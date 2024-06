Vanaf iOS 18 is het mogelijk om de knoppen op je iPhone-toegangsscherm aan te passen. In deze tip lees je over de mogelijkheden en hoe het werkt.

Op het toegangsscherm van je iPhone vind je in de hoeken twee knoppen, links- en rechtsonder. Daar vind je respectievelijk je zaklamp en de Camera-app. De knoppen werden door Apple geïntroduceerd op de iPhone X en sindsdien was er maar één wens voor: laat gebruikers de knoppen zelf kiezen. Vanaf iOS 18 is dat eindelijk het geval. Je kunt ze zelfs heelmaal weghalen als je helemaal geen knoppen op je lockscreen wil. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Welke regelaars kun je op je iOS 18 toegangsscherm zetten?

Vanaf iOS 18 ben je dus eindelijk niet meer beperkt tot het bedienen van je zaklamp en het openen van de Camera-app. Apple heeft een breed scala aan knoppen die je in plaats daarvan kunt neerzetten. Het is ook mogelijk om een knop of beide knoppen helemaal weg te halen zonder vervanger. Wil je per wallpaper (en per Focus) een andere set knoppen, dan pas je de knoppen simpelweg aan per wallpaper. Dit is een overzicht van de nuttigste knoppen:

Vertaal

Woning

Rekenmachine

Donkere modus

Opdrachten

Ping mijn Watch

Remote

… en meer

Regelaars kiezen voor op het iOS 18 toegangsscherm

De meest veelzijdige knop moet die van de Opdrachten-app zijn. Je kunt vanaf iOS 18 namelijk iedere shortcut uit de Opdrachten-app op je beginscherm zetten. Ben je bekend met de Opdrachten-app, dan weet je dat er ontzettend veel mogelijk is qua automatiseringen en meer.

Knoppen op het toegangsscherm wijzigen: volg deze stappen

Heb je al een idee van wat je op je toegangsscherm wil zetten of wil je even rondkijken bij alle mogelijkheden? Volg dan de stappen hieronder om te ontdekken hoe het werkt. Let op: je hebt de beta van iOS 18 nodig om deze functie te kunnen gebruiken.

Ga naar je toegangsscherm en houd je vinger ingedrukt op het scherm. Je komt in het overzicht van je wallpapers. Tik onderaan op Pas aan en kies dan voor Toegangsscherm. Links- en rechtsonder vind je de huidige knoppen. Tik op het minteken bij een knop om deze weg te halen. Een plusje verschijnt. Tik hierop en selecteer een andere regelaar die je op je toegangsscherm wil tonen. Klaar? Tik rechtsboven op Gereed.

Knoppen op je iPhone toegangsscherm vervangen

Je kunt per wallpaper instellen welke knoppen je ziet. Dat maakt het dus in feite mogelijk om het ook per Focus te doen. Zo kun je andere knoppen op je toegangsscherm zetten voor tijdens het werk, de sportschool, vakantie en andere zaken waarvoor je een Focus zou willen instellen.

Knoppen iPhone-toegangsscherm verwijderen: zaklamp weghalen doe je zo

Als je helemaal geen knoppen onderaan op het toegangsscherm meer wil (bijvoorbeeld omdat je een knop vaak per ongeluk indrukt), dan haal je simpelweg beide knoppen weg door op het minnetje te tikken. Tik daarna op Gereed. Hiermee voorkom je dus dat je per ongeluk een knop indrukt en bijvoorbeeld de zaklamp activeert terwijl je de iPhone in je broekzak stopt.

Onthoud dat je de knoppen altijd lang ingedrukt moet houden om de ingestelde functie te activeren. De knoppen werken namelijk via Haptic Touch.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.