Je iPhone opladen kan op veel verschillende manieren: met een kabel, draadloos of met de magnetische MagSafe Charger als je een iPhone 12 hebt. En dan heb je ook nog de keuze uit usb-a en usb-c en verschillende wattages. In deze gids zetten we de beste iPhone-opladers voor je op een rij. Welke iPhone-oplader moet je kiezen?

Onze keuze voor de beste iPhone-oplader: Apple 18W/20W oplader

De beste keuze vinden we Apple’s 18W of 20W usb-c-oplader. Deze is geschikt voor snelladen en is vanwege usb-c ook toekomstbestendiger. Deze oplader is bovendien geschikt voor je iPad, dus je kan hem met meerdere apparaten gebruiken. Bovendien is de oplader ongeveer even duur als Apple’s standaard 5W-oplader, waardoor je dus beter voor dit model kan kiezen dan voor de versie met lager vermogen. Omdat je bij de iPhone 12 al meteen de juiste kabel krijgt, vinden we deze oplader de beste keuze. Heb je recent een iPad (Pro) gekocht, dan heb je deze oplader al in huis. Er zijn twee versies: een 18W-oplader en 20W-oplader. Er zit dus een klein verschil in het vermogen, maar in de praktijk merk je dat nauwelijks. Hou er wel rekening mee dat je bij deze oplader een Lightning-naar-usb-c-kabel nodig hebt. Deze wordt bij de iPhone 12 en recente iPads standaard meegeleverd.

Welke keuzes heb je voor een iPhone-oplader?

Als je op zoek bent naar een geschikte oplader voor je iPhone, moet je met een aantal zaken rekening houden. Er zijn namelijk allerlei opties waar je uit kan kiezen:

Bedraad: met een Lightning-kabel laad je de iPhone op via een stekker in het stopcontact. Zo’n stekker wordt ook wel een lichtnetadapter (oftewel oplader) genoemd.

Draadloos: een draadloze oplader is een alles-in-één-oplossing, omdat daar meestal ook meteen een stekker bij zit. Draadloos opladen kan op maximaal 7,5W. Let erop dat je kiest voor een Qi-lader.

MagSafe (alleen iPhone 12): met de MagSafe Charger kun je magnetisch je iPhone opladen, maar dit werkt alleen bij de nieuwste iPhone 12-serie. Dit gaat met een snelheid van 15W. De lader werkt ook als gewone Qi-lader met andere iPhones die draadloos opladen ondersteunen.

Ben je op zoek naar een draadloze oplader? Daarvoor hebben we een apart overzicht. In dit artikel focussen we vooral op de stekkers voor bedraad opladen.

Bekijk ook Zoek je een draadloze oplader voor je iPhone of AirPods? Deze raden wij aan Met deze draadloze opladers voor de iPhone en AirPods hoef je nooit meer een kabel in je iDevice te steken. Wij zetten de beste draadloze opladers voor de iPhone en AirPods voor je op een rij.

Welk vermogen en aansluiting moet ik hebben?

Bij het aanschaffen van een oplader, moet je ook rekening houden met het vermogen en de aansluiting op de oplader. Opladers zijn er vanaf 5W (de standaard iPhone-oplader) tot wel 96W (de MacBook-opladers). Als je gebruik wil maken van iPhone snelladen, moet je een oplader vanaf 18W met usb-c hebben. Check ook of de oplader USB Power Delivery (USB-PD) ondersteunt. Dat is meestal het geval met de opladers met usb-c vanaf 18W.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over de iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een zwaardere adapter en een techniek met de naam USB Power Delivery. Je leest er hier alles over!

Als je je iPhone alleen ‘s nachts oplaadt, heb je zo’n snellader eigenlijk niet nodig. Het maakt dan niet uit of je iPhone sneller of minder snel oplaadt. In dat geval is een standaard Apple-oplader van 5W (of een andere willekeurige usb-a-oplader) voldoende.

Hou er rekening mee dat je vaak ook nog de kabel nodig hebt. Vanaf de iPhone 12-serie krijg je standaard een usb-c-naar-Lightning-kabel, dus je kan dan het beste een usb-c-oplader kiezen. Je kan uiteraard ook een oudere usb-a-naar-Lightning-kabel met een oudere usb-a-oplader gebruiken die je al in huis hebt.

Huidige oplader blijven gebruiken

De kans is groot dat je al een geschikte oplader in huis hebt liggen. Je kan je huidige oplader dus gewoon blijven gebruiken, dus de kans is groot dat je niet eens een oplader nodig hebt. Ook de iPhone 12 werkt gewoon met eerdere usb-opladers, maar zorg er wel voor dat je de juiste kabel hebt. Voor de standaardopladers is een Lightning-naar-usb-a-kabel geschikt.

Apple-oplader

Apple heeft zelf een aantal opladers in het assortiment. De meest standaard Apple-oplader is die van 5W en deze is niet geschikt voor snelladen. Deze oplader werkt op alle iPhones, maar je maakt dan geen gebruik van snelladen. De 5W-oplader heeft een usb-a-aansluiting, dus je moet kiezen voor een Lightning-naar-usb-a-kabel.

Liever iets zwaarders? Lees dan ons overzicht van MacBook-opladers van Apple. Deze zijn in combinatie met een Lightning-naar-usb-c-kabel allemaal geschikt voor de iPhone vanaf de iPhone 8.

Bekijk ook Welke oplader voor jouw MacBook? Dit zijn de verschillende MacBook-opladers Welke oplader is geschikt voor jouw MacBook? Hoe weet je hoeveel Watt jouw MacBook nodig heeft? We zetten de beschikbare MacBook opladers voor je op een rijtje, zodat je weet welke geschikt is voor jouw MacBook.

MagSafe Charger

De MagSafe Charger is Apple’s nieuwste oplader. Het is in feite een draadloze oplader die je via magneten achterop je iPhone bevestigd. Let erop dat de magnetische verbinding van de MagSafe Charger alleen werkt op de iPhone 12 en nieuwer. Gebruik je een oudere iPhone die geschikt is voor draadloos opladen? Je kan de MagSafe Charger wel gebruiken, maar bevestigt niet magnetisch op de achterkant van je iPhone. Het is dan een gewone draadloze oplader.

De MagSafe Charger laadt op de iPhone 12 op met een vermogen van 15W. Op andere toestellen gaat het opladen op maximaal 7,5W.

Bekijken: MagSafe Charger bij Apple

Belkin-opladers voor iPhone

Eén van de bekendste merken in opladers en iPhone-accessoires is Belkin. Belkin heeft dan ook allerlei modellen in omloop, die allemaal veilig zijn voor je iPhone. De goedkoopste versies hebben een usb-a aansluiting en zijn niet geschikt voor snelladen, maar er zijn ook modellen met een hoger vermogen en zowel een usb-a- als usb-c-ingang hebben. Je kan daar dan dus twee apparaten tegelijkertijd mee opladen, waarvan eentje met snelladen.

Xtorm-opladers

Het Nederlandse Xtorm heeft een breed scala aan opladers in het assortiment. Er zijn dubbele opladers met zowel usb-c als usb-a, maar er zijn ook dubbele uitvoeringen met bijvoorbeeld twee keer usb-c. De meeste opladers zijn geschikt voor snelladen, dus je iPhone is lekker snel weer voorzien van stroom.

Overige opladers

Er zijn tientallen merken die opladers uitgebracht hebben. De genoemde modellen in dit artikel is slechts een kleine selectie. Een voorbeeld is de Åskstorm, die zowel usb-a als usb-c heeft.

Daarnaast zijn er nog diverse merkloze stekkers die je bij ketens als de Action kunt halen. Ook IKEA heeft diverse usb-opladers beschikbaar. Wij adviseren altijd een oplader van een gerenommeerd merk te gebruiken, omdat je dan zeker weet dat ze getest en veilig zijn.

Bij webshops als AliExpres en Amazon vind je ook vaak aanbiedingen van handige opladers.

Wist je dat je ook je iPhone kan opladen met een iPad-oplader? In onze tip lees je daar meer over.