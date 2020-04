Heb je te veel apps op je iPhone of iPad staan? Je kunt eenvoudig apps verwijderen van je toestel en in deze tip leggen we meerdere manieren uit om ze te wissen, vanaf het beginscherm, via de instellingen of zelfs automatisch als je ze niet meer gebruikt!

Als je na verloop van tijd bent uitgekeken op een bepaalde app, kun je deze verwijderen van de iPhone of iPad. Er zijn meerder manieren om dat te doen en in deze tip leggen we ze allemaal uit. Ook bespreken we de nieuwe manier om apps te verwijderen in iOS 13.

Apps verwijderen in iOS 13

Apps verwijderen gaat in iOS 13 net iets anders dan je gewend bent. Voorheen kon je je vinger op het icoontje houden en deze begon dan na een paar seconden te wiebelen. In iOS 13 verschijnt er echter een menu.

Zo kun je alsnog apps verwijderen in iOS 13:

Houd je vinger op het icoontje, maar houd deze iets langer vast. Negeer het menu dat verschijnt. Na ongeveer 5 seconden gaan de iconen wiebelen. Tik op het kruisje linksboven om de app te verwijderen.

Als je vindt dat dit allemaal te lang duurt, kun je uit het menu ook de optie Rangschik apps opnieuw kiezen, waarna de iconen beginnen te wiebelen. Tik vervolgens op het kruisje.

In iOS 13 krijg je ook suggesties voor apps die je zou willen verwijderen. Gebruik je een bepaalde app niet, dan waarschuwt iOS je daarvoor. In het update-scherm van de App Store kun je bovendien onderaan de lijst zien welke apps je nooit gebruikt. Daar kun je ze door te vegen verwijderen.

Apps verwijderen in het algemeen

Waarschijnlijk heb je een hoop apps op je toestel staan. Het is verleidelijk om regelmatig een nieuwe app te proberen. Maar op een gegeven moment heb je zoveel apps, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dan is het tijd om te gaan opruimen. Het is slim om regelmatig even te kijken welke apps je niet langer gebruikt, zodat je je beginscherm weer wat overzichtelijker maakt. Er zijn minstens vier manieren om apps te verwijderen, die we hieronder zullen bespreken.

Wil je weten hoe standaardapps verwijderen werkt, dan vind je dit in een andere tip.

Bekijk ook Standaardapps verwijderen van je iPhone en iPad Gebruik je bepaalde standaardapps niet meer op je iPhone en iPad, dan kun je ze verwijderen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt, wat precies de gevolgen zijn en om welke apps het gaat.

#1 Apps verwijderen via wiebelende icoontjes

Je kunt apps gemakkelijk verwijderen vanaf het beginscherm door de icoontjes te laten wiebelen. Dit werkt als volgt:

Druk je vinger met lichte druk op het icoontje. Wacht totdat het icoontje begint te wiebelen. Bij elk icoon is nu linksboven een kruisje te zien. Tik op het kruisje om de app te verwijderen.

Vaak moet je toestemming geven om ook de bijbehorende data te laten wissen. Je bent de app niet voorgoed kwijt, want je kunt elk moment de app opnieuw downloaden via de App Store. Kun je een bepaalde app niet meer vinden? Dan kun je op het tabblad Updates bij de optie Aankopen zien welke apps je eerder hebt gedownload. Bij betaalde apps hoef je niet opnieuw te betalen.

#2 Apps verwijderen via instellingen

Je kunt apps ook verwijderen via de instellingen van je iPhone en iPad. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Algemeen > iPhone-opslag. Je ziet nu welke apps veel ruimte in beslag nemen. Dit kan even duren. Tik op een app die erg groot is. Tik op Verwijder app.

Vaak ben je apps die je niet zo vaak gebruikt, totaal vergeten. Je weet niet dat ze bestaan en ze zitten ook niet in de weg. Je kunt alle mappen en apps langslopen, om ze één voor één op te starten, maar er is ook een betere manier. Wacht gewoon tot er een update is, want dan komt de app vanzelf weer voor het voetlicht.

Ga naar App Store, tik op je accountfoto en je krijgt de lijst met beschikbare updates te zien. In de update-omschrijving kun je meestal wel zien waar de app ook alweer bedoeld is.

Vanuit de lijst met updates kun je een app meteen verwijderen door er overheen te vegen.

#4 Apps automatisch verwijderen

Sinds iOS 11 is er een nieuwe mogelijkheid, waarbij je apps automatisch kunt laten verwijderen. iOS kijkt welke apps je niet meer gebruikt en stelt zelf voor om ze te te wissen. Het bijzondere hiervan is, dat de data en instellingen van een app niet worden verwijderd. Wil je de app op een later moment weer gebruiken, dan kan het wel even duren voordat deze weer uit de App Store is gehaald.

Open naar de Instelingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar iTunes Store en App Store. Blader omlaag en zet de schakelaar aan bij Ruim Apps op.

Het is vooral bedoeld om wat meer opslagruimte te creëren. Zodra je de app weer vanuit de App Store installeert, zijn alle instellingen en data terug. Dit is ook het geval als je de standaardapps verwijdert van je toestel.