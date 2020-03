AutoFill op de iPhone en iPad is een handige functie waarmee je al je wachtwoorden automatisch kan invullen. Dit werkt samen met allerlei wachtwoordenapps, dus je hoeft nooit meer te stoeien met wachtwoorden. Zo stel je het in en zo gebruik je het!

AutoFill: wachtwoorden automatisch invullen

Wachtwoordenapps op je iPhone helpen je met het ordenen van je wachtwoorden en kunnen ook suggesties voor extra sterke wachtwoorden geven. Het nadeel was echter altijd dat het invoeren van wachtwoorden soms wat omslachtig was, vooral in apps van derden. Het kopiëren en plakken van gebruikersnamen en wachtwoorden maakte het proces moeizamer dan nodig, maar gelukkig lost AutoFill op de iPhone en iPad dit op. Hoe moet je AutoFill gebruiken en hoe werkt het automatisch invoeren van wachtwoorden?

Wat is AutoFill op iPhone en iPad?

Zoals de naam al doet vermoeden zorgt AutoFill ervoor dat al je wachtwoorden en gebruikersnamen automatisch ingevuld worden. AutoFill werkt zowel in Safari als in apps, gewoon via het toetsenbord van je iPhone of iPad. Zodra je ergens een wachtwoord moet invoeren, verschijnt er boven het toetsenbord een suggestie uit je opgeslagen wachtwoorden, maar je kan vanaf daar ook door je kluis bladeren om een ander wachtwoord te kiezen. Met een enkele tik (en een scan van Touch ID of Face ID) voer je een wachtwoord in. Externe apps waar je wachtwoorden in moet voeren hoeven niet aangepast te worden. De AutoFill-functie herkent de app en stelt automatisch de juiste gebruikersnaam en wachtwoord voor.

AutoFill werkt samen met je wachtwoorden die opgeslagen zijn in je iCloud-sleutelhanger. Daarnaast maken externe wachtwoordenapps zoals 1Password en LastPass ook gebruik van AutoFill. De wachtwoordenapps moeten daarvoor bijgewerkt worden, maar gelukkig is dat bij veel apps wel het geval.

AutoFill werkt alleen op toestellen met iOS 12 of nieuwer.

Welke wachtwoordenapps werken met AutoFill?

De belangrijkste wachtwoordenapps werken sinds iOS 12 met AutoFill:

1Password

LastPass

Dashlane

Keeper

oneSafe

Een overzicht van wachtwoordenapps voor de iPhone vind je in ons artikel.

Bekijk ook De beste wachtwoordenapps voor iPhone en iPad Voor elke dienst een ander wachtwoord aanmaken is verstandig, maar deze allemaal onthouden is een heel karwei. Met deze wachtwoordapps voor iPhone en iPad kun je al je wachtwoorden veilig opslaan.

Hoe kan ik AutoFill instellen?

Je hoeft de functie slechts eenmalig in te stellen via de instellingen van je iPhone en iPad. Dit werkt als volgt:

Ga naar Instellingen > Wachtwoorden en accounts. Gebruik je alleen iCloud-sleutelhanger, zet de schakelaar bij Vul automatisch in dan aan. Heb je ook 1Password, LastPass of een andere wachtwoordenapp die dit ondersteunt, tik dan op de knop Vul automatisch in. Zet daar de schakelaar aan en kies de kluizen die je voor deze functie wil gebruiken. Gebruik je dus meerdere wachtwoordenapps, dan kun je deze allemaal gebruiken.

Hoe kan ik AutoFill gebruiken op iPhone en iPad?

Wil je de functie gebruiken, dan gaat dat heel eenvoudig:

Open de app of website waar je in wil loggen. Tik op het invoerveld voor het invullen van je gebruikersnaam en wachtwoord. Er verschijnt automatisch een suggestie van een opgeslagen wachtwoord. Tik op de blauwe knop of op de naam om deze te gebruiken. Wil je een ander wachtwoord gebruiken, tik dan op de sleutel en open de desbetreffende kluis.

Heb je meerdere accounts bij een website of app, dan is het goede account te herkennen aan de weergegeven gebruikersnaam.

AutoFill werkt daarnaast ook op de Apple TV met tvOS 12 of nieuwer. Als je het automatische toetsenbord op iOS gebruikt zodra je ergens op je Apple TV je gegevens in moet voeren, verschijnen dezelfde knoppen voor het invoeren van je wachtwoord en gebruikersnaam. Dit werkt verder hetzelfde als in apps en op websites op je iPhone en iPad.

Hoe werkt AutoFill met eenmalige wachtwoorden?

Sommige apps maken gebruik van eenmalige wachtwoorden die bijvoorbeeld automatisch aangemaakt worden door een wachtwoordenapp. 1Password kan deze automatisch kopiëren zodra je een wachtwoord en gebruikersnaam automatisch invult uit je 1Password-kluis. In het volgende scherm waar je het eenmalige wachtwoord in moet vullen, hoef je deze alleen te plakken vanuit je klembord. Een melding van 1Password herstelt vervolgens de eerdere opgeslagen gegevens van je klembord.

Verificatiecodes die via sms gestuurd worden, worden ook automatisch ingevuld. Je hoeft dus niet meer naar het sms-bericht te gaan om daar de cijfercode te onthouden en over te tikken of om te kopiëren. Dankzij AutoFill gebeurt dat nu helemaal automatisch.

Check ook onze artikelen met de beste wachtwoordenapps en apps voor tweestapsverificatie. Vergeet ook niet onze uitleg over iCloud-sleutelhanger.