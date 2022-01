Krijg je steeds de melding dat je iPhone-opslag vol zit? Kom je steeds opslag tekort of kun je geen nieuwe apps meer installeren omdat er geen ruimte meer vrij is? Met deze 10 tips doe je er iets aan!

iPhone opslag vol: zo maak je ruimte vrij

Heb je een iPhone met beperkte opslag of gebruik je je toestel heel intensief, dan is de kans groot dat het geheugen vol raakt met bijvoorbeeld foto’s en video’s. Je zou wat apps of games kunnen verwijderen, maar er zijn slimmere manieren om ruimte te winnen. Is je iPhone opslag vol? Met deze handige tips kun je veel iPhone opslagruimte vrijmaken op je iPhone en iPad.

#1 Check welke apps veel ruimte innemen

Sommige apps slaan veel data op. Maar welke apps zijn dan de echte boosdoeners? Dat is gemakkelijk te achterhalen via Instellingen > Algemeen > iPhone opslag. Sommige apps zijn zelf niet zo groot, maar downloaden veel data (zoals Spotify, Netflix of de Podcasts-app) of bevatten veel materiaal dat je er zelf in hebt gezet, zoals chat-apps. Andere apps die ongemerkt veel ruimte in kunnen nemen terwijl je ze nauwelijks gebruikt zijn Garageband en iMovie.

Bekijk ook Zo ontdek je welke apps veel opslagruimte innemen op je iPhone Welke apps nemen veel opslagruimte in op je iPhone? Met deze tip ontdek je welke apps veel ruimte vragen en hoe je dit kunt verminderen, door bijvoorbeeld de cache van apps te verwijderen.

#2 Cache van apps leegmaken

Vaak hoef je een app niet helemaal te wissen. Het opschonen van de cache kan voldoende zijn om meer iPhone opslag vrij te maken. Het gaat hier om tijdelijke informatie die offline wordt bewaard, maar die je niet direct nodig hebt. Het zorgt ervoor dat apps sneller reageren, maar ze nemen ook veel iPhone-opslaggeheugen in beslag. Je kunt dit oplossen door de cache te wissen van Safari en andere apps.

Bekijk ook Zo kun je de cache wissen van Safari en andere iPhone-apps Veel iPhone-apps gebruiken een cache om data offline op te slaan. Naarmate de cache-opslag groeit kan de app trager worden en loopt je iPhone-geheugen vol. Je kunt dit oplossen met de tips uit dit artikel.

#3 Verwijder overbodige apps

Staat je iPhone vol met apps die je eigenlijk niet gebruikt? Er zijn altijd wel een paar apps of games waar je nooit meer naar omkijkt. Probeer voor elke taak zoveel mogelijk één app te vinden en installeer alleen de apps die je echt nodig hebt (we hopen natuurlijk dat de iCulture-app daarbij staat!). De rest ruim je op. Met onze applijsten vind je gemakkelijk de beste weer-app of de beste navigatie-app. Voor elke categorie hebben we wel een dergelijke lijst!

Sinds iOS 11 kun je apps automatisch laten ‘verwijderen’ als je ze bepaalde tijd niet gebruikt. Ze verdwijnen dan alleen visueel uit beeld, want de data blijft gewoon bewaard. Je kunt de app op een later moment weer uit de App Store downloaden en hebt dan alle data meteen weer terug.

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar App Store. Zet de schakelaar aan bij Ruim apps op.

Bekijk ook App verdwenen van je iPhone of iPad? Dit is er aan de hand Is er zomaar een app verdwenen van je iPhone? Er kunnen twee dingen aan de hand zijn: je hebt de app handmatig verwijderd of de app is automatisch opgeruimd. In deze tip lees je hoe je je verdwenen app terug krijgt en hoe je het automatisch opruimen van apps kunt inschakelen om ruimte vrij te maken. En wat betekent toch dat wolkje naast een app?

#4 Gebruik een webapp

Sommige apps heb je niet dagelijks nodig. Denk bijvoorbeeld aan de app van je krant, die je ook via de mobiele website zou kunnen gebruiken. Er zijn ook apps die vaak problemen geven, zoals de Facebook-app: deze slurpt ongemerkt je iPhone-batterij leeg en verzamelt data over je gebruik.

Vaak zijn mobiele websites net zo goed: als je Facebook maar zelden gebruikt zou je de dienst ook via de mobiele browser kunnen raadplegen. Hetzelfde geldt voor locatie- en openbaar vervoer-info: dit kun je vaak ook via Google vinden, zodat je geen aparte app nodig hebt.

#5 iMessage opruimen

Bij veel mensen neemt de iMessage Berichten-app ongemerkt veel iPhone opslagruimte in beslag, vooral als je regelmatig foto’s en video’s met mensen uitwisselt. Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone opslag > Berichten om te zien hoeveel ruimte de Berichten-app inneemt. Je kunt eerst beginnen met het opruimen van je Topgesprekken. Dit zijn de personen/groepen waarmee je het meest foto’s en video’s uitwisselt. Ook kun je per type content kijken of er iets opgeruimd kan worden. De grootste foto- en videobestanden staan bovenaan.

Soms zijn het maar een paar MB’s, maar het kan ook gaan om meerdere GB’s. Je kunt ook aangeven dat iMessage-content automatisch verwijderd moet worden, zodat je er geen omkijken naar hebt. Je raakt dan uiteraard wel gesprekken kwijt.

Bekijk ook Zo kun je oude berichten in iMessage automatisch verwijderen In iMessage kun je tekstberichten, audio en video automatisch wissen, zodat je meer opslagruimte vrij houdt. Deze tip legt uit hoe je dit instelt.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om de foto’s die van iemand hebt ontvangen eerst te downloaden, zodat je ze elders op kunt slaan. Als je in iMessage in een gesprek op het info-icoon (i) tikt kun je zien welke foto’s je van de persoon hebt ontvangen. Je kunt ze allemaal of gedeeltelijk selecteren. Daarna tik je op Bewaar om ze op te slaan.

Als je veel gebruikmaakt van iMessage en veel grote bijlagen verstuurd, kun je beter kiezen om Berichten in iCloud in te schakelen. Hierdoor staan al je berichten, foto’s, documenten en audio-opnames die via iMessage gedeeld zijn end-to-end versleuteld in iCloud. Hierdoor nemen ze minder ruimte in op je iPhone zelf, want alle informatie wordt gewoon uit je iCloud-account gehaald. Je hebt dan alsnog alle gesprekken bij je, maar zonder dat dit ten koste gaat van je iPhone-opslag. Hou er wel rekening mee dat je hiervoor voldoende iCloud-opslag nodig hebt.

Bekijk ook Zo kun je iMessage-berichten in iCloud synchroniseren met al je apparaten Met Berichten in iCloud zorg je ervoor dat alle iMessage-berichten gesynchroniseerd blijven tussen je apparaten. Ook worden de berichten opgeslagen in iCloud. Dit bespaart veel opslagruimte op je toestel. In deze tip lees je hoe je iMessage voor iCloud instelt op je iPhone, iPad en Mac.

#6 WhatsApp opruimen

Wat voor iMessage geldt, geldt uiteraard ook voor WhatsApp en allerlei andere berichtendiensten. Ook daar kun je ongemerkt heel wat foto’s en video’s hebben opgeslagen. We hebben een aparte tip over het opruimen van WhatsApp en het archiveren van allerlei chats. In WhatsApp komt het wat vaker voor dat je met sommige mensen maar korte tijd contact hebt (bijv. een glazenwasser of bezorger) en het heeft geen zin om deze gesprekken lang te bewaren. We hebben ook een tip over het dataverbruik van WhatsApp beperken, waardoor je bijvoorbeeld niet alle foto’s meeneemt in een backup.

Bekijk ook WhatsApp opruimen door chats te archiveren, wissen of verwijderen Wil je WhatsApp opschonen? Er zijn veel manieren om WhatsApp op te ruimen. Je kunt chats archiveren, wissen of verwijderen, maar ook enkel video's uit een gesprek verwijderen. In deze tip lees je hoe!

#7 Foto’s verwijderen

Waarschijnlijk nemen foto’s en video’s een paar gigabytes (!) aan opslagruimte in beslag op je iPhone of iPad. Je kunt dit bekijken via Instellingen > Algemeen > iPhone opslag > Foto’s. Het duurt even voordat je de cijfers in beeld hebt.

Staat de Foto’s-app bovenaan? Dan is het tijd om eens kritisch te kijken naar welke foto’s je wel en niet bewaart. Dit vergt heel wat werk. Je hebt hiervoor speciale apps zoals Gemini, die dubbele en onscherpe foto’s kunnen filteren. Een handige truc is om de foto’s per maand of per bestemming op te ruimen, liefst als ze al een jaar of ouder zijn. Ruim bijvoorbeeld alle foto’s van maart 2021 op, want je kunt op een later moment vaak wat beter inschatten wat je wilt bewaren. Een foto van een groente- en fruitkraampje of van je maaltijd is leuk op het moment, maar is een jaar later niet meer zo relevant.

Je kunt via Instellingen > Foto’s ook kiezen voor het optimaliseren van de opslag, zodat niet alle foto’s in volledige resolutie lokaal op je toestel blijven staan. Ze zijn echter wel altijd weer in oorspronkelijke kwaliteit op te vragen.

Ben je klaar met verwijderen, maak dan meteen de map Recent verwijderd leeg, anders blijven ze namelijk nog 30 dagen op je toestel staan. Dit doe je als volgt:

Open de Foto’s-app en ga naar het tabblad Albums. Blader omlaag naar het album Recent verwijderd. Tik bovenaan op Selecteer. Tik onderaan op Verwijder alles.

#8 Maak meer gebruik van iCloud

Apple biedt steeds meer diensten via iCloud aan. Zo kun je de beelden van je beveiligingscamera op iCloud opslaan dankzij HomeKit Secure Video en kun je makkelijk allerlei bestanden in iCloud opslaan dankzij de Bestanden-app. Maak daar gebruik van! Als iets op iCloud staat is de kans kleiner dat je het kwijt raakt als je iPhone gestolen wordt of zoek raakt. Zo kun je meerdere gigabytes aan ruimte winnen.

Je kunt gemakkelijk controleren hoeveel iCloud-opslag nog vrij is. De standaard 5 GB is misschien wat weinig, maar voor €0,99 per maand breid je dit uit naar het tienvoudige. Wat ons betreft is dat geen verkeerde investering. Andere opslagdiensten zoals Google bieden online opslag voor ongeveer dezelfde prijs. Het voordeel van iCloud is echter dat het nauw samenwerkt met je Apple-devices en -apps.

#9 iPhone opnieuw inrichten

Heb je er de afgelopen jaren een rommeltje van gemaakt en weet je niet meer waar je moet beginnen met opruimen? Hebben deze tips niet geholpen en is je iPhone opslag nog steeds vol? Als je één keer heel veel iPhone opslagruimte wilt vrijmaken, dan kun je het beste de iPhone herstellen en weer opnieuw inrichten. Daarvoor ga je terug naar de iPhone fabrieksinstellingen, waarna je weer met een schone installatie begint. Het kan je in één klap vele gigabytes schelen. De meeste mensen gebruiken maar een stuk of tien apps echt intensief; in zo’n situatie is het vrij eenvoudig om met een schone iPhone te beginnen. Hieronder lees je alles over iPhone herstellen. Denk er wel aan dat je niet je iCloud-backup terugzet, anders win je hier geen extra ruimte mee.

Bekijk ook iPhone herstellen (restore) bij hardnekkige problemen Het kan zomaar gebeuren: je iPhone gedraagt zich vreemd, reageert niet meer of vertoont ander raar gedrag. Je iPhone herstellen met een restore (hersteloperatie) kan het oplossen en deze tip legt uit hoe dat werkt.

Overstappen naar een andere iPhone

Heb je een iPhone met 32GB opslag of minder? Dan is het nogal logisch dat je opslag regelmatig vol zit. Apps nemen veel ruimte in beslag en naarmate je meer foto’s maakt raakt je opslag veel sneller vol. Daarom raden we meestal aan om bij aanschaf van een nieuwe iPhone voor 128GB of meer te kiezen. Voor sommige mensen kan 64GB echter ook nog voldoende zijn. We hebben een apart artikel over hoeveel iPhone-opslag kiezen.

Bekijk ook Tips voor iPhone opslag kiezen: 128GB, 256GB, 512GB of misschien zelfs 1TB? Hoeveel iPhone-opslagruimte heb jij nodig? Is 64GB genoeg of heb je 128GB, 256GB of zelfs 512GB opslag nodig? Je leest het allemaal in dit artikel!

Weet je niet welke iPhone je moet kiezen? Ook daarmee helpen we je op weg in het artikel nieuwe iPhone kopen: welke modellen zijn nu actueel?

Bekijk ook Nieuwe iPhone nodig? Dit zijn de iPhones waaruit je kan kiezen Heb jij een nieuwe iPhone nodig? Of kun je nog wel even vooruit? Ontdek op welke punten jij erop vooruit gaat met een nieuw toestel. We geven ook antwoord op vragen als: wanneer komt er een nieuwe iPhone? En welke nieuwe iPhones zijn er?