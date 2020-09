Heb je een (publieke) beta geïnstalleerd van iOS 14 of iPadOS 14? En wil je meteen naar de definitieve versie, zodra deze uitkomt? Dan lees je in dit artikel welke stappen je moet volgen om de definitieve versie van iOS 14 of iPadOS 14 op je toestel te zetten. Dit is het stappenplan voor betatesters!

iOS 14 komt binnenkort en voor de iPad komt iPadOS 14 eraan. Je iPhone updaten gaat probleemloos als je nu nog op iOS 13.x draait, maar als je de (publieke) beta al had gedownload moet je even goed opletten. In dit artikel lees je hoe het werkt.

iOS 14 beta naar Final: stappenplan voor betagebruikers

De afgelopen maanden heeft Apple meerdere iOS 14 beta’s uitgebracht, zowel voor ontwikkelaars als voor publieke testers. Dit geldt ook voor iPadOS 14, maar voor de beknoptheid zullen we dit niet telkens blijven noemen. Het stappenplan voor mensen met een publieke beta en een ontwikkelaarsbeta is als volgt:

Stappenplan (publieke) tester met iOS 14 beta

Ben je publieke tester met de beta van iOS 14? Dan kan je drie dingen doen:

Optie 1: Het betaprofiel verwijderen en vervolgens de update over-the-air installeren. Optie 2: IPSW-bestand downloaden en updaten naar de definitieve versie van iOS 14 Optie 3: Betaprofiel behouden en blijven wachten op de volgende beta (mogelijk iOS 14.1).

Optie 1: betaprofiel verwijderen

De eerste optie is de meest eenvoudige. Je kan nu al updaten naar de iOS 14 GM. Deze heeft buildnummer 18A373. Je kan dit checken via Instellingen > Algemeen > Info en tik dan op 14.0. Deze is hoogstwaarschijnlijk identiek met de publieke versie die vanaf woensdagavond 16 september voor iedereen beschikbaar is. Is dat inderdaad het geval, dan hoef je eigenlijk niets te doen. Of de uiteindelijke versie hetzelfde is, weten we zodra Apple de update uitgebracht heeft.

Is de definitieve versie wel anders dan de laatste iOS 14 GM, dan zie je alsnog een update via Instellingen > Algemeen > Software-update. Je kan deze gewoon downloaden zoals altijd.

Als je geen beta’s meer wil, dan kun je het profiel verwijderen via Instellingen > Algemeen > Profiel. Nieuwe updates installeer je daarna gewoon via Algemeen > Software-update updaten naar de definitieve versie. Zorg ervoor dat je eerst je betaprofiel verwijdert via Instellingen > Algemeen > Profiel.

Optie 2: IPSW-bestand downloaden

Kies je voor de tweede optie, dan volg je deze stappen:

Download het juiste IPSW-bestand. Deze is beschikbaar via deze website zodra de update uit is. Zorg ervoor dat je het juiste bestand voor het juiste toestel hebt gedownload. Sluit je iPhone aan op een computer. Je gekoppelde iPhone verschijnt in de Finder of in iTunes. Ga naar de overzichtspagina en klik op Zoek naar updates terwijl je de Option-toets ingedrukt houdt. Kies het gedownloade IPSW-bestand en installeer de update.

Optie 3: Door gaan met testen

Bij de derde optie hoef je niets te doen. Je kun afwachten totdat Apple opnieuw een beta aanbiedt. Dat is vermoedelijk binnenkort, over een paar weken. Je krijgt de nieuwste beta dan automatisch weer te zien, zodra deze beschikbaar is voor publieke testers of ontwikkelaars.

Downgrade je iPhone of iPad naar iOS 13

Je kunt er ook voor kiezen om eerst je toestel te downgraden naar iOS 13 en daarna wachten tot je een melding krijgt dat iOS 14 beschikbaar is. Een groot nadeel (!) hiervan is dat je reservekopieën die je met de iOS 14/iPadOS 14 beta’s hebt gemaakt, niet zomaar kunt terugzetten op een toestel met iOS 13. Je zult dus een oudere reservekopie moeten terugzetten, mits je die nog hebt. Daarbij kunnen wel wat recente gegevens verloren gaan. Je zou er ook voor kunnen kiezen om met een schone installatie te beginnen en de backups verder maar te laten zitten.

Voor het downgraden naar iOS 13 ga je als volgt te werk:

Download het IPSW-bestand van iOS 13.7 vanaf een site als ipsw.me. Sluit de iPhone vervolgens aan op je computer en open iTunes. Selecteer in iTunes of de Finder het aangesloten apparaat. Op een Windows-computer hou je de Shift-knop ingedrukt en kies je voor Herstel iPhone/iPad. Op de Mac druk je op de Alt-toets en kies je ook voor Herstel iPhone. Kies het gedownloade IPSW-bestand van iOS 13.7 en installeer deze op je iPhone.

Bekijk ook Spijt van de beta? Zo kun je je iPhone downgraden van iOS 14 naar iOS 13 Heb je de beta van iOS 14 geïnstalleerd, maar heb je hier spijt van gekregen? In dit artikel lees je alles over het downgraden naar een eerdere iOS-versie. We leggen je uit hoe je je iPhone of iPad kan downgraden en welke versies momenteel nog ondersteund worden.

Je iPhone of iPad wordt daarmee teruggezet naar fabrieksinstellingen. Vervolgens kun je een oudere reservekopie van iOS 13 terugzetten of je toestel opnieuw instellen.

Stappenplan voor nieuw toestel

Krijg je binnenkort een nieuw toestel geleverd? Deze draait standaard op iOS 13.x of iOS 14.x, afhankelijk van het model. Ben je betatester en heb je een backup van bijvoorbeeld de beta van iOS 14, dan is het de noodzaak dat je eerst je nieuwe iPhone bijwerkt naar de nieuwste beta. Start je nieuwe iPhone op, richt hem kaal in en installeer het betaprofiel en de nieuwste beta. Daarna kan je de iPhone wissen en je backup van iOS 14 installeren op het nieuwe toestel zodra daarom gevraagd wordt.

Uitschrijven van iOS 14 beta’s

Wil je in het vervolg geen beta’s meer ontvangen, dan kun je je uitschrijven van het betaprogramma. Dit doe je door op het toestel te gaan naar Instellingen > Algemeen > Profiel. Selecteer hier het betaprofiel en tik op Verwijder profiel. Je ontvangt dan in de toekomst geen verdere beta-updates meer.

Mocht je de update zelf handmatig willen doen, dan kun je optie 1 of optie 2 volgen in de stappen hierboven.