaal op de zijknop om tickets uit Wallet of betaalgegevens van Apple Pay in beeld te krijgen.

: Tik tweemaal op de zijknop om tickets uit Wallet of betaalgegevens van Apple Pay in beeld te krijgen. SOS-noodoproepen : Houd de zijknop en gelijktijdig een van de Volume-knoppen enige tijd tegelijk vast om een noodoproep te plaatsen of je iPhone uit te schakelen. Je kunt voor een noodoproep ook vijf maal snel achter elkaar op de zijknop drukken.

: Houd de zijknop en gelijktijdig een van de Volume-knoppen enige tijd tegelijk vast om een noodoproep te plaatsen of je iPhone uit te schakelen. Je kunt voor een noodoproep ook vijf maal snel achter elkaar op de zijknop drukken. Screenshot: Houd de zijknop ingedrukt en druk nu kort op de Volume omhoog-knop. Dit is dus dezelfde knopcombinatie als voor het SOS-noodnummer, maar nu druk je maar heel kort op de Volume omhoog-knop in plaats van deze langer vast te houden.

Omdat je de nieuwe knop veel vaker gaat gebruiken heeft Apple deze sinds de iPhone X wat langer gemaakt, zodat je minder ver met je vingers hoeft te reiken.

Bekijk ook SOS-noodmelding op de iPhone: snel het alarmnummer 112 bellen Zit je in een noodsituatie? Met SOS-noodmelding op de iPhone kun je razendsnel met 112 bellen en worden je contacten op de hoogte gehouden van de situatie. Lees hier hoe je SOS-noodmelding instelt en gebruikt.

Functies zijknop aanpassen

De knop is ook aanpasbaar. Via de Toegankelijkheids-instellingen kun je er nog meer functies aan toewijzen, namelijk:

Apple gebruikt gezichtsherkenning om te controleren of je naar het scherm kijkt. Is dat het geval, dan zal het scherm niet worden gedimd en klinken de notificaties minder luid.

Je kunt bovendien instellen met welke snelheid je op de knop moet drukken bij functies die twee- of driemaal drukken vereisen. Daarmee heeft de zijknop dus al meer dan vijf functies.

Screenshots maken op de iPhone met Face ID

Het maken van screenshots werkt vanzelfsprekend ook iets anders, nu er geen thuisknop zit op de iPhones met Face ID. Het werkt als volgt: houd de zijknop aan de rechterkant van het toestel ingedrukt en druk gelijktijdig kort op de volume omhoog-knop. Het scherm flitst en je hoort een sluitergeluidje van de camera.

Bekijk ook Screenshot maken op iPhone en iPad Soms wil je anderen laten zien wat er op het scherm van jouw iPhone te zien is. Je kunt dan een screenshot maken (schermafbeelding) die je vervolgens als afbeelding met anderen kunt delen. In deze tip leggen we uit hoe je screenshots maken werkt op iPhone en iPad.

Toestel uitschakelen en apps wisselen

Voor veel voorkomende andere handelingen heeft Apple een alternatief bedacht. Je kunt de iPhone ook uitzetten met een optie in Instellingen > Algemeen. Je hebt er dus geen knop voor nodig.

Voor het wisselen tussen apps heb je ook geen knop nodig. Je veegt omhoog vanaf de onderkant van het scherm om de virtuele thuisknop in beeld te krijgen. Daarna veeg je omhoog om de appswitcher/appkiezer in beeld te krijgen. Het Bedieningspaneel open je door vanaf rechtsboven naar beneden te vegen.

Voor het ontgrendelen van het toestel gebruik je Face ID in plaats van Touch ID of je voert handmatig de pincode in. Omdat het ontgrendelen zo snel gaat krijgt de functie Raise to Wake ook een heel andere betekenis. Zodra je naar je iPhone kijkt is het toestel al ontgrendeld. Er is dus ook geen apart scherm met notificaties meer nodig, die je vóór het ontgrendelen te zien krijgt. Het probleem met te snelle Touch ID-herkenning is daarmee ook opgelost.