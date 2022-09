iPhone 14 screenprotector: welke?

Je wilt je nieuwe iPhone natuurlijk zo mooi mogelijk houden. Een kras is zo gebeurd. Dit kun je voorkomen met een screenprotector, waarbij je kunt kiezen uit een folie van kunststof of een dun laagje glas. Beide vangen ook een klap op, zodat je scherm bij het vallen niet meteen verbrijzelt. Een screenprotector plakken is nog een kunst op zich, maar als je er rustig voor gaat zitten moet het lukken. Een screenprotector van glas is meestal wat duurder. Deze bestaan vaak uit meerdere lagen, waaronder een laag van gehard glas. En ze zijn vrijwel onzichtbaar, tenminste als je ze er goed opplakt.

PanzerGlass voor iPhone 14

Naast de genoemde merken kun je ook veel merkloze en goedkope screenprotectors vinden bij Amazon Bol.com en AliExpress

Bi PanzerGlass heb je de keuze uit drie productlijnen: de Classic Fit en de Ultra-Wide Fit, die wat breder is. Beide zijn gemaakt van een dunne laag extreem sterk glas en ze kunnen gebruikt worden in combinatie met een hoesje. De screenprotectors zijn zeer transparant en hebben geen invloed op de gevoeligheid van het touchscreen. Bovendien doden deze screenprotectors 99% van de meest voor komende bacteriën op glas, zodat je iPhone altijd fris is en minder vingerafdrukken vertoont. PanzerGlass is bij veel winkels verkrijgbaar, waaronder Appelhoes, Coolblue en MediaMarkt.

Daarnaast heeft PanzerGlass ook speciale privacy-screenprotectors, die voorkomen dat iemand op jouw scherm kan meekijken. Alleen als je recht op het scherm kijkt, kun je alles lezen.

Prijzen PanzerGlass Classic Fit en Ultra-Wide Fit screenprotector

iPhone 14 Pro iPhone 14 Max iPhone 14 iPhone 14 Plus Privacy

Belkin beschermfolie voor iPhone 14

De Apple Store verkoopt screenprotectors van Belkin en plakt ze er ook meteen op. Voor de iPhone 14 Pro is er de Belkin Ultraglass-beschermfolie ( €39,95), die tot twee keer zo sterk is als beschermfolie van gehard glas. Dit is gedaan door een chemisch proces met tweevoudige ionenuitwisseling. Het materiaal is lithium-aluminiumsilicaat, dat supersterk, flexibel en volgens de fabrikant ongekend krasbestendig is. Je iPhone is dankzij deze folie beschermd tegen een val van twee keer zo hoog als een normale folie folie, gemaakt van regulier gehard glas van aluminiumsilicaat. Je kunt het touchscreen nog geweoon bedienen. Je kunt deze folie in de Apple Store laten aanbrengen, maar je krijgt er ook een Easy Align-frame bij om zelf aan de slag te gaan.

Ook voor de iPhone 14 heeft Belkin een Ultraglass-beschermfolie (€39,95), die meteen ook geschikt is voor de iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Deze is gemaakt van dezelfde technologie. Uiteraard heb je voor de iPhone 14 Plus een heel andere Ultraglass-beschermfolie van 6,7-inch nodig (ook €39,95), die tevens op de iPhone 13 Pro Max past.

Bekijken:

Daarnaast is er de Belkin Tempered glazen screenprotector. Deze is eveneens gemakkelijk te plaatsen dankzij de meegeleverde Easy Align-tool. De screenprotector is gemaakt van gehard glas (hardheid 9H) en beschermt je iPhone goed, zonder dat hij in de weg zit. Er zit een speciale coating op om 99% minder bacteriën op je scherm toe te staan. Je kunt ‘m gebruiken in combinatie met een hoesje.

Bekijken bij Appelhoes (ook voor andere modellen)

Glaasie screenprotector voor iPhone 14

Glaasie is het huismerk van Appelhoes en biedt een prima screenprotector voor een heel redelijke prijs. Je krijgt er ook nog een applicator en een plaatsingshulp bij, zodat je het mooier kunt uitlijnen. Met de meegeleverde tool die in de Lightning-aansluiting van je iPhone plaatst, zorg je dat het glas precies op de juiste plek zit. Je hoeft alleen nog maar de folie los te halen en op je scherm te plakken. Er is een speciale instructievideo die het nog eens uitlegt.

Bekijken:

Glaasie voor iPhone 14: €12,90

Glaasie voor iPhone 14 Plus: €12,90

Glaasie voor iPhone 14 Pro: €12,90

Glaasie voor iPhone 14 Pro Max: €12,90

Actie: gratis screenprotector Tijdelijk krijg je bij aankoop van een Mujjo iPhone-hoesje een gratis Glaasie screenprotector ter waarde van €13,90. Dus daarmee ben je meteen helemaal beschermd aan voor- én achterkant. Meer informatie vind je hier. Liever een hoesje van een ander merk? Dat kan ook: dan krijg je bij Appelhoes 20% korting op een bundel van hoesje + screenprotector. Geldt ook voor iPhone 14 Pro.

Otterbox screenprotector voor iPhone 14

In de Apple Store vind je de OtterBox Amplify Glass Glare Guard voor alle iPhone-modellen. Dit is een antireflecterende beschermfolie die het display beschermt tegen vallen, krassen en stoten. Met deze screenprotector kun je het scherm ook in fel licht nog goed zien. Je kunt dan de helderheid van het display wat lager zetten, wat ook nog eens goed is voor de batterij. Het glas zelf is erg sterk en goed bestand tegen krassen en stoten.

Deze Amplify-screenprotectors zijn ‘exclusief bij Apple’ maar bij andere winkels kun je uiteraard ook de OtterBox-screenprotectors aantreffen. De Otterbox Anti-Glare Screenprotector Glas heeft eveneens anti-reflecterende eigenschappen, maar is een stuk goedkoper. En dankzij de antibacteriële laag blijft je scherm langer schoon.

Glas beschermt goed tegen krassen en barsten. Net als bij alle glazen screenprotectors kan het glas breken bij een harde klap, waarna je hem moet vervangen. Maar de screenprotector heeft hierdoor wel het display van je iPhone optimaal beschermd. Andere varianten die je kunt tegenkomen zijn de Otterbox Alpha-screenprotector en de Trusted Glass screenprotector. Deze zijn allemaal wat goedkoper dan die je bij Apple vindt. Je kunt deze screenprotector combineren met een iPhone 14 hoesje van Otterbox, maar het mag natuurlijk ook een hoesje van elk ander merk zijn.

Bekijken:

InvisibleShield iPhone 14 screenprotectors

Bij deze fabrikant heb je keuze uit meerdere screenprotectors voor de iPhone 14. Ze variëren in prijs van 35 tot 40 euro. Zo kun je kiezen voor de InvisibleShield Glass Elite screenprotector van glas met hoge mate van bescherming. Ook is er een variant met VisionGuard-folie die blauw licht filtert en een variant met privacyfilter voor als je niet wil dat er iemand meekijkt.

De meest duurzame optie is de InvisibleShield Ultra Eco Screenprotector op de foto hierboven, maar hou er rekening mee dat deze van kunststof is (dus niet van glas). Deze screenprotector is een betere keuze voor het milieu, omdat hij gemaakt is van plantaardige materialen die biologisch afbreekbaar zijn. Een antibacteriële laag voorkomt dat bacteriën op je scherm blijven zitten. En met de meegeleverde installatiemal plak je deze screenprotector mooi recht en zonder bubbels op je scherm. Als je deze screenprotector koopt wordt er bovendien een boom geplant.

Bekijken:

Spigen screenprotectors voor iPhone 14

Bij Spigen koop je een losse screenprotector van glas, of je krijgt ‘m meegeleverd bij een hoesje. Op die manier ben je in één keer klaar. Deze screenprotector is erg goedkoop: je krijgt er namelijk twee stuks voor rond de €15. Dus mocht het opplakken mislukken of raakt de screenprotector zelf beschadigd, dan heb je altijd nog een reserve achter de hand. Het product is gemaakt van gehard glas waardoor je het gevoel van je glazen display niet verliest. In de verpakking vind je ook een hulpmiddel om goed te kunnen plakken.

Wil je wat uitgebreidere bescherming, dan is er ook het Spigen Crystal Pack (€35,-), bestaande uit een transparant hoesje voor de achterkant en een screenprotector voor de voorzijde.

Bekijken:

Bluebuilt iPhone 14 screenprotector

Bluebuilt is het huismerk van Coolblue. Op zich lijkt deze screenprotector niet eens zo goedkoop (€20 per stuk), maar je kunt ook meteen een dubbelpak nemen (€30 voor twee stuks) en dan is de prijs nog best redelijk. Je krijgt een microvezeldoekje, reinigingsdoekje, sticker om stof te verwijderen en installatiestickers erbij om het opplakken zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Deze screenprotector is gemaakt van glas en heeft een speciaal laagje om vingerafdrukken te voorkomen.

Bekijken:

Camerabescherming voor iPhone 14

Heb je behoefte aan bescherming van de camera, dan zijn daar ook protectors voor. We bespreken hier het aanbod van iMoshion en Tech Protection. De camerabeschermer van iMoshion (€8,-) wordt geleverd in een pak van twee stuks. De protector is gemaakt van glas en beschermt je cameralenzen tegen vuil en krassen. Hij is dun en transparant, zodat de kwaliteit van de foto’s hetzelfde blijft. Sluit naadloos aan op de lens en is makkelijk aan te brengen.

Bij Tech Protection vind je speciale ringen (€15,-) die je om de cameralenzen kunt plakken, maar je kunt ook kiezen voor een camerabeschermer zoals die van iMoshion (€12,-). Een alternatief is deze van Ringke (€15,-) in dubbelpak.

Bekijken:

Goedkope screenprotectors voor iPhone 14

Zoek je een goedkope screenprotector, dan vind je merkloze producten bij Amazon, Bol.com en AliExpress. Toch liever een huismerk? Dan is Glaasie misschien iets voor jou. Dit merk hebben we hierboven besproken.

Of kijk naar deze:

Zoek je ook nog een bijpassend iPhone 14 hoesje? We hebben een round-up gemaakt van beschermhoesjes die nu al verkrijgbaar zijn. En heb je het Pro-model, dan hebben we ook een overzicht van iPhone 14 Pro hoesjes. Nog op zoek naar een nieuwe iPhone? Kijk dan eens naar de line-up van dit jaar: