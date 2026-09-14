Heb je een (publieke) beta geïnstalleerd van iOS 26? En wil je meteen naar de definitieve versie, zodra deze uitkomt? Dan lees je in dit artikel welke stappen je moet volgen om de definitieve versie op je toestel te zetten. Dit is het stappenplan voor betatesters!

iOS 27 komt bijna. Je iPhone updaten gaat (hopelijk) probleemloos als je nu nog iOS 26 draait, maar als je de (publieke) beta al had gedownload moet je even goed opletten. In dit artikel lees je hoe het updaten vanaf de beta naar de uiteindelijke publieke versie werkt.

iOS 27 beta naar Final: stappenplan voor betagebruikers

De afgelopen maanden heeft Apple meerdere iOS 27 beta’s uitgebracht, zowel voor ontwikkelaars als voor publieke testers. Het stappenplan voor mensen met een publieke beta en een ontwikkelaarsbeta is als volgt:

Stappenplan (publieke) tester met iOS 27 beta

Ben je publieke tester met de beta van iOS 27? Dan kan je drie dingen doen:

Optie 1: De beta uitschakelen en vervolgens de update over-the-air installeren. Optie 2: IPSW-bestand downloaden en updaten naar de definitieve versie van iOS 27 Optie 3: Betaprofiel behouden en blijven wachten op de volgende beta (iOS 27.1).

Optie 1: beta uitschakelen

De eerste optie is de meest eenvoudige. Je kon eerder al updaten naar de iOS 27 Release Candidate met buildnummer 24A435. Als het buildnummer van de definitieve iOS 27 release gelijk is met de Release Candidate, hoef je niets te doen. Je krijgt dan dus geen extra update te zien. Je kan het geïnstalleerde buildnummer checken via Instellingen > Algemeen > Over en tik dan op 27.0. Zodra we weten of dit het geval is, werken we dit artikel bij.

Is de uiteindelijke versie wel anders, dan krijg je deze als betatester ook aangeboden. Je kunt dan, net als iedereen, updaten naar de nieuwste versie. Dit is dan de publieke versie, ondanks dat je eerder een beta had.

Als je geen beta’s meer wil, dan kun je de beta’s uitschakelen via Instellingen > Software-update > Bèta-updates. Nieuwe updates installeer je daarna gewoon via Algemeen > Software-update. Verder hoef je niks te doen.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Optie 2: IPSW-bestand downloaden

Kies je voor de tweede optie, dan volg je deze stappen:

Download het juiste IPSW-bestand. Deze is beschikbaar via deze website zodra de update uit is. Zorg ervoor dat je het juiste bestand voor het juiste toestel hebt gedownload. Sluit je iPhone aan op een computer. Je gekoppelde iPhone verschijnt in de Finder of in iTunes. Ga naar de overzichtspagina en klik op Zoek naar updates terwijl je de Option-toets ingedrukt houdt. Kies het gedownloade IPSW-bestand en installeer de update.

Optie 3: Door gaan met testen

Bij de derde optie hoef je niets te doen. Je kun afwachten totdat Apple opnieuw een beta aanbiedt. Binnenkort wordt de beta van iOS 27.1 verwacht waar je naartoe kan overstappen. Je krijgt de nieuwste beta dan automatisch weer te zien, zodra deze beschikbaar is voor publieke testers of ontwikkelaars.

Stappenplan (publieke) tester met iPadOS 27 beta

Heb je nu de beta van iPadOS 27? Dan kan je drie dingen doen zodra de update uit is:

Optie 1: De beta uitschakelen en vervolgens de update over-the-air installeren. Optie 2: IPSW-bestand downloaden en updaten naar de definitieve versie van iPadOS 26 Optie 3: Betaprofiel behouden en blijven wachten op de volgende beta (iPadOS 26.1).

Optie 1: beta uitschakelen

De eerste optie is wederom de meest eenvoudige. Je kan nu al updaten naar de iPadOS 27 RC. Als de definitieve release gelijk is met de Release Candidate, met hetzelfde buildnummer, hoef je niks te doen. Je krijgt in dit geval geen update te zien, omdat de versie die jij hebt gelijk is aan de publieke release. Je kan het geïnstalleerde buildnummer checken via Instellingen > Algemeen > Over en tik dan op 27.0. Zodra we weten of dit het geval is, werken we dit artikel bij.

Is de uiteindelijke versie wel anders, dan krijg je deze als betatester ook aangeboden. Je kunt dan, net als iedereen, updaten naar de nieuwste versie. Dit is dan de publieke versie, ondanks dat je eerder een beta had.

Als je geen beta’s meer wil, dan kun je de beta’s uitschakelen via Instellingen > Software-update > Bèta-updates. Nieuwe updates installeer je daarna gewoon via Algemeen > Software-update. Verder hoef je niks te doen.

Optie 2: IPSW-bestand downloaden

Kies je voor de tweede optie, dan volg je deze stappen:

Download het juiste IPSW-bestand. Deze is beschikbaar via deze website zodra de update uit is. Zorg ervoor dat je het juiste bestand voor het juiste toestel hebt gedownload. Sluit je iPad aan op een computer. Je gekoppelde iPad verschijnt in de Finder (of in iTunes op oudere macOS). Ga naar de overzichtspagina en klik op Zoek naar updates terwijl je de Option-toets ingedrukt houdt. Kies het gedownloade IPSW-bestand en installeer de update.

Optie 3: Doorgaan met testen

Bij de derde optie hoef je niets te doen. Je kun afwachten totdat Apple opnieuw een beta aanbiedt. Dat is vermoedelijk binnenkort, over een paar weken. Je krijgt de nieuwste beta dan automatisch weer te zien, zodra deze beschikbaar is voor publieke testers of ontwikkelaars.

Downgrade je iPhone of iPad naar iOS 26

Je kunt er ook voor kiezen om eerst je toestel te downgraden naar iOS 26 en daarna wachten tot je een melding krijgt dat iOS 27 beschikbaar is. Een groot nadeel (!) hiervan is dat je reservekopieën die je met de iOS 27/iPadOS 27 beta’s hebt gemaakt, niet zomaar kunt terugzetten op een toestel met iOS 26. Je zult dus een oudere reservekopie moeten terugzetten, als je die nog hebt. Daarbij kunnen dus wat recente gegevens verloren gaan. Je zou er ook voor kunnen kiezen om met een schone installatie te beginnen en de backups verder maar te laten zitten.

Voor het downgraden naar iOS 26 ga je als volgt te werk:

Download het IPSW-bestand van iOS 26.6.2 vanaf een site als ipsw.me. Sluit de iPhone vervolgens aan op je computer en open Finder (of iTunes op oudere macOS). Selecteer het aangesloten apparaat. Op een Windows-computer hou je de Shift-knop ingedrukt en kies je voor Herstel iPhone/iPad. Op de Mac druk je op de Option-toets en kies je ook voor Herstel iPhone/iPad. Kies het gedownloade IPSW-bestand van iOS 26.6.2 en installeer deze op je iPhone.

Bekijk ook iOS 27 downgraden: wat is er nog mogelijk als je terug wil naar een eerdere iOS-versie? Hoe werkt het downgraden van iOS 27? In dit artikel vertellen we wat je moet doen als je van (een beta van) iOS 27 naar een eerdere stabiele versie terug wilt gaan. Wat zijn de mogelijkheden op dit moment?

Je iPhone of iPad wordt daarmee teruggezet naar fabrieksinstellingen. Vervolgens kun je een oudere reservekopie van iOS 26 terugzetten of je toestel opnieuw instellen.

Stappenplan voor nieuw toestel

Krijg je binnenkort een nieuw toestel geleverd? Deze draait standaard op iOS 26.x of iOS 27.x, afhankelijk van het model. Ben je betatester en heb je een backup van bijvoorbeeld de beta van iOS 27, dan is het de noodzaak dat je eerst je nieuwe iPhone bijwerkt naar de nieuwste beta. Dat kan tijdens het installatieproces: je krijgt vanzelf de vraag of je de nieuwste beta wil installeren.

Uitschrijven van iOS 27 beta’s

Wil je in het vervolg geen beta’s meer ontvangen, dan kun je je uitschrijven van het betaprogramma. Mocht je de update zelf handmatig willen doen, dan kun je optie 1 of optie 2 volgen in de stappen hierboven.