Standaard iPhone 16: meer kleur en verrassend compleet

2024 is geen gewoon jaar. Op het eerste gezicht brengt Apple een line-up uit die vrijwel hetzelfde is als vorig jaar, maar de twee standaardmodellen hebben opvallend veel functies gekregen. Je krijgt meteen de A18-chip, een verbeterde camera die zich voordoet alsof je 4 verschillende lenzen hebt, een actieknop en de nieuwe Cameraregelaar. Dit maakt het wel erg aantrekkelijk om dit jaar voor de standaardmodellen te kiezen. Zeker als je van felle kleuren houdt, zit je goed met de iPhone 16 kleuren, met roze en ultramarijn als opvallende nieuwkomers. Wij kozen voor ultramarijn (29%), dat samen met blauwgroen (30%) en zwart (26%) het meest populair was in onze poll. De kleur ultramarijn springt er echt uit en ik ben dan ook positief verrast dat Apple met deze toch wel heel uitzonderlijke kleur op de proppen komt. Het is net als voorgaande jaren niet één kleur, maar afhankelijk van de lichtinval kan het blauw of paars lijken.

De iPhone 16 in de nieuwe kleur ultramarijn.

Je krijgt op de standaardmodellen nog steeds geen ProMotion en always-on scherm, maar ik denk niet dat dit een essentiële functie is. Veel mensen zullen vooral kijken naar de camera en die is dit jaar flink verbeterd, met een betere sensor voor de 48-megapixel hoofdcamera en een verbeterde 12-megapixel ultragroothoekcamera waarmee je nu ook macro kunt schieten. Je krijgt echter ook de Cameraregelaar, een nieuwe knop waarmee je gemakkelijk foto’s en video’s kunt maken en instellingen kunt weigeren. Dit is niet exclusief op de Pro-modellen, maar komt nu al meteen naar alle iPhone 16’s.

De standaard iPhone 16 heeft één cameralens minder, maar kan nu wel macrofoto’s maken.

Qua uiterlijk is er niet veel veranderd: dezelfde matglazen achterkant waar we vorig jaar al zo enthousiast over waren. De grootste verandering aan de buitenkant is dat de camera’s nu verticaal zijn uitgelijnd. De flitser staat nu buiten het camera-eiland en dat betekent dat de hoesjes een extra gat hebben gekregen (ook die van Apple). Hoesjes van derden hebben bovendien vaak een extra gat voor de Cameraregelaar.