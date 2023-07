AirTag beweegt met je mee? Dit moet je doen

De AirTag is een handig middel om je persoonlijke voorwerpen te volgen en te zoeken als je ze kwijt bent. Maar het kan ook misbruikt worden. Gelukkig heeft Apple allerlei anti-stalking maatregelen voor de AirTag genomen. Eén van die maatregelen is dat je een melding krijgt als er een onbekende AirTag met je meebeweegt. Je krijgt deze melding als een AirTag je volgt die niet van jou is. Maar gelukkig is het niet altijd paniek, want het kan ook een onschuldige reden hebben als er een AirTag met je meebeweegt. We laten je zien wat de melding betekent en wat je kunt doen.

“AirTag beweegt met je mee”: dit betekent de melding

Een AirTag of ander geschikt Zoek mijn-accessoire (waaronder recente AirPods-modellen), zijn gekoppeld aan het Apple ID van de eigenaar. De eigenaar kan vervolgens de locatie zien. Daarmee kan de eigenaar het voorwerp waar de AirTag aan gekoppeld is eenvoudig vinden als hij of zij het voorwerp kwijt is. Ditzelfde geldt ook voor AirPods en andere trackers die met het Zoek mijn-netwerk werken.

Maar als de AirTag of het Zoek mijn-voorwerp buiten bereik is van de eigenaar, treedt de anti-stalking functie in werking. Eén van die maatregelen is de melding “AirTag beweegt met je mee”. Deze melding waarschuwt iPhone-gebruikers als er een AirTag bij je in de buurt is, die buiten bereik is van de eigenaar en langere tijd met jou meebeweegt. Een andere maatregel is dat de AirTag een geluidje begint te maken als deze langere tijd bij jou aanwezig is.

De melding verschijnt dus niet als de eigenaar van de AirTag in de buurt is en ook niet bij AirTags of andere Zoek mijn-accessoires die aan jouw account gekoppeld zijn.

In deze scenario’s krijg je de AirTag volgmelding

De melding is er dus vooral om ongemerkte stalking te voorkomen. Maar er kunnen ook andere scenario’s zijn waarop je deze melding krijgt. Sterker nog: in de meeste gevallen is er niets aan de hand. Dit zijn de scenario’s waarin je de AirTag beweegt met je mee-melding kan krijgen:

Je leent een voorwerp van iemand anders waar een AirTag of Zoek mijn-accessoire aan gekoppeld is, of je leent een setje AirPods

Je buurman heeft een voorwerp met AirTag thuis achtergelaten, terwijl jij thuis bent.

Je bent in het openbaar vervoer en er is een voorwerp met AirTag bij je in de buurt achtergelaten

Iemand heeft ongemerkt een AirTag bij je verstopt (bijvoorbeeld in je tas), zodat jouw locatie gevolgd kan worden

Het laatste scenario is het meest zorgwekkend: in dit geval probeert iemand jou te stalken en je locatie te volgen. Lees snel verder wat je in elk van deze situaties kunt doen.

Volgmelding van AirTag gekregen: dit moet je doen

Krijg je een volgmelding van een AirTag? Dan kun je het volgende doen, afhankelijk van je situatie:

Als je de volgmelding opent, zie je op een kaartje globaal op welke locaties de AirTag of ander accessoire verbinding gemaakt heeft met jouw iPhone. Je gevolgde locaties wordt met rode lijntjes weergegeven, zodat je weet waar de AirTag precies verbinding had.

Voorwerp met AirTag of Zoek mijn-object van iemand geleend

Als je weet dat je een voorwerp met AirTag eraan geleend hebt (bijvoorbeeld van je partner) kun je de volgmeldingen pauzeren. Je krijgt de rest van de dag geen meldingen meer dat je gevolgd wordt:

Tik op de melding “AirTag beweegt met je mee”. De Zoek mijn-app wordt geopend. Er verschijnt een scherm dat er een AirTag bij jou in de buurt gevonden is. Tik op Ga door. Controleer of de melding inderdaad afkomstig is van de AirTag die bij het voorwerp hoort dat je leent door te tikken op Speel geluid af. Tik op de knop Pauzeer volgmeldingen.

De rest van de dag krijg je geen meldingen meer van deze specifieke AirTag. Krijg je diezelfde dag toch nog een volgmelding, dan is er vermoedelijk een andere AirTag of Zoek mijn-voorwerp in de buurt.

Geen voorwerp met AirTag of AirPods geleend? Doe dan dit

Als je zeker weet dat je geen ander voorwerp hebt geleend, is er mogelijk iets anders aan de hand. Er is dan een AirTag van iemand anders bij je in de buurt. Dit kun je als volgt achterhalen:

Tik op de melding “AirTag beweegt met je mee”. De Zoek mijn-app wordt geopend. Er verschijnt een scherm dat er een AirTag bij jou in de buurt gevonden is. Tik op Ga door. Tik op Speel geluid af om te achterhalen waar de AirTag zich bevindt. Kun je de locatie niet achterhalen of kun je geen verbinding maken, tik dan eventueel op Zoek in de buurt (iPhone 11 of nieuwer) om gericht naar de AirTag of het andere voorwerp te zoeken. Deze optie is mogelijk niet voor alle soorten Zoek mijn-voorwerpen beschikbaar.

Heb je de AirTag gevonden? Hou dan de achterkant van de bovenkant van je iPhone tegen het witte deel van de AirTag om meer informatie over de AirTag te krijgen. Mogelijk staat de AirTag in de verloren modus en help je zo de eigenaar om zijn of haar voorwerp terug te geven.

Als de AirTag niet aan een voorwerp verbonden is of je hem in je eigen bezittingen vindt, is er sprake van kwade zin. Je kunt in dat geval de AirTag uitschakelen door het batterijklepje te openen en de batterij te verwijderen. De AirTag uitschakelen doe je zo:

Druk op de achterkant (het zilverkleurige deel) van de AirTag. Hou dit ingedrukt en draai linksom. Het batterijklepje komt los. Haal de batterij uit de AirTag.

De AirTag is nu uitgeschakeld en de eigenaar kan de locatie niet meer zien en daarmee jou niet meer volgen. Als je je onveilig voelt, kun je eventueel de politie inschakelen als je een vermoeden hebt dat je bewust door een iemand gevolgd wordt.

Wel een volgmelding, maar kan je de AirTag niet vinden?

Het kan ook gebeuren dat je wel een volgmelding van een AirTag of ander Zoek mijn-accessoire krijgt, maar dat je de AirTag of het desbetreffende voorwerp niet kan vinden. Je kan bijvoorbeeld geen verbinding maken omdat je buiten het bereik bent. Ook dan is er nog niet meteen reden voor paniek. Zo kan de buurman een AirTag thuis hebben laten liggen, die op een bepaald moment verbinding maak met jouw iPhone. Informeer daarom bij je buren of zij een AirTag in huis hebben.

Krijg je de volgmelding terwijl je onderweg bent, controleer dan nog goed je bezittingen en doorzoek plekken waar je niet zo vaak in kijkt, bijvoorbeeld ergens diep in een tas of in je auto. Of ga naar een andere locatie om te kijken of je nog steeds meldingen krijgt van een AirTag of dat je nu wel verbinding kan maken. Het kan ook zijn dat de AirTag inmiddels niet meer bij je in de buurt is en dus niet met meebeweegt. In dat geval heeft de melding zichzelf opgelost.

