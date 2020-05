Dit betekent ‘Opschonen’ bij iPhone-apps

Wat betekent de tekst 'Opschonen' of 'Cleaning' onder iOS app icoon op iPhone of iPad? Deze tip legt je alles uit over opschonen van tijdelijke bestanden.

Opschonen in iOS

Apps nemen ruimte in op je iPhone. Maar ze hebben ook nog wat opslagruimte nodig voor tijdelijke gegevens. Zo zal een spelletje je voortgang en je score bijhouden. Die tijdelijke gegevens hoeven niet eeuwig te worden bewaard. Heel af en toe gaat iOS zelf aan de slag om die tijdelijke gegevens op te schonen of te verwijderen. Onder de app wordt dan met ‘Opschonen’ (of ‘Cleaning’) aangegeven dat de schoonmaak is begonnen. In deze tip leggen we uit wat opschonen inhoudt.



Apps kunnen heel meer opslagruimte innemen dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Als je in de App Store ziet staan dat een app 56MB groot is is dan heb je in werkelijkheid nog wat meer ruimte nodig. Neem bijvoorbeeld een dagboek-app. Behalve de app zelf is er ook ruimte nodig voor het opslaan van alle teksten, foto’s en andere items die je erin wilt vastleggen. Daardoor kan de app tientallen MB’s meer ruimte nodig hebben. Soms gaat het om tijdelijke gegevens die alleen voor die ene sessie nodig zijn.

Opschonen van iOS-apps

Wil je meer inzicht krijgen in dit opslaggebruik, dan ga je naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag om een overzicht te krijgen van alle geïnstalleerde apps en de ruimte die ze in beslag nemen.

Sommige apps zoals Garageband of Podcasts kunnen meerdere gigabytes groot zijn. Tik je op de naam van de app, dan zie je een uitsplitsing naar de app zelf en de bijbehorende gebruikersdata. Bij apps als Facebook, Twitter, Spotify en Netflix kan het om enorme hoeveelheden data gaan. Zo is de Netflix-app zelf relatief klein, maar kan de data meer dan 2GB in beslag nemen als je films en series lokaal bewaart om offline te kunnen bekijken.

Vooral bij heel veel kleine bestanden kan het synchroniseren heel wat tijd kosten. Veel kleine bestanden overzetten kost namelijk meer tijd dan één groot bestand van dezelfde totale omvang.

Sinds iOS 5 ruimt Apple tijdelijke bestanden automatisch op als er behoefte is aan meer opslag. Het gebeurt automatisch als het geheugen van je iPhone bijna vol is.

Onder de app staat dan de tekst ‘Opschonen…’ of ‘Cleaning…’. Op dat moment worden de tijdelijke bestanden deels verwijderd en kun je de app even niet meer gebruiken.

Handmatig opschonen van apps

Je kunt ook handmatig apps opschonen, als je vindt dat ze te veel ruimte innemen:

Hiervoor ga je naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag. Tik op de app die je wilt opschonen. Tik op Ruim op.

Sommige apps regelen dit zelf of bieden mogelijkheden om het opruimen van cachebestanden handmatig te regelen. Zo laten Twitter en Dropbox je opslagruimte vrijmaken op de iPhone en iPad door de cache te verwijderen. Kijk in de instellingen van de betreffende app of er een optie is om de cache te wissen.

