Op je iPhone en iPad is het mogelijk om het Bedieningspaneel zelf aan te passen met allerlei handige knoppen en snelkoppelingen. Zo schakel je bijvoorbeeld snel de Energiebesparingsstand in. Wil je het Bedieningspaneel aanpassen op de iPhone en iPad, dan lees je in deze tip hoe je dat moet doen.

Hoe kan ik het Bedieningspaneel aanpassen?

Het Bedieningspaneel is veelzijdiger dan je misschien denkt, want je kan zelf enkele knoppen toevoegen en aanpassen. Het gaat dan om het onderste gedeelte van het Bedieningspaneel waar je snelkoppelingen kunt plaatsen. Het bovenste gedeelte van het Bedieningspaneel staat vast en is niet aan te passen.

Om extra knoppen toe te voegen, doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Bedieningspaneel. Je ziet hier nu een lijst van alle knoppen. Bovenin vind je de knoppen die toegevoegd zijn, daaronder die je er zelf nog bij kunt zetten. Tik op het groene plusje om een knop toe te voegen en op een rood minnetje om hem te verwijderen. Je kunt ook de volgorde aanpassen. Hou je vinger op de drie horizontale streepjes achter een knop en sleep deze in de gewenste volgorde.

Welke knoppen in het Bedieningspaneel kan ik aanpassen?

In totaal gaat het om 26 knoppen (afhankelijk van het model en software-versie) die je zelf kunt toevoegen:

Apple TV Remote (geen losse app nodig)

Begeleide toegang

Camera

Dictafoon

Donkere modus (vanaf iOS 13)

Energiebesparingsmodus

Geluidsherkenning (vanaf iOS 14)

Horen (voor Live luisteren)

Kondig berichten aan met Siri

NFC-taglezer (iPhone X en ouder, vanaf iOS 14)

Niet storen tijdens autorijden

Notities

QR-codelezer

Rekenmachine

Schermopname

Slaapmodus (vanaf iOS 14)

Snelle opties voor toegankelijkheid

Stille modus (iPad, vanaf iPadOS 14)

Stopwatch

Tekstgrootte

Timer

Vergrootglas

Wallet

Wekker

Woning (HomeKit)

Zaklamp

Het is niet mogelijk om vanuit apps van derden knoppen toe te voegen aan het Bedieningspaneel. Het gaat dus alleen om de bovenstaande knoppen die je zelf kunt instellen.

HomeKit in het Bedieningspaneel

Met de Woning-knop in het Bedieningspaneel kun je snel je HomeKit-apparaten bedienen. In iOS 13 en ouder ga je via deze knop naar maximaal negen favoriete accessoires en acht favoriete scènes. In iOS 14 en nieuwer bekijk je al je favoriete scenes en accessoires. Het is als het ware een snelkoppeling naar het Woning-tabblad in de Woning-app.

Met de schakelaar Toon woningregelaars (vanaf iOS 14; via Instellingen > Bedieningspaneel) krijg je nog meer mogelijkheden. Als dit ingeschakeld is, verschijnen er in het Bedieningspaneel rechtstreekse knoppen naar accessoires en scènes. Je kunt daarmee je apparaten rechtstreeks vanuit het Bedieningspaneel bedienen zonder dat je eerst op de Woning-knop hoeft te tikken. De apparaten en scènes die hier verschijnen, veranderen gedurende de dag en hoe je je accessoires en scènes gebruikt.

NFC-taglezer in Bedieningspaneel

In iOS 14 en nieuwer vind je ook een NFC-taglezer in het Bedieningspaneel. Deze knop is alleen beschikbaar op iPhone X en ouder. Met deze knop activeer je de scanfunctie van de NFC-chip, bijvoorbeeld om NFC-tags te scannen. Op de iPhone XS en nieuwer vind je deze knop niet, omdat je NFC-tags daarmee op de achtergrond kan scannen. Je hoeft de functie dan dus niet te activeren met een knop. De functie komt ook van pas in combinatie met de App Clips.

Je gebruikt de NFC-taglezer in het Bedieningspaneel als volgt (iOS 14 en nieuwer, op iPhone X en ouder):

Ga naar Instellingen > Bedieningspaneel. Voeg de knop NFC-taglezer toe als dit niet al gebeurd is. Tik op het groene plusje om hem in de bovenste rij knoppen te zetten. Verplaats hem eventueel naar de gewenste plek via de drie streepjes. Open nu het Bedieningspaneel zoals je altijd doet (van beneden naar boven op iPhones met thuisknop, vanaf de hoek rechtsboven naar beneden op iPhone X). Tik op de NFC-taglezer, te herkennen aan de boogjes die naar rechts wijzen. Scan de NFC-tag.

In onze uitleg over het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad lees je hoe je dit precies gebruikt.

Bekijk ook Bedieningspaneel op iPhone en iPad: dit kun je er allemaal mee Het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad kent een aantal handige opties en mogelijkheden. Hier vind je alle antwoorden op je vragen over het Bedieningspaneel. Hoe kun je het Bedieningspaneel openen en welke knoppen zijn er?

Bekijk ook onze uitlegvideo (iOS 11-iOS 13) zie je nogmaals stap voor stap hoe je zelf het Bedieningspaneel aanpast en de volgorde van de knoppen wijzigt.